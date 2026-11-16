Rutina de îngrijire a pielii corpului: 6 pași pentru o piele hidratată

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  de  ELLE
Rutina de îngrijire a pielii corpului: 6 pași pentru o piele hidratată

Pielea corpului intră zilnic în contact cu apă, haine, aer condiționat, temperaturi schimbătoare și raze UV. De aceea, o rutină consecventă ajută la menținerea confortului și a unui aspect uniform, mai ales în zonele care se usucă repede, precum gambele, coatele sau călcâiele. Nu ai nevoie de multe produse, ci de câteva gesturi clare, adaptate ritmului tău. În continuare, descoperi o rutină în șase pași, ușor de integrat dimineața sau seara.

1. Curăță pielea cu produse blânde

Dușul pregătește pielea pentru restul produselor din rutină. Alege un gel de duș, o cremă de duș sau un ulei de duș care lasă pielea confortabilă după clătire. Formulele cremoase se potrivesc adesea pielii uscate, iar texturile lejere pot fi mai plăcute după sport sau în zilele calde.

Apa călduță susține senzația de confort mai bine decât apa foarte fierbinte. Un duș de câteva minute este suficient pentru utilizare uzuală. Masează produsul cu palmele sau cu un burete moale, apoi clătește cu atenție.

La final, tamponează pielea cu prosopul, în loc să o freci energic. Păstrează un strop de umezeală la suprafața pielii, deoarece aceasta ajută crema de corp să se aplice mai uniform și pătrundă în profunzime.

2. Exfoliază moderat și alege textura potrivită

Exfolierea îndepărtează celulele de la suprafață și poate face pielea mai netedă la atingere. De asemenea, pregătește corpul pentru aplicarea uniformă a loțiunii, a autobronzantului sau a produselor cu textură bogată.

Poți alege un scrub cu particule fine, o mănușă delicată sau o loțiune cu ingrediente exfoliante, precum ureea și acizii AHA. Pentru majoritatea persoanelor, una sau două aplicări pe săptămână oferă un ritm echilibrat. Zonele precum coatele, genunchii și călcâiele pot primi puțin mai multă atenție.

După exfoliere, aplică o textură emolientă. Dacă pielea are un aspect mat sau se simte mai puțin suplă, poți completa rutina cu un ulei de corp hidratant, aplicat pe pielea ușor umedă. Uleiul ajută la păstrarea senzației de confort și oferă un aspect discret satinat, potrivit și pentru un masaj de seară.

Păstrează exfolierea la distanță de epilare. Astfel, pielea are timp să se liniștească între pași.

3. Integrează epilarea într-o rutină atentă

Epilarea rămâne o alegere personală, iar modul în care pregătești pielea face diferența în confortul de după. Înmoaie mai întâi zona cu apă călduță, apoi folosește un gel, o spumă sau un ulei destinat rasului. Aceste texturi permit lamei să alunece mai ușor pe piele.

Folosește o lamă curată și clătește-o des pe parcurs. După epilare, tamponează zona și aplică o loțiune cu formulă simplă, preferabil cu parfum discret. În următoarele zile, menține hidratarea zilnică și revino la exfoliere blândă doar după ce pielea își recapătă confortul.

Pentru rezultate stabile, tratează epilarea ca pe un pas separat, fără să suprapui într-o singură seară scrub, ras și produse intens parfumate.

4. Aplică crema de corp imediat după duș

Hidratarea zilnică susține aspectul neted al pielii și face diferența mai ales în sezonul rece, după expunerea la soare sau după dușurile frecvente. Aplică loțiunea sau crema în primele minute după baie, cât pielea este încă ușor umedă.

Alege textura după nevoile tale și după momentul zilei:

  • laptele de corp are, de regulă, o senzație lejeră și se potrivește dimineților aglomerate;
  • loțiunea oferă confort pentru utilizare zilnică;
  • crema mai densă poate ajuta gambele, coatele și genunchii;
  • balsamul de corp se potrivește serilor în care vrei să acorzi mai mult timp rutinei.

Pe etichetă, caută ingrediente precum glicerină, pantenol, ceramide, squalan, niacinamidă, unt de shea sau uleiuri vegetale. Aplică produsul prin mișcări ample, de la glezne spre coapse și de la încheieturi spre umeri. Acordă câteva secunde în plus zonelor care se simt mai aspre.

5. Oferă atenție zonelor care cer îngrijire separată

Mâinile, tălpile, cuticulele, coatele și genunchii au nevoie adesea de produse dedicate. Spălarea repetată a mâinilor, încălțămintea închisă sau contactul cu materiale mai aspre pot modifica senzația pielii în aceste zone.

Aplică cremă de mâini după spălare și păstrează un tub pe birou sau în geantă. Seara, masează călcâiele cu o cremă mai bogată, apoi poartă șosete din bumbac pentru câteva ore. Pentru cuticule, câteva picături de ulei aplicate înainte de culcare pot face rutina mai plăcută.

Dacă ai zone cu textură neuniformă pe brațe sau coapse, introdu treptat o loțiune cu uree ori acizi AHA și urmărește cum se simte pielea. Testează fiecare produs nou pe o porțiune mică înainte de aplicarea pe suprafețe mari.

6. Protejează pielea expusă în fiecare zi

Brațele, mâinile, umerii, decolteul, ceafa și urechile rămân expuse în multe momente ale zilei, inclusiv la plimbări, drumuri scurte sau întâlniri în aer liber. Aplică un produs cu spectru larg și SPF 30 sau SPF 50 ca ultim pas al rutinei de dimineață.

Texturile fluide, laptele cu absorbție rapidă și spray-urile pot face aplicarea mai ușor de păstrat în zilele calde. Reaplică produsul după înot, transpirație intensă sau ștergerea cu prosopul. Pentru o zi petrecută afară, păstrează produsul la îndemână și aplică-l generos pe zonele descoperite.

Seara, după expunerea la soare, revino la o loțiune calmă și hidratantă, cu textură confortabilă.

Cum adaptezi rutina la sezon și la stilul tău de viață

În perioadele reci, scurtează dușurile și alege creme mai dense pentru corp. Mâinile și gambele pot beneficia de două aplicări pe zi, una dimineața și una seara. Hainele din materiale moi pot completa senzația de confort după aplicarea produselor.

În zilele calde, păstrează formulele lejere și aplică produsele hidratante după dușul de după antrenament, piscină sau plimbare. Dacă folosești autobronzant, exfoliază pielea cu o zi înainte și aplică o cantitate mică de cremă pe coate, genunchi și glezne, pentru ca produsul să se distribuie mai uniform și să nu păteze. 

O rutină bună se construiește prin consecvență. Alege produse pe care îți face plăcere să le folosești, aplică-le regulat și ajustează texturile în funcție de cum se simte pielea ta.

Foto: Shutterstock:com

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