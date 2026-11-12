„Quiet beauty” sau arta de a arăta bine fără ca nimeni să știe de ce

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Cel mai frumos compliment nu mai sună ca „ce ai făcut?”, ci ca „arăți odihnită”. Frumusețea care nu cere atenție, ci o reține discret, este ideea din jurul căreia se construiesc tot mai multe rapoarte de tendințe.

Un raport de trenduri pentru 2026 rezumă schimbarea astfel: mai puțin „uită-te la mine”, mai mult „asta sunt eu”, cu un ten care arată din nou ca un ten. Rutinele se simplifică, accentul cade pe bariera cutanată, iar pielea sănătoasă reacționează mai puțin și se vindecă mai repede. În estetica medicală, „quiet beauty” înseamnă o mutare a priorităților: de la volum la calitatea pielii. Nu mai urmărim obrajii mai plini sau buzele mai mari, ci hidratarea, elasticitatea și luminozitatea care dau impresia unui ten odihnit. În această logică se înscrie și un tratament cu acid hialuronic injectat superficial, gândit pentru piele, nu pentru contur.

Ce înseamnă, concret, un tratament cu Profhilo

Un tratament cu Profhilo se bazează pe acid hialuronic pur, nereticulat, într-o concentrație de 64 mg la 2 ml. Spre deosebire de fillerele dermice, nu adaugă volum. Formula combină o fracțiune de acid hialuronic cu masă moleculară mare, care hidratează țesuturile, cu una cu masă moleculară mică, care stimulează fibroblastele să producă colagen și elastină. Produsul se eliberează lent și se răspândește uniform în derm, de aceea sunt suficiente puține puncte de injectare. La față se folosește, de regulă, tehnica BAP (Bio Aesthetic Points), cu cinci puncte pe fiecare parte.

Procedura durează în jur de 30 de minute, iar reacția cutanată este minoră și dispare, în general, în câteva ore. Schema obișnuită cuprinde două ședințe la interval de o lună, urmate de ședințe de întreținere la aproximativ șase luni. Zonele tratate includ fața, în special obrajii, gâtul, decolteul și mâinile. Specialiștii descriu rezultatul ca pe o piele mai hidratată și mai luminoasă după prima ședință și ca pe o fermitate mai vizibilă după a doua, cu un efect care se stabilizează în săptămânile următoare, pe măsură ce se formează colagen nou.

Ce trebuie știut înainte

Un tratament subtil nu este lipsit de reguli. Pot apărea mici papule la locul injectării, roșeață, sensibilitate și vânătăi mici, iar mai rar o reacție locală trecătoare. Contraindicațiile includ sarcina și alăptarea, infecțiile active în zona tratată, anumite afecțiuni autoimune sau de coagulare și alergiile la componentele produsului. Medicul alege varianta potrivită, pentru că există formule diferite: Profhilo H+L, formula clasică, pentru hidratare și laxitate ușoară, și Profhilo Structura, pentru laxitate mai accentuată. Alegerea nu ține de moda momentului, ci de ce arată pielea la examinare: cât de subțire, de uscată sau de relaxată este și ce își dorește, realist, persoana din fața medicului.

Înainte de ședință se recomandă evitarea alcoolului în ultimele 24 de ore și a medicamentelor care subțiază sângele, doar la indicația medicului. După ședință, zona nu se masează, machiajul se amână cu o zi, iar sauna, căldura și efortul intens se evită tot pe durata aceasta. Protecția solară rămâne regula de bază.

„Quiet beauty” nu promite un alt chip, ci unul care se vede mai bine îngrijit. Succesul unui astfel de demers se măsoară în ce nu se observă: nicio schimbare bruscă, nicio linie nefirească, doar un aer de odihnă pe care cei din jur îl atribuie somnului, vacanței sau unui an bun. Iar pentru asta contează, înainte de orice produs, o evaluare onestă a pielii, a așteptărilor și a ritmului în care vrea fiecare să se schimbe.

Foto: stock.adobe.com

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