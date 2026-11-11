De la farmecul iernii la magia sărbătorilor: un sezon Italian-chic semnat Oltre

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În această iarnă, Oltre celebrează stilul său inconfundabil Italian-chic și eleganța naturală printr-o garderobă creată pentru fiecare moment special, de la zilele petrecute în peisaje acoperite de zăpadă până la atmosfera caldă și festivă a sărbătorilor. Stilul, confortul și detaliile rafinate se îmbină armonios, conturând o garderobă sofisticată, cu un farmec autentic.

Piesele de exterior devin protagonistele sezonului, îmbinând căldura, confortul și stilul contemporan. Jachetele cu texturi moi, paltoanele matlasate și siluetele învăluitoare sunt concepute pentru a însoți cele mai friguroase zile, în timp ce nuanțele neutre, albastrul profund și tonurile calde, inspirate din natură, definesc o paletă cromatică sofisticată. Completate de tricotaje fine și accesorii rafinate, ținutele aduc esența stilului Italian-chic în garderoba de iarnă.

Tricotajele ocupă, la rândul lor, un loc central în colecție, prin texturi călduroase și volume lejere, ideale pentru suprapuneri. Lâna și cașmirul îmbogățesc garderoba sezonului prin căldura și finețea lor, devenind expresia perfectă a echilibrului dintre confort și rafinament. De la piese esențiale, cu linii minimaliste, până la modele cu imprimeuri distinctive și detalii luminoase, articolele indispensabile ale iernii sunt reinterpretate într-o manieră sofisticată, pentru ținute versatile, cu un aer feminin și contemporan.

Pe măsură ce ziua lasă loc serii, colecția îmbrățișează atmosfera festivă a sărbătorilor. Catifeaua, satinul, dantela, cristalele și texturile strălucitoare aduc un plus de lumină garderobei, transformând siluetele clasice în apariții speciale, perfecte pentru cine elegante, petreceri și ocazii festive. Pantalonii fluizi, fustele, rochiile și piesele cu croieli inspirate din tailoring explorează contrastul dintre delicatețea materialelor și accentele strălucitoare, creând un echilibru subtil între simplitate și detalii statement.

De la zilele răcoroase de iarnă până la serile festive, colecția Oltre pune în valoare căldura, versatilitatea și rafinamentul stilului italian, prin piese în care fiecare detaliu reflectă filosofia distinctivă a brandului: Italian Premium Quality.

Foto: Oltre

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro