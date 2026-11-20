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Unele accesorii își găsesc locul în garderobă cu mult înainte de sezonul pentru care par destinate. O pereche de ochelari de soare bine aleasă poate completa un palton în lumina rece de noiembrie la fel de firesc cum va însoți, peste câteva luni, o cămașă din in sau o rochie fluidă. Iar extrasezonul oferă un avantaj rar: timp să alegi fără grabă.

Ochelarii de soare, detaliul care poate schimba silueta unei ținute

Ramele au propriul lor limbaj vizual. Un model cat-eye poate accentua o direcție feminină și grafică, un aviator aduce o notă relaxată, iar o ramă supradimensionată poate transforma chiar și o combinație minimalistă într-o apariție cu personalitate. Nu este nevoie ca restul ținutei să fie spectaculos: uneori, accesoriul potrivit creează singur punctul de interes.

În sezonul rece, ochelarii de soare pot dialoga cu texturile mai dense ale garderobei: lână, piele, tricotaje, trench-uri sau sacouri. O ramă în tonuri de havana încălzește o paletă neutră, în timp ce negrul lucios păstrează acea precizie vizuală care funcționează de la un outfit de zi la unul de seară.

Alegerea devine și mai interesantă atunci când privești ochelarii nu ca pe o piesă izolată, ci ca pe parte din stilul pe care îl construiești. Forma, proporțiile și culoarea ramei pot echilibra sau accentua liniile unei ținute exact ca o geantă sau o pereche de pantofi.

De ce extrasezonul este momentul potrivit pentru o alegere fără grabă

Înainte de vacanțe, ochelarii de soare ajung adesea pe lista cumpărăturilor de ultim moment. Extrasezonul schimbă ritmul: ai timp să probezi mai multe forme, să vezi cum se așază pe chip și să te gândești la garderoba în care vor intra, nu doar la următoarea destinație de vară.

Privește rama în relație cu piesele pe care le porți cel mai des. Dacă garderoba este construită în jurul liniilor simple și al culorilor neutre, poți lăsa ochelarii să devină accentul. Dacă preferi imprimeurile sau bijuteriile statement, o ramă mai discretă poate păstra echilibrul.

Confortul rămâne parte din eleganță. Ochelarii pe care îi vei purta multe ore trebuie să se așeze bine, să nu alunece și să nu creeze presiune. În magazin, merită să îi probezi privind ținuta în ansamblu, nu doar chipul în oglindă.

Până la 50% reducere: construiește din timp garderoba verii viitoare

De la 1 noiembrie, campania „Soare & Rame' aduce în magazinele fizice OPTIblu reduceri de până la 50% la ochelari de soare și rame. Este o ocazie de a privi extrasezonul ca pe un moment de styling, nu doar ca pe o perioadă dintre două veri. Iar dacă preferi shopping-ul online, aceeași reducere este valabilă pe site-ul Optiblu, prin introducerea codului BF50, după adăugarea produselor în coș.

Poți alege acum piesa pe care o vei purta mai târziu cu denim alb, materiale fluide și sandale, dar care funcționează deja cu un palton bine croit sau cu un costum în nuanțe neutre. Un accesoriu bun nu are nevoie de o singură lună din calendar pentru a avea sens.

Poate tocmai acesta este avantajul alegerii făcute din timp: nu cumperi pentru o vacanță anume, ci pentru stilul tău. Iar când vara revine, accesoriul care completează look-ul este deja acolo.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați și un lanț de aproape 100 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Foto: Optiblu

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