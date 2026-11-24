Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Iarna vine cu un nou capitol în garderoba sezonului rece, în care piesele tehnice își depășesc rolul strict funcțional și devin parte dintr-un stil personal. De la jachete de schi cu siluete statement și pantaloni cu croieli relaxate, până la fleece-uri texturate, accesorii inspirate de estetica après-ski și încălțăminte pregătită pentru oraș sau trasee montane, sezonul Winter 2026 propune o combinație firească între performanță și stil.

Unul dintre direcțiile importante ale sezonului este estetica tech-utility, unde materialele performante, volumele atent construite și detaliile funcționale se întâlnesc cu un design contemporan. Layering-ul devine esențial, nu doar pentru confortul termic, ci și ca exercițiu de styling: straturi diferite, texturi contrastante și piese versatile care funcționează atât pe pârtie, cât și în afara ei.

Pe pârtie, funcționalitatea capătă o nouă estetică.

Jachetele de schi sunt în centrul atenției, cu siluete care îmbină protecția împotriva frigului cu detalii tehnice și accente vizuale puternice. Un exemplu este jacheta matlasată Columbia Platinum Peak, care integrează tehnologia Omni-Heat™ Infinity, cu elemente termoreflectorizante menite să păstreze căldura corpului, într-un design ușor, fără volum suplimentar.

Pentru zilele petrecute pe munte, Mammut LINARD THERMO JACKET aduce în ecuație o membrană Mammut DRYtechnology™ Pro, fără PFC, care oferă protecție împotriva intemperiilor și respirabilitate în timpul activităților intense.

Iar pentru un look coordonat, seturile de schi rămân o alegere inspirată. Jacheta The North Face Slaydee, cu izolație Heatseeker™ Eco, poate fi purtată alături de pantalonii The North Face Sally, care completează ținuta cu un strat exterior impermeabil și respirabil, dar și cu flexibilitatea necesară pentru libertate de mișcare.

Après-ski: de la echipamentul tehnic la garderoba de vacanță.

Dincolo de pârtie, stilul alpin capătă o interpretare mai relaxată, cu piese confortabile care păstrează influențele outdoor, dar se integrează ușor într-un look urban. Un fleece cu textură retro, precum Patagonia Retro Pile, devine piesa centrală a unei ținute de après-ski, alături de pantaloni lejeri din tricot și o pereche de Moon Boot Icon. Rezultatul este un mix între confortul specific escapadelor la munte și o estetică statement, potrivită și pentru plimbările prin stațiune sau după-amiezile petrecute la cabană.

Accesoriile completează această direcție și demonstrează că detaliile funcționale pot deveni puncte de interes într-o ținută. Oakley O-Shiesty Beanie, un model hibrid între căciulă și cagulă, inspirat de echipamentul pentru activitățile outdoor, aduce un aer contemporan garderobei de iarnă, oferind în același timp protecție și confort termic.

La capitolul accesorii tehnice, The North Face Montana Gloves vin cu funcționalitate touchscreen, pentru ca telefonul să rămână la îndemână fără să fie nevoie să renunți la mănuși. În completarea look-ului, ochelarii de schi Oakley Mont Scape aduc un accent vizual puternic și integrează o tehnologie de filtrare a culorilor care îmbunătățește contrastul și vizibilitatea în condiții de lumină variabilă.

De la traseele montane direct în oraș.

Granița dintre echipamentul outdoor și garderoba urbană devine tot mai fluidă. Tendința trail-to-street aduce în prim-plan încălțămintea tehnică reinterpretată pentru purtarea de zi cu zi, iar modelele de hiking devin alternative interesante la încălțămintea clasică de iarnă.

Pantofii adidas Terrex sunt un exemplu în acest sens: construcția impermeabilă GORE-TEX și talpa din cauciuc Continental™ oferă aderență și protecție pe suprafețe dificile, în timp ce designul îi face ușor de integrat și în ținute urbane cu influențe utilitare.

Layering-ul începe cu primul strat.

O garderobă de iarnă bine construită pornește de la piesele purtate cel mai aproape de piele. Straturile de bază contribuie la confortul termic și la reglarea temperaturii, fără să adauge volum inutil. Bluza Mammut Aconcagua poate fi integrată sub jachetele de exterior pentru un plus de căldură și confort, în timp ce colanții termici Mammut Trift completează sistemul de layering, fiind o bază practică pentru zilele cu temperaturi scăzute.

Fie că planurile de iarnă înseamnă câteva zile pe pârtie, o escapadă la munte sau pur și simplu o garderobă pregătită pentru temperaturi scăzute, sezonul Winter 2026 pune accent pe versatilitate. Piesele tehnice se întâlnesc cu cele de lifestyle, estetica outdoor se mută în oraș, iar layering-ul devine ingredientul principal al unor ținute care îmbină confortul, funcționalitatea și stilul personal.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro