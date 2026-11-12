Ochelari de protecție pentru altitudine: ce filtru UV ai nevoie în funcție de vreme

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  . Actualizat 12.11.2026, 11:42,  de  ELLE
Ochelari de protecție pentru altitudine: ce filtru UV ai nevoie în funcție de vreme

La altitudine, protecția ochilor trebuie adaptată intensității luminii, suprafeței traseului și schimbărilor de vreme. Zăpada reflectă puternic radiația solară, iar nivelul UV crește pe măsură ce urci. Norii nu elimină expunerea, așa că ochelarii rămân importanți și atunci când cerul nu este complet senin.

Pentru drumeții alpine, schi de tură, alpinism sau ciclism montan, verifică protecția UV, categoria filtrului și transmisia luminii vizibile. Află cum interpretezi specificațiile lentilei și ce configurație se potrivește condițiilor întâlnite pe traseu.

Altitudinea și zăpada cresc expunerea ochilor la radiația UV

Intensitatea radiației UV crește cu aproximativ 10% pentru fiecare 1.000 m câștigați în altitudine. Valoarea reală depinde și de anotimp, latitudine, momentul zilei, nebulozitate și suprafața pe care te deplasezi.

Zăpada proaspătă reflectă puternic radiația UV, ceea ce înseamnă că ochii sunt expuși atât radiației solare directe, cât și celei reflectate de teren. Riscul devine relevant pe ture lungi, pe ghețar și pe suprafețe întinse acoperite de zăpadă.

Expunerea intensă fără protecție poate provoca fotokeratita, cunoscută și drept „orbire de zăpadă'. Afecțiunea implică lezarea corneei de radiația UV și poate provoca durere, lăcrimare, fotofobie și senzație de corp străin, uneori la câteva ore după expunere.

Protecția UV și categoria filtrului indică proprietăți diferite

O lentilă închisă la culoare nu trebuie evaluată doar după aspect. Protecția împotriva radiației ultraviolete și cantitatea de lumină vizibilă transmisă sunt caracteristici distincte. Când alegi ochelari de soare sport, verifică specificațiile producătorului privind protecția UVA și UVB și categoria filtrului.

Pentru activitățile montane, rama contează la rândul ei: o construcție curbată și o acoperire laterală bună reduc lumina care ajunge la ochi din periferie. Marcajul UV400 este folosit pentru lentile concepute să blocheze radiația ultravioletă până la lungimea de undă de 400 nm. Categoria filtrului descrie, în schimb, nivelul de transmisie a luminii vizibile.

Categoria lentilei se alege în funcție de lumină și teren

Standardul ISO 12312-1 clasifică filtrele pentru ochelarii de soare de uz general în cinci categorii, de la 0 la 4, în funcție de transmisia luminoasă. Un procent VLT ridicat înseamnă că prin lentilă trece mai multă lumină.

Categoria 0 are o transmisie de aproximativ 80–100%, iar categoria 1 de 43–80%, fiind asociate condițiilor cu lumină redusă. Categoria 2, cu 18–43%, este utilă în lumină moderată și poate răspunde bine traseelor care alternează între zone deschise și umbrite.

Categoria 3 transmite aproximativ 8–18% din lumina vizibilă și este potrivită pentru lumină solară puternică. Pentru drumeții pe creste expuse, alergare montană sau ciclism la altitudine în zile senine, reprezintă frecvent o opțiune practică.

Categoria 4 are o transmisie de aproximativ 3–8% și este destinată luminii extrem de intense. Este relevantă pentru ghețari, zăpadă puternic iluminată și activități alpine cu expunere prelungită. Filtrele din categoria 4 nu sunt destinate condusului.

Vremea schimbătoare favorizează lentilele cu plajă mai largă de utilizare

Pe munte, condițiile se pot modifica pe parcursul aceleiași ture. Poți porni prin pădure, continua pe o creastă însorită și reveni sub un strat dens de nori. O lentilă foarte întunecată devine incomodă când lumina scade și poate îngreuna observarea denivelărilor sau obstacolelor.

Lentilele fotocromatice sunt utile în asemenea situații, deoarece își modifică transmisia în funcție de expunerea la UV și lumină. Verifică intervalul de categorii sau VLT declarat de producător. Două modele fotocromatice pot avea plaje diferite, iar unul destinat ciclismului nu oferă neapărat nivelul de filtrare necesar pe ghețar.

Rama și protecțiile laterale contează pe zăpadă și ghețar

La altitudine, lumina nu ajunge la ochi exclusiv prin partea frontală a lentilei. Reflexiile de pe zăpadă și gheață vin și de jos sau din lateral, motiv pentru care forma ramei devine importantă. Pentru alpinism și traversări de ghețar, modelele cu profil apropiat de față și protecții laterale limitează pătrunderea luminii periferice, iar ventilația trebuie să fie eficientă, pentru reducerea aburirii în timpul efortului.

La trail running și ciclism, prioritățile se schimbă spre stabilitate și câmp vizual. Puntea nazală aderentă, brațele bine fixate și compatibilitatea cu casca sunt importante pe coborâri, teren denivelat și în condiții de transpirație intensă.

Polarizarea și tratamentele lentilei răspund unor nevoi diferite

Lentilele polarizate reduc reflexiile produse de suprafețe orizontale și pot crește confortul vizual în lumină puternică. Polarizarea nu înlocuiește însă protecția UV și nici alegerea categoriei potrivite.

Pentru sporturile montane, sunt utile și tratamentele hidrofobe, rezistența la zgâriere și soluțiile antiaburire. O lentilă murdară sau aburită afectează rapid percepția traseului, în special la ciclism, schi sau pe pasaje tehnice.

Verificarea echipamentului înainte de tură reduce problemele pe traseu

Probează ochelarii împreună cu casca, căciula sau alte elemente pe care le vei purta. Rama trebuie să rămână stabilă fără să creeze puncte de presiune, iar lentila trebuie să ofere câmp vizual suficient.

Pentru ture de mai multe zile sau expediții, o pereche de rezervă este utilă dacă lentila se zgârie, se pierde sau rama se deteriorează. Persoanele care poartă dioptrii trebuie să aleagă o soluție compatibilă cu prescripția și activitatea practicată.

Filtrul potrivit trebuie adaptat condițiilor reale de pe munte

Alegerea ochelarilor pentru altitudine începe cu protecția UV și continuă cu filtrul adaptat luminii de pe traseu. Categoria 2 răspunde condițiilor moderate, categoria 3 luminii puternice, iar categoria 4 este destinată situațiilor cu radiație solară și reflexii intense, precum deplasarea pe zăpadă sau ghețar.

SportGuru reunește echipamente pentru outdoor, alergare, ciclism și alte discipline sportive. Compară categoria lentilei, VLT-ul, forma ramei și compatibilitatea cu restul echipamentului înainte de tură, astfel încât protecția ochilor să corespundă terenului, altitudinii și vremii.

Foto: Shutterstock.com

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