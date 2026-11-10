„Clara Haskil. Preludiu și fugă” – un spectacol despre destin, memorie și forța artei de a învinge timpul

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În premieră la Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București, „Clara Haskil. Preludiu și fugă', de Serge Kribus, în regia lui Matei Lucaci-Grünberg, aduce în prim-plan destinul uneia dintre cele mai mari pianiste ale secolului XX. Cu Medeea Marinescu în rolul principal, spectacolul este un omagiu adus unei personalități excepționale a muzicii universale, a cărei moștenire aparține și patrimoniului cultural românesc.

Născută la București, Clara Haskil (1895–1960) a devenit un nume de referință al pianisticii mondiale, admirată pentru sensibilitatea, naturalețea și profunzimea interpretărilor sale.

Talentul său extraordinar s-a manifestat încă din copilărie. Un celebru profesor de pian de la Viena declara ziarului Neue Freie Presse: „Am descoperit o copilă de șase ani care e un geniu. Orice piesă ascultă, o repetă imediat fără eroare și e capabilă să o transpună în orice cheie'.

Formarea sa muzicală la Viena și Paris, susținută inclusiv prin generozitatea reginei Elisabeta a României, cunoscută și sub pseudonimul literar Carmen Sylva, i-a deschis drumul către marile scene europene. La numai 15 ani, Clara Haskil absolvea Conservatorul din Paris cu Premier Prix, iar un an mai târziu începea să concerteze în importante centre muzicale europene.

De-a lungul carierei, a cântat alături de mari muzicieni, printre care George Enescu și Yehudi Menuhin, și s-a bucurat de admirația unor personalități ale epocii. Charlie Chaplin declara că a cunoscut doar trei genii: Clara Haskil, Albert Einstein și Winston Churchill.

Unul dintre cei mai buni prieteni, până la prematura lui dispariție, a fost Dinu Lipatti. Pianista s-a remarcat îndeosebi prin interpretările sale din Mozart, Beethoven și Scarlatti. Turneul din 1956, „Anul Mozart', alături de Herbert von Karajan, i-a consolidat reputația de interpretă desăvârșită a muzicii compozitorului de la Salzburg.

Viața ei nu a fost însă lipsită de încercări. Boala, războiul și dificultățile personale i-au marcat existența și i-au întrerupt în repetate rânduri cariera, fără să îi înfrângă pasiunea pentru muzică.

„Când Clara se așeza la pian, muzica se materializa din văzduh. Degetele ei păreau că alunecă deasupra claviaturii fără pregătire, așa cum o piatră plată străbate luciul apei… nimic nu părea să înceapă sau să se sfârșească și totul devenea atemporal', spunea pianistul și profesorul Peter Feuchtwanger.

Pornind de la această biografie impresionantă, dramaturgul Serge Kribus construiește, printr-o succesiune de flashback-uri, portretul unei artiste pentru care muzica a reprezentat nu doar o vocație, ci însăși rațiunea de a exista.

După Laetitia Casta, care a interpretat-o pe Clara Haskil pe scenele franceze, rolul îi revine acum Medeei Marinescu.

Actriță cu o bogată experiență în teatru și film, îndrăgită încă din copilărie datorită rolului din filmul lui Ion Popescu-Gopo, „Maria Mirabela”, Medeea Marinescu se află în fața unei provocări artistice deosebite. În acest one-woman show, ea dă viață nu doar Clarei Haskil, ci și personajelor care i-au marcat existența, într-un fascinant joc al transformărilor și dedublărilor.

Întâlnirea actriței cu acest personaj are și o semnificație personală: înainte de a alege teatrul, Medeea Marinescu a absolvit Liceul de Muzică „George Enescu', secția pian, cunoscând astfel din interior disciplina, sensibilitatea și rigorile formării unui muzician.

„Clara Haskil. Preludiu și fugă' este mai mult decât povestea unei mari pianiste. Este un spectacol despre fragilitate și curaj, despre puterea de a depăși încercările vieții și despre capacitatea artei de a transcende timpul.

Alături de Medeea Marinescu și Matei Lucaci-Grünberg, din echipa de realizatori fac parte Velica Panduru (scenografie), George Dăscălescu (imagine), Mihai Dobre (concept sonor), Velica Panduru și Sabina Reus (lighting design), Florin Fieroiu (mișcare scenică), Iuliana Alecu (colaboratoare artistică – pianist), Anita Neagu (traducere), Sofia Iorga (asistentă scenografie și make-up) și Mirela Jienescu (asistentă proiect).

Realizat de Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București, în parteneriat cu Ateneul Național din Iași și Asociația „Jamais-Vu', cu sprijinul sponsorilor Fair Value și Atlantis Film, spectacolul își propune să readucă în atenția publicului din România personalitatea Clarei Haskil și să contribuie la recunoașterea locului pe care aceasta îl merită în patrimoniul cultural național.

Premiera oficială a spectacolului este programată pentru 13 noiembrie, ora 19.00, la Sala Pictura a TNB.

Următoarele reprezentații vor avea loc pe 24 noiembrie, 4 și 18 decembrie.

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a TNB sau online, prin platforma Bilet.ro.

Fotografii Florin Ghioca

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