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Pe eticheta unui produs cu logoul Creapure, la rubrica de ingrediente, apare aceeași denumire ca pe un borcan de creatină fără nicio marcă de ingredient: creatină monohidrată. Din acest motiv, diferența dintre cele două este greu de înțeles doar privind raftul. Ea ține de felul în care a fost produsă pulberea și de cât de strict este controlat ce rămâne în ea după sinteză.

Diferența dintre creatina monohidrată Creapure și un monohidrat obișnuit nu ține de compusul activ. Creapure este numele comercial al creatinei monohidrate produse exclusiv de compania AlzChem, la Trostberg, în Germania. Brandurile de suplimente care o folosesc cumpără acest ingredient și îl ambalează sub propriul nume, în pudră, capsule sau alte formate. Un monohidrat fără această mențiune poate proveni de la oricare alt producător de materie primă, cu procese de fabricație și standarde de control care diferă de la o fabrică la alta.

Aceeași moleculă, cu aceleași dovezi științifice

Monohidratul este singura formă de creatină pentru care există dovezi solide privind biodisponibilitatea, eficacitatea și siguranța la adulți, potrivit analizei critice a literaturii publicate de Kreider, Jäger și Purpura în Nutrients, în 2022. Tot el este forma recomandată de societățile profesionale din nutriția sportivă, iar formele mai noi de creatină, promovate ca variante îmbunătățite, nu au dovezi de superioritate față de el. Pentru comparația de față, consecința este clară: dovezile privesc molecula, iar Creapure beneficiază integral de ele, la fel ca orice monohidrat de bună calitate.

Pentru cine încearcă să stabilească care este cea mai bună creatină monohidrată, întrebarea utilă se mută de la forma chimică la alte criterii: proveniența ingredientului, puritatea declarată și cât de transparent este producătorul în privința controlului de calitate.

Creatinina, diciandiamida și dihidrotriazina, urmele lăsate de sinteză

Creatina din suplimente se obține prin sinteză chimică, iar orice proces de acest tip poate lăsa în produsul final urme de compuși intermediari sau rezultați din reacții secundare. În cazul creatinei, controalele de calitate urmăresc în principal trei substanțe: creatinina, care rezultă din degradarea creatinei, diciandiamida (DCD) și dihidrotriazina (DHT). Niciuna nu aduce vreun beneficiu celui care ia suplimentul, iar prezența lor în cantități mai mari indică o fabricație sau o purificare mai puțin riguroasă.

Diferența dintre cele două categorii de produse se vede tocmai în acest punct. Un monohidrat simplu poate fi foarte curat, însă nivelul lui de puritate depinde de fabrica de origine și de analizele făcute pe fiecare lot, informații pe care cumpărătorul nu le găsește întotdeauna pe ambalaj. Creapure are în spate o specificație unică, aplicată de un singur producător, astfel încât nivelul de puritate rămâne același indiferent de brandul care ambalează ingredientul. Potrivit producătorului, diciandiamida rămâne sub 20 mg/kg, iar dihidrotriazina nu este detectabilă, fiecare lot fiind analizat înainte de livrare.

Ce schimbă puritatea de cel puțin 99,9% în utilizarea zilnică

Producătorul garantează pentru Creapure o puritate de cel puțin 99,9% creatină monohidrată, ceea ce lasă un spațiu foarte mic pentru orice altă substanță din pulbere. Pentru cineva care ia creatină zilnic, luni la rând, cifra înseamnă predictibilitate: conținutul fiecărei porții este cunoscut, fără variații semnificative de la un lot la altul. Al doilea câștig este trasabilitatea, adică posibilitatea de a urmări ingredientul până la fabrica din Germania, un aspect important mai ales pentru sportivii atenți la originea a tot ce consumă.

Puritatea nu schimbă însă felul în care acționează creatina. Ce se întâmplă în organism depinde de aportul zilnic, de consecvență și de antrenament, nu de marca ingredientului. Un monohidrat curat provenit de la alt producător acționează la fel, așa că ceea ce primește în plus cumpărătorul de Creapure este certitudinea privind puritatea și originea, nu un efect mai mare.

Doza rămâne aceeași, indiferent de marca ingredientului

Modul de administrare nu diferă între Creapure și monohidratul obișnuit, iar porția zilnică este cea indicată pe etichetă. Mențiunea de sănătate autorizată în UE, „Creatina crește performanța fizică în eforturi succesive din timpul exercițiilor fizice de scurtă durată și de mare intensitate', se poate folosi doar pentru produsele care asigură 3 g de creatină pe zi și sunt destinate adulților care fac exerciții de mare intensitate. Unele studii din sinteza din Nutrients (2022) au folosit o fază de încărcare, cu cantități mai mari în primele zile, pe care producătorul Creapure o consideră nenecesară. Persoanele cu afecțiuni cronice sau care urmează un tratament își stabilesc suplimentarea împreună cu medicul.

Cum recunoști pe etichetă un produs care conține Creapure

Fiindcă Creapure este un ingredient, relevantă pe etichetă este mențiunea din lista de ingrediente sau o declarație explicită că materia primă este Creapure. Formulări generale despre „calitate germană' sau „puritate ridicată' nu spun nimic despre producătorul ingredientului. Ambalajele licențiate au pe sigiliul Creapure un cod QS de șase cifre, verificabil pe site-ul producătorului. Nici prezența unui produs într-o anumită categorie de raft nu garantează că el conține Creapure, motiv pentru care eticheta fiecărui produs merită citită separat, inclusiv în cazul capsulelor și al tabletelor masticabile. La monohidratul fără marcă de ingredient, indiciile utile sunt țara în care a fost produsă materia primă și existența unor analize făcute pe lot.

Documentele de calitate ale producătorului rămân cel mai direct mod de a compara două produse dincolo de ce scrie pe ambalaj. HyperFit.ro permite solicitarea de documente de calitate pentru produsele pe care le comercializează, astfel încât cumpărătorul poate pune alături informațiile despre un monohidrat cu Creapure și despre unul fără această mențiune înainte de a alege.

Comparația de cost se face corect pe gramul de creatină, nu pe ambalaj. Dacă porția de pe etichetă are 5 g, un recipient de 300 g conține 60 de porții, iar unul de 500 g conține 100, deci diferența de preț se împarte pe multe porții. La capsule și tablete, calculul se face după cantitatea de creatină dintr-o unitate, fiindcă porția de pe etichetă înseamnă de obicei mai multe bucăți.

Surse

Kreider RB, Jäger R, Purpura M. Bioavailability, Efficacy, Safety, and Regulatory Status of Creatine and Related Compounds: A Critical Review. Nutrients, 2022. https://doi.org/10.3390/nu14051035

Regulamentul (UE) nr. 432/2012 al Comisiei de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R0432

AlzChem Trostberg, What is Creapure® (specificația de puritate și impurități): https://www.creapure.com/en/creapure/what-is-creapure/

Foto: pexels.com

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