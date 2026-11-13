Arta straturilor: cum îți construiești ținuta de iarnă, de la prima cafea până la cină

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O știi bine: ieși din casă cu fularul tras până la nas, intri într-un birou în care caloriferele merg la maximum, apoi ai o plimbare scurtă pe o lumină de după-amiază aproape primăvăratică. Seara, ziua se încheie cu un pahar de vin fiert sau o cină cu prietenii. Patru temperaturi diferite, o singură ținută. Soluția nu e o geacă și mai groasă, ci un mod mai inteligent de a te îmbrăca.

Layering-ul, mai mult decât o tendință

Layering-ul, adică suprapunerea mai multor piese, e tehnica pe care se construiește întreaga colecție de iarnă C&A. Secretul lui e flexibilitatea: îți poți adapta ținuta la schimbările de temperatură din timpul zilei, fără să renunți la stil.

„Poți adăuga, elimina, combina și asorta piesele pe măsură ce temperatura se schimbă', spune echipa de design C&A. Astfel, îmbrăcatul devine practic și creativ în același timp. Fiecare strat are un rol, iar fiecare combinație spune ceva despre tine.

Tricotajele, vedetele sezonului

Dacă ar fi să alegi o singură piesă pentru iarna aceasta, alege un tricot. Tricotajele sunt piesele vedetă ale colecției C&A: pulovere cu împletituri, pulovere pufoase, motive nordice și modele jacquard care par desprinse dintr-o vacanță la munte. Sunt genul de piese pe care le porți din noiembrie până în martie și le scoți din dulap, cu aceeași plăcere, an de an.

Sfatul ELLE: construiește ținuta în jurul unui singur pulover statement. Restul pieselor, de la pantaloni la palton, au doar rolul să-l pună în valoare.

Texturi pe care vrei să le atingi

Colecția se simte înainte să se vadă. Tricotajele pufoase și lâna se îmbină cu catifeaua reiată, accentele metalice și sclipirile discrete de lurex. Striațiile, împletiturile și modelele Fair Isle adaugă structură și căldură, iar fiecare piesă invită la mix & match.

Sfatul ELLE: pune alături o textură moale și una structurată, de exemplu un pulover pufos cu pantaloni din catifea reiată. Contrastul face ținuta să arate gândită, chiar dacă ți-a luat doar cinci minute s-o alegi.

O paletă inspirată de peisajele de iarnă

Culorile sezonului vin direct de afară: paleta cromatică a colecției este inspirată de peisajele de iarnă. Regăsești alb înghețat, albastru și violet intens, maro pământiu, verde și neutre calde, iar detaliile amintesc de cristale de zăpadă, constelații și contururi de munte.

Sfatul ELLE: alege două nuanțe din aceeași familie, cum ar fi maro și oat sau albastru și verde, și adaugă un singur accent de culoare. E cea mai simplă formulă pentru o ținută armonioasă.

O zi întreagă într-o singură ținută

Ca să vezi cât de bine funcționează layering-ul în viața reală, hai să trecem împreună printr-o zi de iarnă, oră cu oră.

07:30, dimineață geroasă. Începi cu baza: o helancă fină, care ține de cald fără să adauge volum. E primul strat și, de cele mai multe ori, cel mai subestimat.

09:00, drumul spre birou. Peste helancă vine puloverul cu motive nordice, adevăratul protagonist al ținutei.

12:30, pauza de prânz. Pantalonii din catifea reiată aduc textura și te țin la căldură pe terasa cu încălzitoare unde ai ieșit la o supă.

14:00, plimbare prin oraș. Un fular tricotat, într-o nuanță care se potrivește cu restul ținutei, e accesoriul care leagă totul.

16:30, după-amiază mai blândă. Aici se vede magia: adaugi sau scoți straturi. Dimineața ai purtat paltonul din amestec de lână peste pulover, acum îl poți lăsa deschis sau îl porți pe braț și rămâi doar cu puloverul.

19:00, seara cu prietenii. Paltonul revine pe umeri, iar căciula tricotată completează ținuta. Ești gata pentru orice plan de seară.

Confortabilă, dar atent gândită

Aceasta este, de fapt, filozofia întregii colecții. O ținută inspirată de colecția de iarnă C&A este confortabilă, dar atent gândită: rafinată fără să fie rigidă, relaxată fără să pară neglijentă. Este o garderobă de iarnă creată pentru viața reală, nu pentru o singură ocazie.

Fiecare o poartă în felul ei. Unele se regăsesc în refugiul de munte, cu albastru, verde și motive nordice. Altele preferă un palton clasic, gri sau bej, înviorat de un tricot luminos. Există și varianta seara cozy, în nuanțe de violet și lila, cu texturi moi, dar și stilul straturilor în nuanțe de pământ, cu maro, oat și catifea reiată. Tu de care parte ești? Află din quiz.

Quiz: Ținuta ta de iarnă cu articole suprapuse

Acum că știi totul despre layering, e rândul tău. Răspunde la 6 întrebări despre colecția de iarnă C&A, iar fiecare răspuns corect adaugă o piesă la ținuta ta. Indiciu: toate răspunsurile se află în acest articol. La final, două întrebări despre stilul tău îți arată care dintre cele patru direcții ți se potrivește, cu sugestii de piese pe măsură.

Și există și un premiu. Dacă răspunzi corect la toate cele 6 întrebări, poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 3 vouchere C&A de câte 200 de lei. Îți lași doar numele și adresa de e-mail. Este permisă o singură înscriere pe adresă de e-mail.

Concursul se desfășoară în perioada [de completat]. Extragerea are loc pe [de completat], iar câștigătorii vor fi anunțați pe e-mail. Consultă [regulamentul oficial al campaniei – link de completat].

Iarna aceasta nu trebuie să alegi între cald și frumos. Ai nevoie doar de straturile potrivite. Descoperă colecția de iarnă C&A și construiește-ți ținuta, strat cu strat.

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