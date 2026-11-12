Cadouri pentru tata de sărbători: 7 idei practice pe care le va folosi zilnic

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Tata spune adesea că are deja tot ce îi trebuie. Totuși, în fiecare zi folosește aceleași obiecte care s-au uzat: portofelul plin de bonuri, papucii de casă subțiați sau cana preferată, cu mânerul ciobit. De aici poți porni alegerea unui cadou bun.

Alege ceva care îi face rutina mai comodă și care se potrivește stilului lui. Nu ai nevoie de un obiect foarte sofisticat. Uită-te la obiceiurile lui și alege o variantă mai nouă, mai confortabilă sau mai bine organizată a unui lucru pe care îl folosește deja.

Cum alegi un cadou practic pentru tata de sărbători?

Observă ce pune în geantă înainte să plece de acasă, ce poartă la serviciu sau ce folosește în serile liniștite. Un tată care conduce mult poate aprecia o cană termică și un încărcător auto. Pentru cine lucrează la birou, un rucsac bine compartimentat sau un ceas discret pot intra ușor în rutina zilnică.

Verifică și detaliile simple: mărimea la haine și încălțăminte, culorile pe care le poartă frecvent, materialele pe care le preferă. Bleumarinul, griul, bejul, maroul și negrul se potrivesc ușor cu garderoba masculină de zi cu zi. Alege un produs util, apoi adaugă un mesaj personal în ambalaj.

1. Un portofel compact sau o husă pentru carduri

Un portofel nou rămâne o alegere inspirată dacă îl vezi mereu cu buzunarele pline de chitanțe, carduri vechi și monede. Caută un model cu compartimente clare, în care cardurile să rămână la îndemână. Pielea sau materialele rezistente cu finisaj mat arată îngrijit și se întrețin ușor.

Dacă preferă să poarte cât mai puține lucruri, o husă subțire pentru carduri poate fi mai potrivită. Alege un model cu protecție RFID, dacă vrei să îi oferi mai multă siguranță la folosirea cardurilor. Pune în cutie un bilețel scris de tine: gestul face cadoul mai personal.

2. Papuci de casă sau încălțăminte comodă

Papucii buni schimbă confortul de acasă, mai ales iarna. O pereche de papuci de casa barbati cu talpă stabilă și interior moale poate fi un cadou foarte potrivit pentru serile petrecute acasă. Alege o talpă antiderapantă, mai ales dacă are gresie sau parchet lucios în locuință.

Dacă tata preferă să iasă des pe jos, poți alege sneakers simpli sau pantofi casual cu talpă flexibilă. Privește forma încălțămintei pe care o poartă acum: dacă preferă modele mai late, nu cumpăra o pereche cu vârf îngust doar pentru că arată bine în poze. Confortul îl face să poarte cadoul des.

3. Un ceas care se potrivește programului lui

Ceasul este un accesoriu pe care mulți bărbați îl poartă aproape zilnic. Pentru ținute de serviciu, alege un model analog cu cadran simplu, curea din piele sau brățară metalică. Dacă tata preferă hainele casual, un ceas cu curea din silicon sau material textil poate fi mai comod.

Un model cu funcții de monitorizare a pașilor și a somnului poate atrage un tată activ. Uită-te totuși la ecran, la curea și la modul de încărcare. Pentru rezultate stabile, alege un model ușor de folosit, cu butoane intuitive și afișaj clar.

4. Un pulover, cardigan sau hanorac confortabil

Hainele pot fi cadouri foarte utile dacă alegi croiala potrivită. Un pulover cu decolteu în V merge peste o cămașă, la birou sau la o întâlnire de familie. Un cardigan cu nasturi îi oferă o variantă practică pentru serile răcoroase, iar un hanorac simplu îl poate însoți la plimbări și cumpărături.

Mizează pe bumbac, tricot fin sau amestecuri cu lână. Verdele închis, bordo, griul și bleumarinul se combină ușor cu jeanși, pantaloni chino sau pantaloni de stofă. Compară tabelul de mărimi cu un pulover pe care îl poartă deja și verifică lungimea mânecilor înainte să comanzi.

6. Un rucsac sau o geantă pentru serviciu

Un rucsac bine organizat îl ajută pe tata să își păstreze lucrurile în ordine. Pentru laptop, acte și încărcătoare, caută un compartiment separat, căptușit și închis cu fermoar. Pentru drumurile scurte, o geantă compactă de umăr sau o borsetă discretă poate fi mai practică.

Alege un material care rezistă la utilizare frecventă și curele reglabile. Modelele în negru, gri sau maro se potrivesc atât cu hainele de serviciu, cât și cu ținutele de weekend. Înainte să alegi, gândește-te ce cară zilnic: laptop, cutie cu mâncare, documente sau echipament pentru sală.

7. Un set de îngrijire ales după rutina lui

Un set de îngrijire funcționează bine dacă îl adaptezi obiceiurilor lui. Pentru tata cu barbă, poți combina un ulei, un balsam și o perie. Dacă se bărbierește frecvent, alege produse calmante pentru piele, un aparat de ras sau un trimmer ușor de curățat.

Completează setul cu cremă de mâini, deodorant sau un parfum în format mic pentru deplasări. Verifică aromele pe care le folosește deja și evită produsele intens parfumate dacă are pielea sensibilă. Împachetează-le într-o geantă de toaletă simplă, pe care o poate lua și în călătorii.

8. Accesorii pentru cafea, birou sau drumuri

Dacă spune că nu are nevoie de nimic, alege un obiect mic care îi ușurează ziua. O cană termos păstrează cafeaua caldă în mașină sau la birou. Un încărcător portabil îl ajută în excursii, iar un suport pentru telefon poate fi util pe birou sau în mașină.

Poți lua în calcul și un organizator pentru cabluri, o lampă compactă pentru birou sau o sticlă reutilizabilă. Pentru un tată care călătorește, organizatoarele de bagaj și perna de gât pot face drumurile mai comode. Alege un accesoriu care se leagă de un obicei clar, apoi invită-l să îl folosească din prima zi.

Cum faci cadoul mai personal?

Adaugă un mesaj scris de mână și explică de ce ai ales acel obiect. Poți pune o fotografie de familie în ambalaj sau poți construi un set mic: papuci, șosete groase și pijama pentru serile de acasă; cană termică, cafea și rucsac pentru diminețile aglomerate.

Alege cadoul după rutina lui, nu după o regulă generală. Verifică dimensiunile, materialele și culorile, apoi pregătește-l atent. Un obiect pe care îl va folosi zilnic îi va aminti de gestul tău mult timp după sărbători.

Foto: Shutterstock.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro