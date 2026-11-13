HEYDUDE Bradley II: Confortul de zi cu zi, fără efort

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O reinterpretare a încălțămintei de sezon, cu accent pe lejeritate, confort și libertate de mișcare

Pe măsură ce temperaturile scad și garderoba se adaptează sezonului rece, HEYDUDE propune o abordare mai relaxată asupra încălțămintei de sezon prin colecția Bradley II. Concepută pentru un stil de viață activ, aceasta îmbină confortul, funcționalitatea și versatilitatea într-un design ușor de integrat în ținutele de zi cu zi. De la drumurile prin oraș până la plimbările în aer liber sau escapadele de weekend, modelele Bradley II sunt gândite pentru a ține pasul cu ritmul fiecărei zile.

Sub conceptul Easy Boots, brandul readuce în atenție un model consacrat, într-o versiune îmbunătățită, care pune accent pe construcția ușoară, încălțarea facilă și confortul resimțit încă de la prima purtare. Ideea este simplă: încălțămintea de sezon nu trebuie să presupună efort sau timp suplimentar, ci să ofere libertatea de a te bucura de fiecare moment.

Mai mult confort, mai puțin efort

Unul dintre principalele elemente care diferențiază colecția Bradley II este sistemul de încălțare. Modelele sunt prevăzute cu șireturi elastice și un sistem de fixare dedicat, care facilitează încălțarea și descălțarea, fără a fi nevoie de legarea clasică a șireturilor.

Construcția ușoară și branțul detașabil din spumă HEYCOMF contribuie la confortul de zi cu zi, oferind amortizare la fiecare pas. Talpa exterioară din cauciuc, cu profil aderent, completează designul funcțional și susține deplasările în diferite contexte.

Față de modelul Bradley original, noua versiune aduce îmbunătățiri la nivelul potrivirii și al confortului, păstrând totodată caracterul versatil și poziționarea accesibilă care au consacrat modelul.

Trei variante, aceeași filosofie a confortului

Colecția Bradley II este disponibilă în trei variante, adaptate unor preferințe diferite: Bradley II Classic, Bradley II Leather și Bradley II Nylon WP.

Bradley II Classic se remarcă prin partea superioară din material sintetic cu aspect de piele, tratament hidrofug și căptușeală interioară în carouri. Cu un design casual și ușor de asortat, modelul se integrează firesc în ținutele de zi cu zi.

Pentru cei care preferă materialele naturale, Bradley II Leather propune o parte superioară din piele naturală, tratată pentru a oferi rezistență la apă. Varianta adaugă un plus de durabilitate, păstrând sistemul de încălțare facilă și confortul specific colecției.

Bradley II Nylon WP completează selecția printr-un design cu influențe outdoor și o parte superioară din nylon. Sistemul de încălțare rapidă, branțul detașabil HEYCOMF și talpa ușoară din cauciuc cu aderență îl recomandă pentru activitățile cotidiene și deplasările în aer liber.

Toate cele trei variante păstrează aceeași direcție: încălțăminte ușoară, practică și confortabilă, adaptată ritmului sezonului rece.

Confortul care te însoțește în fiecare zi

Într-un sezon în care temperaturile scad, iar zilele devin tot mai dinamice, confortul și funcționalitatea devin criterii importante în alegerea încălțămintei. Prin colecția Bradley II, HEYDUDE propune o alternativă pentru cei care își doresc să se bucure de sezonul rece fără eforturile asociate încălțămintei tradiționale.

Descoperă colecția HEYDUDE Bradley II și alege modelul care se potrivește cel mai bine stilului tău de zi cu zi pe www.heydude.ro.



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