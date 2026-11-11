Prinde reducerile la parfumuri și machiaj! Black Friday 2026 continuă pe Notino.ro

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  de  ELLE
Prinde reducerile la parfumuri și machiaj! Black Friday 2026 continuă pe Notino.ro

Ruj vișiniu sau pleoape satinate? Pentru o seară de sărbători, uneori e suficient să schimbi un singur detaliu la machiajul pe care îl porți deja. Black Friday continuă pe Notino.ro, cu reduceri la parfumuri și produse de machiaj selectate.

Dacă alegi rujul vișiniu, poți păstra ochii discreți, cu puțină mascara. Dacă preferi să pui accentul pe pleoape, încearcă un fard satinat și păstrează buzele într-o nuanță neutră. Rujuri, farduri și iluminatoare selectate din Notino Collection, marca proprie Notino, au și ele reduceri substanțiale de Black Friday. Iar dacă eziți între două nuanțe, caută opțiunea de testare virtuală: pentru produsele compatibile, poți vedea cum arată culoarea pe chipul tău, direct pe ecran.

La parfumuri, poți porni de la ce porți deja. Dacă îți plac floralele, dar vrei ceva diferit pentru seară, caută o compoziție florală cu o bază lemnoasă. Dacă alegi un cadou pentru cineva al cărui parfum îl cunoști, uită-te și la seturile care îl includ. Un flacon însoțit de o loțiune de corp cu aceeași aromă păstrează alegerea personală, fără să schimbi parfumul preferat al persoanei.

Descoperă ofertele de Black Friday 2026 de pe Notino și verifică ce parfumuri și produse de machiaj sunt în selecția săptămânii. Dacă ai găsit ce căutai, merită să deschizi și aplicația Notino înainte de comandă, fiindcă unele oferte sunt mai avantajoase acolo.

Pe 27 noiembrie, de Black Friday internațional, vine un nou val de oferte. Campania continuă până pe 30 noiembrie, cu o selecție care se schimbă în fiecare săptămână.

Foto: Notino

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