Cadouri de Crăciun pentru copii: ce merge la fiecare vârstă și cât să cheltui

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  . Actualizat 10.11.2026, 10:29,  de  ELLE
Cadouri de Crăciun pentru copii: ce merge la fiecare vârstă și cât să cheltui

Cele mai multe cadouri de Crăciun pentru copii se aleg în grabă, în ultima săptămână, după poza de pe cutie. Așa ajung sub brad jucării pentru „copii mari' pe care un copil de doi ani nu le poate folosi, sau jucării de bebeluș care îl plictisesc pe un copil de patru ani după zece minute. Vârsta scrisă pe ambalaj ajută, dar nu spune tot. Contează mai mult ce face copilul acum: dacă abia apucă obiecte, dacă imită tot ce vede în casă sau dacă stă o oră să construiască ceva.

Regula de bază: cadoul urmează jocul de acum

Înainte să alegi, întreabă-i pe părinți cu ce se joacă cel mic în ultima vreme. Un copil care pune vasele de plastic unul în altul va folosi un set de pahare de stivuit. Unul care „gătește' cu oalele din dulap va folosi o bucătărie de jucărie. O jucărie potrivită cu jocul de acum iese din cutie a doua zi. Una aleasă pentru un copil „mai mare cu un an' stă, de obicei, pe raft până la vară.

0-12 luni: de privit, de apucat, de dus la gură

În primele luni, bebelușul se uită la contraste puternice și la fețe. Pe la 3-4 luni începe să apuce, iar tot ce apucă ajunge în gură. Cadourile care au sens acum sunt o saltea de activități cu arcadă și jucării agățate, zornăitoarele ușoare și jucăriile moi care se pot spăla. Pe LittleJoy, salteluțele de activități costă între 60 și 235 de lei, iar cele mai multe sunt în jur de 170 de lei.

Bebelușul nu are nevoie de multe jucării. Două sau trei bine alese țin mai mult decât un coș plin. Evită orice jucărie cu piese mici sau care se pot desprinde.

1-2 ani: jucării care răspund

După primul an, copilul vrea să vadă efectul a ce face: apasă un buton și se aprinde o lumină, împinge o mașinuță și ea merge. Măsuțele de activități, volanele de jucărie și sortatoarele de forme se folosesc mult la vârsta asta. Un volan interactiv costă între 65 și 95 de lei, iar o măsuță de activități între 85 și 340 de lei.

Pentru copiii care merg încă nesigur, o jucărie de împins îi ajută să prindă încredere. Trebuie să fie stabilă și să nu se răstoarne când copilul se sprijină de ea.

2-3 ani: imitație și primele povești

La doi ani, copilul copiază tot: mătură când mături tu, vorbește la „telefon', hrănește păpușa. Acum încep să aibă sens primele jucării de rol, piesele mari de construit și puzzle-urile cu câteva piese. Un ghid despre jucării pentru copii de 2 ani explică ce îi place la vârsta asta, ce exersează și ce merită evitat, cu exemple pentru fiecare tip de joacă.

Atenție la eticheta de vârstă. Multe seturi marcate „de la 3 ani' au piese mici, așa că până la 3 ani verifică întotdeauna dacă ceva din cutie poate fi înghițit.

3-5 ani: bucătării, truse de doctor și circuite

Între 3 și 5 ani, jocul de rol trece pe primul loc. Copilul inventează scenarii întregi, cu roluri și reguli. În toamna aceasta, bucătăriile de jucărie sunt cele mai comandate jucării de pe LittleJoy. Prețurile pornesc de la aproximativ 57 de lei, pentru un set de patiserie cu șorț și forme, și ajung la 600 de lei, pentru o bucătărie mare, cu sunete și lumini. Pentru un cadou de la nași sau de la bunici, o bucătărie din lemn de aproximativ 300 de lei e un compromis bun între preț și cât rezistă.

Alte cadouri care se folosesc mult la vârsta asta:

  • truse de doctor, între 68 și 145 de lei;
  • circuite de mașinuțe cu lift și garaj, între 65 și 240 de lei;
  • bancuri de lucru cu bormașină și șuruburi de plastic, între 120 și 325 de lei.

6-8 ani: proiecte cu un rezultat

Școlarii mici vor să termine ceva și să le arate celorlalți. Kiturile de experimente, construcțiile magnetice cu trasee de bile și mașinuțele cu telecomandă țin mai mult decât jucăriile care fac totul singure. Alege ceva ce se poate monta cu un părinte în prima zi și apoi refăcut singur, fără instrucțiuni.

Câte cadouri și cât să cheltui

Un copil mic nu are nevoie de zece pachete. Un cadou principal și unul sau două mici sunt de ajuns, iar restul familiei poate contribui la ceva mai mare, cum e o bucătărie sau un circuit.

Pe LittleJoy, bugetele arată cam așa:

  • sub 100 de lei: jucării de bebeluș, seturi de patiserie, truse de doctor simple, circuite mici;
  • între 100 și 250 de lei: saltele de activități, măsuțe interactive, circuite cu lift, bancuri de lucru;
  • peste 250 de lei: bucătării din lemn sau MDF și mobilier de joacă.

Colecția de Crăciun a magazinului are acum aproape 190 de jucării în stoc, iar aproape jumătate costă sub 100 de lei. Ghidul LittleJoy de cadouri de Crăciun pentru copii le împarte pe vârste, de la 0 la 8 ani, și pe trei niveluri de buget.

Ce verifici înainte să comanzi

  • vârsta minimă de pe cutie și marcajul CE;
  • dacă bateriile sunt incluse și ce tip folosește jucăria;
  • dimensiunile, mai ales la mobilierul de joacă: unele bucătării de jucărie au 90 de centimetri înălțime;
  • cine o montează, fiindcă bucătăriile și bancurile de lucru vin de obicei în cutie, de asamblat;
  • data comenzii: în decembrie curierii au volume mari, iar livrările pot întârzia câteva zile.

Un cadou reușit e cel cu care copilul se mai joacă și în februarie. Pentru asta, contează mai puțin prețul și mai mult potrivirea cu ce face copilul în lunile astea.

Sursa imagine: Stocuri personale

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