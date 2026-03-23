Teatrul Dramaturgilor Români prezintă „MATCA,” cu Ofelia Popii şi Claudiu Bleonţ, la Sala Luceafărul pe 25 Martie

  Actualizat 23.03.2026, 16:54
„Teatrul Dramaturgilor Români,' singura instituție de profil dedicată în mod exclusiv promovării dramaturgiei românești, prezintă pe 25 Martie la Sala Luceafărul din capitală spectacolul „Matca,' după Marin Sorescu, în regia lui Alexander Hausvater. Producţia îi aduce pe scenă, de la ora 19.00, pe: Ofelia Popii, Claudiu Bleonț, Ioana Calotă, Ioan Paraschiv, Andreea Tănase şi Antonia Boantă.

În universul lui Hausvater, „Matca' după Marin Sorescu spune povestea unui sat decupat din timp și spațiu, cu școală, cântec și case colorate, cu oameni care se trec și se împlinesc după cum moartea bună e ca nașterea ușoară, în care spiritul nu se frânge sub ape, ci se prea umple de potop, desfăcându-se în ce are mai frumos: speranța.

Irina, mergând spre casă, pare singura femeie din lume.

Ori ultima femeie însărcinată, pe umerii căreia apasă grija imensă pentru continuitate.

„O poveste de azi, o poveste despre supraviețuire, o poveste care duce la înțelegerea relației dintre om și om, om și viață, bărbat și femeie. Spectacolul ne introduce într-o lume unde timpul se zbate să supraviețuiască realității. Un mare dramaturg, poet și scriitor sună clopotul trezirii unui popor care merită să iubească și să fie iubit.' – Alexander Hausvater.

Durată: 1h 30 (fără pauză)

O producție Teatrul Dramaturgilor Români.

Bilete pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro

