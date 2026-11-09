Pumpkin Spice by Westwing: culorile și texturile care aduc căldura toamnei în casa ta

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Pumpkin Spice by Westwing: culorile și texturile care aduc căldura toamnei în casa ta

Inspirată de aromele condimentate și nuanțele calde ale sezonului, tendința Pumpkin Spice aduce în amenajările interioare o paletă cromatică bogată, texturi confortabile și accente decorative inspirate din natură. În această toamnă, Westwing propune o reinterpretare a acestui univers, prin piese de mobilier și accesorii care transformă locuința într-un spațiu primitor, relaxant și plin de personalitate.

Scorțișoara, ghimbirul, nucșoara, cuișoarele, anasonul stelat și dovleacul sunt ingredientele care definesc celebrul amestec Pumpkin Spice, devenit unul dintre simbolurile sezonului de toamnă. Dincolo de aromele sale inconfundabile, această combinație inspiră și o paletă cromatică aparte, dominată de tonuri de portocaliu auriu, maro cald și accente subtile de roz. Nuanțe care se regăsesc tot mai des în designul interior și care pot aduce atmosfera sezonului în orice încăpere.

Pornind de la această inspirație, Westwing propune o selecție de mobilier și accesorii decorative care pun în valoare culorile pământii, materialele plăcute la atingere și detaliile inspirate din natură. Rezultatul este un decor echilibrat, în care confortul și estetica se completează firesc.

Nuanțe calde care transformă atmosfera

În centrul acestei tendințe se află culoarea scorțișoarei, o combinație elegantă de portocaliu și maro, care adaugă profunzime și căldură amenajărilor interioare. Aceasta poate fi integrată prin accesorii decorative, textile sau chiar prin piese de mobilier statement, precum canapeaua WOLKE din colecția Westwing.

În zona de dining, o masă din lemn în tonuri de chihlimbar poate deveni elementul central al amenajării, completată de farfurii și boluri în nuanțe de roșu cărămiziu. Pentru un plus de personalitate, o vază cu design sculptural și detalii răsucite poate găzdui crengi și frunze de sezon, aducând un accent natural și expresiv decorului.

Secretul unei amenajări inspirate de Pumpkin Spice stă în combinarea nuanțelor calde cu materiale și finisaje care pun în valoare atmosfera primitoare a sezonului, fără a încărca vizual spațiul.

Texturi confortabile și detalii inspirate din natură

Odată cu temperaturile mai scăzute, textilele devin esențiale pentru crearea unui ambient confortabil. Pernele decorative din lână sau catifea reiată, cu imprimeuri și texturi interesante, adaugă profunzime și transformă chiar și cele mai simple amenajări.

Tema Pumpkin Spice poate fi interpretată și într-o manieră mai jucăușă, prin perne moi în formă de dovleac, accesorii decorative inspirate de ciuperci sau pături pufoase în tonuri calde. Aceste elemente pot transforma livingul sau dormitorul într-un spațiu relaxant, care amintește de atmosfera unei poieni de toamnă.

Motivul dovleacului se regăsește și în colecțiile de decorațiuni de sezon, prin obiecte ceramice disponibile în diferite dimensiuni și nuanțe, de la alb și roz până la auriu. Integrate individual sau în mici grupuri decorative, acestea adaugă un accent subtil de sezon și pot completa cu ușurință stiluri diferite de amenajare.

Micile detalii care definesc atmosfera sezonului

Dincolo de piesele de mobilier și textile, accesoriile sunt cele care completează atmosfera unei locuințe. Suporturile pentru lumânări, ghivecele decorative și micile obiecte în formă de ciuperci, cu finisaje ce imită marmura bej, aduc un plus de farmec și contribuie la crearea unui decor armonios.

Aceste detalii pot fi integrate pe măsuțe de cafea, console, rafturi sau în zona de dining, oferind fiecărei încăperi o notă personală. Nu este nevoie de o transformare completă a locuinței pentru a adopta tendința Pumpkin Spice, ci doar de câteva elemente atent alese, care să aducă împreună culori, texturi și forme inspirate din natură.

Pe măsură ce zilele devin mai reci și timpul petrecut acasă capătă o importanță tot mai mare, dorința de a crea un spațiu cald și confortabil devine firească. Prin paleta sa cromatică bogată și detaliile decorative cu personalitate, Pumpkin Spice propune o abordare a designului interior în care atmosfera primitoare și stilul se întâlnesc.

Descoperă mobilierul, accesoriile decorative și inspirația pentru amenajarea locuinței pe www.westwing.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Viziunea antreprenorială și impactul în domeniul textilelor decorative, premiate la Leaders & Influencers Awards 2026
Advertorial
Viziunea antreprenorială și impactul în domeniul textilelor decorative, premiate la Leaders & Influencers Awards 2026
Vacanțele pe mare și expertiza în industria croazierelor, premiate la Leaders & Influencers Awards 2026
Advertorial
Vacanțele pe mare și expertiza în industria croazierelor, premiate la Leaders & Influencers Awards 2026
Horia Brenciu face ce-i spune inima și revine la Sala Palatului, pe 21 și 22 noiembrie 2026
Advertorial
Horia Brenciu face ce-i spune inima și revine la Sala Palatului, pe 21 și 22 noiembrie 2026
Biz Sustainability Awards 2026: 16 branduri și lideri care schimbă România
Advertorial
Biz Sustainability Awards 2026: 16 branduri și lideri care schimbă România
Vacanță balneară în Saturn: cum combini tratamentul cu plaja și odihna
Advertorial
Vacanță balneară în Saturn: cum combini tratamentul cu plaja și odihna
Endometrioza poate afecta și plămânii? Legătura surprinzătoare dintre menstruație și durerile toracice
Advertorial
Endometrioza poate afecta și plămânii? Legătura surprinzătoare dintre menstruație și durerile toracice
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte de marea finală
Ce provocări îi așteaptă pe concurenți la Asia Express, duminică, 8 noiembrie 2026. Misiune inedită înainte de marea finală
La ce oră începe Asia Express duminică, 8 noiembrie 2026. Programul TV Antena 1, înainte de marea finală
La ce oră începe Asia Express duminică, 8 noiembrie 2026. Programul TV Antena 1, înainte de marea finală
Marina Almășan, cerută în căsătorie pentru a doua oară de Sorin Mărcuș. Momentul emoționant în care a spus „DA”
Marina Almășan, cerută în căsătorie pentru a doua oară de Sorin Mărcuș. Momentul emoționant în care a spus „DA”
Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express. Imagini din vacanța romantică în Las Vegas | FOTO
Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express. Imagini din vacanța romantică în Las Vegas | FOTO
Unica.ro
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
The Icon by Dawid Woliński x Reserved – o garderobă capsulă inspirată de senzualitatea anilor ’90
The Icon by Dawid Woliński x Reserved – o garderobă capsulă inspirată de senzualitatea anilor ’90
Advertorial

+ Mai multe
De la produsele esențiale la micile răsfățuri: ce înseamnă experiența de cumpărare la 24Beauty
De la produsele esențiale la micile răsfățuri: ce înseamnă experiența de cumpărare la 24Beauty
Advertorial

+ Mai multe
Cauți o clinică unde să îți pui fațete dentare? Ce verifici înainte să alegi
Cauți o clinică unde să îți pui fațete dentare? Ce verifici înainte să alegi
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC