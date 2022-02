Televizoarele Lifestyle de la Samsung: tehnologie de top, design actual & personalizare pentru nevoile tale

Trebuie să recunoști că ecranele nu mai sunt ce erau odată. Astăzi nu te mai uiți la TV doar ca să urmărești știrile sau emisiunea preferată, ci vezi și filme și seriale prin serviciile de streaming, urmărești clipuri sau te joci, asculți muzică, ba chiar îți privești în cele mai fine detalii lucrările de artă preferate… sau styling-uri inspiraționale de pe Instagram. De aceea rolul televizoarelor s-a schimbat mult, iar Samsung a fost mereu cu un pas înaintea competitorilor, ghicindu-ți nevoile și oferind tot ce îți trebuie astfel încât experiența ta să fie completă. Iar asta vine pe lângă designul atât de modern al produselor din portofoliu.

Noua gamă de televizoare Samsung Lifestyle, aduce anul acesta opțiuni pentru oricare dintre nevoile tale, pentru că aparatele au acum calitatea imaginii și a sunetului mult îmbunătățită și o mulțime de funcții inteligente. În plus, noile televizoare vin cu opțiuni multiple de dimensiune a ecranului, accesorii personalizabile și interfață îmbunătățită, în concordanță cu filosofia „Screens Everywhere, Screens for all' propusă de brand. Ce îți oferă, pe scurt, televizoarele Samsung? Imagini realiste, un sunet imersiv și experiențe hiper-personalizate.

Așa încât, dacă te afli în căutarea unui televizor, trebuie să te punem la curent cu cele mai recente features pe care le ai la dispoziție, ca să știi ce să alegi, în conformitate cu ce îți trebuie.

Gama Lifestyle: design & tehnologie personalizată pentru viață

Probabil îți este deja familiară gama Lifestyle, ce include televizoare premiate, care excelează atât la capitolul designului, cât și la cel al tehnologiei. Foarte simplu de integrat în locuința ta, ele vin acum cu un nou ecran mat, Matte Display, cu proprietăți anti-reflexive și anti-amprentă.

The Frame, de exemplu, oferă acum de cea mai realistă experiență de vizionare, similară celei dintr-un muzeu, prin integrarea acestei tehnologii. Fără amprente și fără pete, te bucuri acum nu doar de programele TV preferate, ci și de lucrările tale de artă favorite, în stare perfectă. Dimensiunile televizorului cu design rafinat sunt cuprinse între 32' și 85'.

Pentru The Serif, corpul cu finisaj mat se îmbină perfect cu ecranul Matte Display, astfel încât acest televizor al cărui design a fost gândit de la bun început astfel încât să arate excelent din orice unghi l-ai privi duce acum conceptul iconic, de nivel premium, la următorul nivel. Mai mult, The Serif vine acum cu o nouă opțiune de dimensiune de 65' (începând de la 43').

Iar The Sero, televizorul cunoscut drept cel mai prietenos cu dispozitivele și conținutul mobil, revoluționar în felul în care îți oferă atât modul vertical, cât și pe cel orizontal, îți oferă acum o experiență de vizionare optimizată, cu noul ecran mat. Ca și când nu era suficient, noua funcție verticală Multi View îți permite acum să vizualizezi conținut diferit în diferite părți ale ecranului, și să cauți informații online în timp ce urmărești ceva.

Experiențe personalizate și opțiuni extinse de accesorii

Noile televizoare Samsung vin acum și cu un nou Smart Hub, care curatoriază conținutul în funcție de preferințele tale, te îndrumă să descoperi conținut nou, iar din bara laterală poți face extrem de simplu tranziția între categorii, fie că e vorba de Media, Gaming Hub sau Ambient.

Cu ajutorul Gaming Hub, de exemplu, vei putea să descoperi jocuri și să joci jocurile preferate, prin intermediul serviciilor de streaming – și nu uita că Samsung s-a parteneriat cu lideii din industrie, oferindu-ți acces la o bibliotecă extinsă de jocuri. Prin Watch together, poți organiza o vizionare a emisiunii preferate, de la distanță, prin apeluri video cu prietenii și familia. Iar platforma NFT, deosebit de intuitivă, îți permite să descoperi, să cumperi sau să vinzi opere de artă digitale.

Mai mult, funcția de calibrare inteligentă te provoacă să ajustezi setările pentru a ajunge la calitatea optimă a imaginii, pornind de la modul de bază, rapid și simplu, în doar 30 de secunde, până la cel Profesional, care optimizează ecranele în aproximativ 10 minute.

Când vine vorba despre accesorii, Samsung vine în întâmpinarea ta cu un suport de perete cu rotația automată, care extinde experiența de pe The Sero, și îți permite să vizionezi conținutul de pe mobil. În plus, produsele vor suporta o interfață verticală și vor oferi o funcție verticală Multi View, ce va oferi aplicații precum YouTube sau TikTok și posibilitatea de mirroring și casting în modul vertical. Și funcțiile de lifestyle, precum Ambient Mode+ și Art Mode, sunt disponibile și în modul vertical. Pentru The Frame ai acum opțiuni extinse de rame, iar pentru toate televizoarele sunt disponibile suporturi de perete subțiri.

