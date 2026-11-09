Viziunea antreprenorială și impactul în domeniul textilelor decorative, premiate la Leaders & Influencers Awards 2026

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  de  ELLE
Viziunea antreprenorială și impactul în domeniul textilelor decorative, premiate la Leaders & Influencers Awards 2026

O seară dedicată inițiativei, creativității și parcursurilor profesionale care merită recunoaștere. Așa s-a conturat ediția de toamnă Leaders & Influencers Awards 2026, desfășurată pe 28 octombrie, la Scenario – One Tower, în București. Evenimentul a reunit antreprenori, profesioniști și personalități din domenii diverse, într-un cadru în care poveștile de business, contribuțiile personale și proiectele cu identitate proprie au fost aduse în atenția publicului.

Inițiativa Flaviei Covaciu, fondatoarea Leaders & Influencers Community, urmărește să creeze o comunitate în jurul oamenilor care contribuie prin activitatea, ideile și proiectele lor la mediul de business și la societate. Prin evenimente și contexte de dialog, platforma conectează lideri, antreprenori și personalități din industrii diferite, oferindu-le ocazia de a-și face cunoscute experiența și realizările.

Printre invitații serii s-au numărat Cătălin Botezatu, Leonard și Monica Doroftei, ADDA, Marian Drăgulescu, Ioana State, George Tănase, Cristina Ștefan, Andreea Bălan, Andreea Bănică, CRBL și Edward Maya. Programul a cuprins ceremonii de premiere, momente artistice, prezentări de modă și surprize, completând atmosfera unei seri dedicate recunoașterii și întâlnirilor profesionale.

Marady Design, premiat pentru viziune antreprenorială și impact în textile decorative

În cadrul galei, brandul Marady Design a fost premiat cu distincția „VIZIUNE ANTREPRENORIALĂ ȘI IMPACT ÎN TEXTILE DECORATIVE', o recunoaștere a activității desfășurate în domeniul amenajărilor interioare și a preocupării pentru soluții textile personalizate.

Textilele decorative au un rol important în definirea atmosferei unui spațiu. Culorile, texturile și modul în care materialele sunt integrate în ansamblul amenajării contribuie la echilibrul vizual, la confort și la personalitatea interiorului.

Activitatea Marady Design pornește de la înțelegerea stilului și a nevoilor fiecărui client. Procesul include consultanță personalizată, selecția materialelor, alegerea combinațiilor cromatice, integrarea textilelor în conceptul de amenajare și servicii de instalare. Fiecare etapă urmărește obținerea unui rezultat armonios, adaptat spațiului și viziunii beneficiarului.

O afacere de familie, construită prin pasiune și implicare

În spatele Marady Design se află Adina Popescu și Andrei Marius Popescu, soț și soție, care au dezvoltat împreună afacerea pornind de la un vis comun. De-a lungul timpului, au investit în acest proiect resurse, energie și încredere, au trecut prin provocări și au luat decizii care le-au definit parcursul antreprenorial.

Pentru cei doi, brandul a devenit parte din povestea familiei, iar dezvoltarea sa poartă amprenta unei construcții realizate în echipă, cu perseverență și dorința de a oferi servicii de calitate.

Textilele decorative, între estetică și funcționalitate

Alegerea textilelor presupune o perspectivă de ansamblu asupra interiorului. Materialele trebuie să se armonizeze cu paleta cromatică, mobilierul și stilul amenajării, păstrând în același timp funcționalitatea spațiului.

De la primele discuții despre preferințele clientului până la selecția materialelor și instalarea acestora, consultanța ghidează fiecare decizie. Soluțiile personalizate permit adaptarea rezultatului la particularitățile fiecărui proiect, astfel încât elementele textile să completeze firesc întregul concept.

O recunoaștere împărtășită cu întreaga echipă

Pe scena Leaders & Influencers Awards, fondatorii Marady Design au vorbit despre semnificația distincției, care coincide cu împlinirea a zece ani de activitate.

„Acest premiu încununează zece ani de muncă, pasiune și visuri transformate în realitate. Am construit Marady Design împreună, cu mult curaj și determinare, iar astăzi primim această distincție cu recunoștință. Le mulțumim clienților, colaboratorilor și echipei noastre, pentru că fiecare contribuție a contat în această poveste. Mulțumim și echipei Leaders & Influencers pentru invitație și apreciere. Mergem mai departe cu aceeași pasiune și cu visuri și mai mari.'

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