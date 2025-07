Stil cu gust de vară? Yes, please!

Stilul este ceva ce nu se mai poartă doar pe tine – ci cu tine. Drink-ul nu e doar o alegere la bar, e parte din stil. Face parte din imagine, din vibe, din cum apari și unde te afli. Reprezintǎ accesoriul care nu are nevoie de explicații. Îl ții în mână și se înțelege tot.

Unele lucruri n-au nevoie de etichete. Le vezi. Le simți. Le bei. BUMBU se bea. Dar mai ales, se trăiește. Just Taste It. Pentru că X marks the spot.

BUMBU collection: BUMBU ORIGINAL, BUMBU Cream, BUMBU XO. Foto: BUMBU

The Golden Rebel — BUMBU Original

Exotic, vibrant, cu note de caramel, vanilie și mirodenii, BUMBU Original poartă energia pură a verii. E despre zile care încep sub soare și se termină sub luminile scenei, despre îndrăzneală și bucuria de a fi mereu în mișcare. Așa cum o ținută perfectă atrage privirile, gustul BUMBU Original devine declarația celor care știu să trăiască fiecare moment. Ținutele inspirate de această aromă propun accente îndrăznețe, detalii care atrag privirea și un vibe electrizant care te însoțește oriunde.

The Dark Elegance — BUMBU XO

Matur, intens, sofisticat. Cu note de cacao, stejar și condimente fine, BUMBU XO surprinde acele clipe care curg mai încet, când lumina apusului topește granițele timpului. E pentru întâlniri cu sens, pentru apariții care lasă impresii durabile, pentru eleganța care nu strigă, dar nu poate trece neobservată. Ținutele inspirate de el sunt definite de un un mix de eleganță subtilă și detalii cu personalitate.

The Soft Indulgence — BUMBU Cream

Crem, seducător, cu tonuri de lapte și caramel, BUMBU Cream propune acea notă decadentă de plăcere relaxată. În mijlocul agitației, creează spațiul perfect pentru a respira, pentru a savura momentul, pentru a te bucura de estetica detaliilor. E acea atingere subtilă de senzualitate care transformă orice apariție într-o amprentă memorabilă. Ținutele inspirate de această aromă propun texturi moi, culori fluide și o atitudine care îmbină confortul cu senzualitatea discretă.

Trei sticle, trei arome, trei ținute semnate by BARNING – fiecare inspirată din personalitatea distinctă BUMBU

Fie că alegi vibe-ul intens, notele fine sau plăcerea decadentă, outfiturile BARNING transformă fiecare apariție într-o extensie a gustului tău personal.

Nu e despre unde mergi. Nu e despre reguli.

E despre cum porți ceea ce simți, cum spui o poveste cu fiecare detaliu.

Just taste it. Wear the look. Mark the spot.

Foto: BUMBU

