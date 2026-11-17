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Lungimea draperiilor poate schimba spectaculos proporțiile unei camere, iar câțiva centimetri în plus sau în minus fac uneori cât o piesă nouă de mobilier. Designerii de interior preferă, în general, draperiile lungi, însă există încăperi în care modelele până la pervaz sunt mult mai potrivite, mai ales când spațiul are anumite particularități. Vezi mai departe ce lungime avantajează fiecare cameră, cât material trebuie să lași în partea de jos și ce greșeli pot strica aspectul ferestrelor.

De ce designerii de interior preferă draperiile până în podea

Draperiile lungi sunt preferate în multe amenajări deoarece accentuează înălțimea camerei și creează impresia unor ferestre mai mari, mai ales atunci când galeria este montată aproape de tavan. Materialul care coboară până la pardoseală formează linii verticale continue, iar acest efect avantajează inclusiv încăperile cu tavane de aproximativ 2,5 metri, în care fiecare centimetru contează pentru proporțiile vizuale.

Într-un living elegant, poți alege draperii de catifea care ajung aproape de podea, deoarece faldurile ample pun frumos în valoare textura materialului. Dacă ai mobilier simplu și pereți în culori neutre, o asemenea draperie poate deveni unul dintre cele mai atrăgătoare detalii ale camerei, fără să fie nevoie să umpli fiecare colț cu decorațiuni.

Câți centimetri trebuie să lași între draperie și podea?

Designerii folosesc mai multe tipuri de finisare pentru draperiile lungi, iar alegerea ține atât de efectul decorativ urmărit, cât și de cât de des folosești camera. Pentru un aspect ordonat, marginea inferioară poate rămâne la aproximativ 1-2 cm de pardoseală, o distanță suficient de mică pentru a păstra continuitatea vizuală, dar practică atunci când trebuie să aspiri sau să speli pe jos.

Există și draperii care ating ușor podeaua, precum și modele cu 5-10 cm de material suplimentar, care se așază în falduri decorative pe pardoseală. Ultima opțiune arată spectaculos în fotografiile de amenajări interioare, însă acasă, dacă ai copii, animale sau un aspirator robot care patrulează zilnic prin cameră, s-ar putea să descoperi că eleganța vine la pachet cu ceva muncă suplimentară.

Draperiile până la pervaz sunt potrivite pentru camerele mici

Draperiile scurte pot fi o soluție bună în bucătării, în camere cu mobilier amplasat imediat sub fereastră sau în încăperi în care materialul lung ar încurca circulația. Dacă ai un birou, o banchetă sau un blat sub geam, lungimea până la pervaz permite folosirea spațiului fără ca draperia să se adune în spatele mobilierului sau să fie prinsă accidental între obiecte.

În camerele amenajate în stil tradițional, o draperie cu model rustic se potrivește foarte bine cu mobilierul din lemn masiv, pardoselile în nuanțe calde și decorațiunile din materiale naturale. Lungimea trebuie însă adaptată poziției ferestrei și dimensiunilor încăperii, deoarece imprimeurile bogate pot aglomera vizual spațiile mici.

Draperiile lungi avantajează aproape orice stil de amenajare

Livingul este una dintre încăperile în care draperiile până în podea au cel mai puternic efect decorativ, deoarece ferestrele ocupă adesea suprafețe generoase, iar materialul poate completa întreaga compoziție a camerei. În amenajările contemporane, designerii aleg frecvent șine montate pe tavan și draperii cu falduri regulate, care coboară până aproape de pardoseală și accentuează liniile verticale.

Pentru un living de 20-25 mp, o draperie lungă poate face camera să pară mai înaltă, mai ales dacă alegi o culoare apropiată de cea a pereților. În schimb, modelele până la pervaz pot fragmenta vizual peretele atunci când sub fereastră nu există mobilier, iar zona inferioară rămâne complet descoperită, ca și cum cineva ar fi calculat materialul cu prea mult optimism.

Alege lungimea în funcție de configurația încăperii și de felul în care folosești spațiul, pentru că o draperie care arată minunat într-un catalog s-ar putea să fie mai puțin fermecătoare când trebuie să o ridici de fiecare dată ca să dai cu aspiratorul.

Foto: https://lumeatextilelor.ro/

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