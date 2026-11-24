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În Sfântu Gheorghe, vacanța la mare începe cu o inedită călătorie pe Dunăre. Satul pescăresc din județul Tulcea este accesibil pe apă, iar de la debarcader până la plajă traversezi ulițe nisipoase, treci pe lângă grădini și case acoperite cu stuf. La capătul drumului te așteaptă Marea Neagră, cu plajele sale sălbatice, de o stranie frumusețe.

Merită să petreci aici câteva zile, mai ales dacă îți plac excursiile în Deltă și comunitățile rurale, unde viața are alt ritm, mai tihnit și mai apropriat de natură. De la insula Sacalin și pădurea de arini de la Erenciuc până la gastronomia pescărească și festivalul de film Anonimul, Sfântu Gheorghe are suficiente locuri de explorat pentru o întreagă vacanță.

1. Plaja din Sfântu Gheorghe, cu dune și întinderi de nisip fin

Plaja este unul dintre motivele pentru care mulți turiști revin la Sfântu Gheorghe. Departe de construcțiile înalte și de promenada stațiunilor maritime, țărmul păstrează dunele de nisip și vegetația spontană.

Dacă îți plac diminețile la mare, pornește din sat înainte de răsărit. Mai târziu, poți ajunge la plajă și cu trocariciul, un tractor cu remorcă amenajată pentru transportul pasagerilor. Spre nord, litoralul se întinde în direcția Sulinei, oferind suficient spațiu pentru plimbări lungi pe malul mării.

2. Gura de vărsare a brațului Sfântu Gheorghe în Marea Neagră

Dintre numeroasele obiective turistice din Sfântu Gheorghe Deltă, gura de vărsare a Dunării merită o vizită pentru geografia neobișnuită a locului.

Mergi de-a lungul plajei spre sud, până în apropierea punctului în care fluviul întâlnește marea. Vei descoperi un țărm lipsit de diguri, a cărui configurație se modifică sub influența aluviunilor și a curenților. Admiră peisajul de pe mal, deoarece înotul în apropierea gurii de vărsare este periculos.

3. Insula Sacalin și lagunele din apropierea Mării Negre

O excursie spre Sacalin te poartă printr-o regiune în care Delta continuă să se formeze. Insula a apărut prin acumularea sedimentelor transportate de Dunăre, iar apele puțin adânci din împrejurimi atrag numeroase păsări.

Dacă îți propui să faci plimbări cu barca în Delta Dunării, alege circuitul prin Gârla Turcească, spre zona Sacalin. În funcție de anotimp, poți întâlni stoluri de pelicani, lopătari, lebede și cormorani. Ia cu tine un binoclu: insula și rezervația Sacalin-Zătoane sunt strict protejate, iar păsările se observă de la distanță, din afara perimetrului unde accesul este interzis.

4. Canalul Erenciuc, printre arini negri și nuferi

Din brațul Sfântu Gheorghe, bărcile intră pe un canal îngust, mărginit de arbori. Spre deosebire de peisajul deschis al lagunelor din apropierea mării, aici vegetația se ridică deasupra apei, iar ramurile arinilor formează porțiuni umbrite.

Pădurea de arin negru de la Erenciuc este protejată datorită rarității unei asemenea formațiuni forestiere în Deltă. Canalul duce către lacul cu același nume, unde vara înfloresc nuferii albi. Excursia merită făcută fără grabă, cu opriri pentru fotografii, în locurile în care staționarea ambarcațiunilor este permisă.

5. Lacurile Roșu, Roșuleț și Puiu, într-un circuit de câteva ore

Dacă excursia spre Sacalin îți dezvăluie peisajul din vecinătatea mării, circuitul lacurilor te conduce către interiorul Deltei. Pregătește-te pentru treceri prin canale înguste, urmate de traversări ale unor întinderi de apă de unde cu greu distingi malul opus.

Pe parcurs, urmărește cormoranii care își usucă aripile, stârcii care pescuiesc la marginea stufului și pelicanii care se deplasează în grupuri. Circuitul durează, de regulă, trei-patru ore, așa că rezervă-ți destul timp, pentru a admira frumusețile înaripate ale Deltei.

6. Biserica ortodoxă și vechile gospodării pescărești

Merită să dedici o parte din vacanță și istoriei satului. Biserica ortodoxă cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe datează din secolul al XIX-lea, iar sărbătoarea patronului spiritual al localității are loc pe 6 mai, conform calendarului pe stil vechi.

În timpul plimbării prin sat, observă casele tradiționale, cu acoperișuri de stuf și tâmplărie vopsită. Stuful, recoltat din Deltă, a reprezentat vreme îndelungată unul dintre materialele folosite de localnici pentru construirea locuințelor și a anexelor gospodărești.

7. Farul și vechea cherhana, mărturii ale istoriei locale

Construcțiile legate de navigație și pescuit ocupă un loc important în istoria așezării de la gurile Dunării. Farul maritim, ridicat în a doua jumătate a secolului trecut, se distinge deasupra reliefului plat și poate fi fotografiat inclusiv de pe mare.

Vechea cherhana amintește, la rândul ei, de perioada în care capturile pescarilor erau colectate și prelucrate în sat. Ambele construcții merită observate din exterior, fără a pătrunde în incinte.

8. O masă pescărească și storceagul de Sfântu Gheorghe

Rețetele din Sfântu Gheorghe reflectă inclusiv influențele culinare ale comunității ucrainene. Preparatul reprezentativ al satului este storceagul, o ciorbă de pește cu legume și smântână, pentru care rețeta tradițională prevede carne de sturion.

La restaurantele din sat sau la mesele pregătite de localnici mai poți încerca știucă umplută, plachie, icre și saramură. Întreabă ce specialități sunt disponibile în ziua respectivă și încearcă preparate diferite pe parcursul sejurului.

9. O excursie de o zi la Sulina

Dacă petreci o săptămână în Sfântu Gheorghe, rezervă o zi pentru Sulina. Călătoria cu barca prin canale și lacuri face parte din excursie, așa că merită să alegi un traseu care îți permite să vezi și zonele din interiorul Deltei.

Odată ajuns în Sulina, vizitează vechiul far al Comisiunii Europene a Dunării și cimitirul maritim, unde monumentele funerare amintesc de comunitățile de diferite naționalități care au locuit în orașul-port.

10. Nopțile de cinema la Festivalul Internațional de Film Independent ANONIMUL

În august, merită să îți programezi vacanța în funcție de calendarul festivalului ANONIMUL, organizat la Sfântu Gheorghe începând din 2004.

Proiecțiile nocturne în aer liber, pe un ecran de mari dimensiuni, sunt una dintre atracțiile festivalului. Programul cuprinde filme din competițiile de lungmetraj și scurtmetraj, producții invitate și întâlniri cu cineaști. Este o ocazie de a combina vacanța la mare cu participarea la un festival internațional de cinematografie.

Planifică-ți vacanța la Sfântu Gheorghe, Tulcea

Primăvara și începutul toamnei sunt perioade potrivite pentru observarea păsărilor migratoare, în timp ce lunile de vară îți permit să combini excursiile pe Dunăre cu zilele la plajă. Înainte de plecare, rezervă transferul naval și obține permisul de acces turistic în rezervație.

Alege Green Dolphin Camping pentru următoarea vacanță la Sfântu Gheorghe și stabilește-ți propriul itinerar prin Delta Dunării, în funcție de locurile pe care vrei să le vizitezi și de experiențele care te atrag.

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