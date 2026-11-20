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Nutriția de precizie și abordarea personalizată a microbiomului intestinal, în centrul unei inițiative dedicate pacienților

Pe 28 octombrie 2026, la Scenario – One Tower din București, ediția de toamnă Leaders & Influencers Awards a reunit antreprenori, personalități internaționale și nume cunoscute din sport, muzică și televiziune. Organizat de Flavia Covaciu, fondatoarea Leaders & Influencers Community, evenimentul a celebrat performanța și contribuțiile profesionale din domenii diverse. Printre invitații și laureații serii s-au numărat Marian Drăgulescu, Leonard și Monica Doroftei, Andreea Bălan, ADDA, Cătălin Botezatu, CRBL și Edward Maya.

În cadrul ceremoniei, programul Reset Intestinal a fost asociat cu distincția „EXPERTIZĂ ÎN MICROBIOMUL INTESTINAL ȘI NUTRIȚIE CLINICĂ DIGESTIVĂ', acordată pentru activitatea dedicată sănătății digestive, evaluării individuale și intervențiilor nutriționale personalizate. Trofeul a evidențiat importanța unei abordări care pune în legătură pregătirea științifică, înțelegerea microbiomului și nevoile particulare ale fiecărui pacient.

Reset Intestinal – nutriție de precizie și intervenții personalizate

Fondat și coordonat de Lăcrămioara Văsc, nutriționist-dietetician autorizat, clinician în medicina funcțională și specialist în microbiom, Reset Intestinal este un program multidisciplinar dedicat sănătății digestive. Activitatea sa pornește de la evaluarea individuală și urmărește construirea unor intervenții adaptate istoricului, simptomelor și particularităților fiecărui caz.

Programul abordează relația dintre alimentație, microbiom și funcționarea sistemului digestiv, promovând nutriția de precizie în locul recomandărilor generale. Planurile alimentare sunt construite în funcție de toleranța individuală și de nevoile identificate, fără aplicarea unor diete universale sau a unor liste standard de alimente interzise.

Un principiu important al acestei abordări îl reprezintă evitarea restricțiilor alimentare inutile. În gestionarea problemelor digestive, identificarea factorilor care pot contribui la apariția simptomelor și adaptarea alimentației trebuie să țină cont de fiecare persoană. Obiectivul este construirea unei relații echilibrate cu hrana și susținerea sănătății digestive prin recomandări individualizate.

Experiența pacientului, parte din procesul de evaluare

Dincolo de componenta nutrițională, Reset Intestinal pune accent pe comunicarea cu pacientul și pe înțelegerea experienței sale. Simptomele digestive pot influența alimentația, activitățile cotidiene și calitatea vieții, iar procesul de evaluare presupune ascultarea atentă a istoricului și a dificultăților întâmpinate.

Mesajul transmis pe scena galei a reflectat această perspectivă, trofeul fiind dedicat pacienților și încrederii pe care aceștia o acordă specialiștilor cu care lucrează.

„Știu și din propria experiență ce înseamnă să trăiești cu o boală digestivă. De aceea, în consultații, îmi doresc ca fiecare pacient să se simtă ascultat, înțeles și sprijinit', a transmis fondatoarea programului în cadrul momentului de premiere.

Pregătire de specialitate și conectare la comunitatea științifică

Abordarea Reset Intestinal este susținută de formare profesională în nutriție clinică, afecțiuni gastrointestinale și medicina funcțională. Activitatea în acest domeniu presupune actualizarea constantă a cunoștințelor și raportarea la cercetările și recomandările comunității medicale internaționale.

În acest context, apartenența la organizații profesionale precum Colegiul Dieteticienilor din România, American Gastroenterological Association (AGA), European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) și European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) reflectă conectarea la comunități de specialitate relevante pentru nutriția clinică și gastroenterologie.

Distincția primită la Leaders & Influencers Awards 2026 aduce în atenție activitatea programului Reset Intestinal și importanța unei abordări personalizate în sănătatea digestivă, în care evaluarea, nutriția de precizie și relația cu pacientul au un rol esențial.

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