Vacanțele pe mare și expertiza în industria croazierelor, premiate la Leaders & Influencers Awards 2026

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  de  ELLE
Vacanțele pe mare și expertiza în industria croazierelor, premiate la Leaders & Influencers Awards 2026

Gala Leaders & Influencers Awards 2026, organizată de Flavia Covaciu pe 28 octombrie, la Scenario – One Tower din București, a reunit antreprenori, lideri de business, artiști și personalități din domenii diverse. Evenimentul a adus în prim-plan performanța și proiectele cu rezultate, într-o seară completată de momente artistice, prezentări de modă și oportunități de networking.

Prin intermediul Leaders & Influencers Community, Flavia Covaciu construiește un cadru de întâlnire pentru oameni și branduri cu experiență, inițiativă și perspective diferite. Gala oferă vizibilitate activităților care contribuie la dezvoltarea mediului profesional și la diversificarea peisajului antreprenorial din România.

În cadrul ediției din acest an, EXCELLENCE IN THE CRUISE INDUSTRY AWARD a fost acordat agenției Croaziere.net, pentru activitatea specializată în organizarea vacanțelor pe nave de croazieră și expertiza acumulată în acest sector al turismului.

O experiență de peste două decenii în turismul de croazieră

Înființată în 2005, Croaziere.net și-a construit activitatea în jurul vacanțelor pe mare, dezvoltând o ofertă care acoperă numeroase destinații și stiluri de călătorie. Portofoliul include servicii pentru peste 500 de nave, reprezentate de mai mult de 43 de linii de croazieră, ceea ce permite accesul la itinerarii variate și la experiențe adaptate preferințelor călătorilor.

Oferta cuprinde croaziere în Marea Mediterană, Caraibe, Europa de Nord și zona fiordurilor, dar și destinații din Asia, America de Sud sau alte regiuni ale lumii. Printre companiile internaționale cu care agenția lucrează se numără MSC Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Costa Cruises și Princess Cruises etc.

O vacanță pe o navă de croazieră îmbină transportul, cazarea, gastronomia și activitățile de la bord cu posibilitatea de a descoperi mai multe destinații în cadrul aceluiași itinerariu. Alegerea potrivită presupune însă să fie luate în calcul durata călătoriei, porturile vizitate, facilitățile navei, serviciile incluse și specificul fiecărei companii.

Expertiză construită prin experiențe directe

Un element important al activității agenției îl reprezintă cunoașterea directă a produsului turistic. Casiana Băsea, implicată în dezvoltarea portofoliului de croaziere, a acumulat experiență prin peste 200 de călătorii pe mare și vizitarea a peste 70 de nave aparținând unui număr de peste 16 linii de croazieră.

Această experiență oferă o perspectivă practică asupra diferențelor dintre nave, servicii, itinerarii și atmosfera de la bord. Recomandările pot porni astfel de la informații verificate în timpul călătoriilor, nu doar de la descrierile disponibile în prezentările comerciale.

Pregătirea profesională este susținută și prin programe de specializare în industria croazierelor, inclusiv prin Cruise Lines International Association (CLIA). În acest domeniu, familiarizarea cu standardele și particularitățile companiilor de navigație contribuie la o mai bună înțelegere a ofertelor și la orientarea clienților către variante potrivite.

O piață în dezvoltare și noi destinații pentru călători

Interesul românilor pentru vacanțele pe mare continuă să crească. Potrivit datelor prezentate de Casiana Băsea, aproximativ 8.800 de turiști au călătorit prin intermediul agenției în 2025, comparativ cu 8.300 în anul precedent. Evoluția reflectă o creștere de aproximativ 8% a numărului de călători, în timp ce vânzările au avansat cu aproape 12%.

Marea Mediterană rămâne o destinație foarte solicitată, în special pentru persoanele aflate la prima experiență de acest tip. Europa de Nord, cu itinerarii care includ fiordurile, și anumite trasee din Caraibe atrag, la rândul lor, călători interesați de peisaje și experiențe diferite.

Se observă și o diversificare a criteriilor de alegere. Pe lângă destinație și tarif, turiștii acordă atenție tipului de navă, serviciilor disponibile, atmosferei de la bord și experienței generale. În acest context, consultanța specializată devine importantă pentru compararea ofertelor și alegerea unui itinerariu care să corespundă așteptărilor fiecărui călător.

Distincția EXCELLENCE IN THE CRUISE INDUSTRY AWARD, acordată în cadrul Leaders & Influencers Awards 2026, aduce în atenție activitatea unei companii dedicate turismului de croazieră și experiența profesională acumulată într-o industrie cu opțiuni tot mai diverse pentru publicul din România.

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