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Un păr drept, neted și strălucitor rămâne unul dintre cele mai apreciate coafuri, iar placa de îndreptat a devenit un aparat de bază în rutina multor femei. Rezultatul depinde însă de potrivirea dintre aparat și tipul de păr. Părul fin, cel gros sau cel creț reacționează diferit la căldură, iar materialul plăcilor și temperatura folosită fac diferența dintre un coafat reușit și un fir deshidratat.

În rândurile de mai jos afli ce tip de plăci se potrivește texturii tale, ce temperatură să folosești și ce funcții contează atunci când compari modelele. Citește mai departe pentru a găsi aparatul care îți oferă un păr drept și protejează, în același timp, sănătatea firului.

Ce tip de plăci se potrivește părului tău?

Materialul plăcilor influențează felul în care căldura ajunge la fir. Plăcile ceramice distribuie căldura uniform și sunt potrivite pentru părul fin, subțire sau deteriorat, deoarece reduc punctele fierbinți. Variantele cu turmalină adaugă un plus de netezime, prin reducerea electrizării, iar plăcile din titan se încălzesc rapid și transmit căldura eficient, un avantaj pentru părul gros, des sau rebel.

Lățimea plăcilor contează la fel de mult ca materialul. Plăcile înguste, de aproximativ 2,5 cm, ajung ușor la rădăcini și la breton, iar cele late, de peste 3 cm, acoperă mai rapid părul lung și des. Pentru un rezultat adaptat texturii tale, alege o placă de îndreptat părul cu înveliș și lățime potrivite tipului tău de păr.

Ce temperatură să alegi pentru tipul tău de păr?

Temperatura potrivită este cea mai mică setare care îți oferă un păr drept dintr-o singură trecere. Un aparat cu temperatură reglabilă te ajută să adaptezi căldura texturii firului, iar specialiștii în hairstyling recomandă următoarele repere:

setează între 120 și 150°C la părul fin, vopsit sau deteriorat;

folosește între 150 și 180°C la părul normal, sănătos;

alege între 180 și 200°C la părul gros, ondulat sau creț.

Temperaturile peste intervalul recomandat cresc riscul de deteriorare a firului. Pornește de la limita inferioară a intervalului și crește treptat doar dacă părul nu se îndreaptă corect. Aplică întotdeauna un produs de protecție termică înainte de coafare, pentru a proteja firul împotriva supraîncălzirii.

Ce funcții contează la o placă de îndreptat părul?

Pe lângă material și temperatură, câteva funcții fac aparatul mai sigur și mai ușor de folosit în fiecare zi. Înainte să alegi, urmărește aceste criterii:

alege un afișaj digital care arată temperatura exactă;

optează pentru oprirea automată după cel mult 60 de minute de inactivitate;

caută plăci flotante, care se adaptează grosimii șuviței și reduc tensiunea asupra firului;

preferă un timp de încălzire scurt, ideal sub un minut, util în diminețile grăbite;

verifică existența unui cablu rotativ de cel puțin 1,8 metri, pentru libertate de mișcare.

Funcția cu ioni reprezintă un avantaj în plus pentru părul care se electrizează ușor, deoarece ajută la un aspect neted și lucios. Pentru părul ondulat, marginile rotunjite ale plăcilor permit și crearea de bucle lejere, astfel încât un singur aparat îți oferă mai multe variante de coafat. Verifică și greutatea, deoarece un model ușor reduce oboseala mâinii la coafatul părului lung.

Cum folosești placa pentru un păr drept și sănătos?

Folosește placa doar pe părul complet uscat, deoarece apa rămasă pe fir se transformă în abur și poate deteriora cuticulele. Împarte părul în șuvițe subțiri, de aproximativ 2-3 cm, și trece placa o singură dată, lent, de la rădăcini spre vârfuri. O singură trecere la temperatura potrivită protejează firul mai bine decât mai multe treceri rapide.

Curăță plăcile periodic, cu o lavetă moale și umedă, după ce aparatul s-a răcit complet, pentru a îndepărta reziduurile de produse de styling. După utilizare, lasă dispozitivul să se răcească pe un suport rezistent la căldură și păstrează aparatul departe de apă. Citește manualul de utilizare înainte de prima folosire, pentru a cunoaște setările recomandate și funcțiile specifice modelului ales.

Ce să reții când alegi placa de îndreptat părul?

Placa potrivită pornește de la textura părului tău: plăci ceramice pentru părul fin, titan pentru părul gros și temperaturi adaptate fiecărui tip de fir. Afișajul digital, oprirea automată și plăcile flotante fac rutina mai sigură, iar protecția termică și tehnica potrivită păstrează firul sănătos. Alege aparatul care se potrivește nevoilor tale și bucură-te zi de zi de un păr drept și strălucitor.

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