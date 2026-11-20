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Când compari două suplimente cu turmeric, numerele de pe etichetă pot părea greu de interpretat. Un produs poate indica o cantitate mare de pulbere, iar altul o cantitate mai mică de extract standardizat. Pentru o alegere bine informată, verifică ce ingredient primești, câte curcuminoide furnizează porția zilnică și cum este recomandată administrarea.

Procentul de 95% arată concentrația de curcuminoide din extract. Într-un comprimat Alevia cu 400 mg extract de Turmeric standardizat la 95%, calculul indică 380 mg curcuminoide. Eticheta îți permite astfel să afli atât cantitatea compușilor de interes, cât și greutatea totală a extractului.

Care este diferența dintre turmeric, curcumin și curcuminoide?

Turmericul este planta Curcuma longa, mai precis rizomul folosit drept condiment și materie primă pentru extracte. Pulberea de turmeric păstrează mai multe componente ale plantei, iar cantitatea de curcuminoide poate varia în funcție de origine, recoltă și procesare.

Curcuminoidele sunt o familie de compuși care dau culoarea galben-portocalie caracteristică. Curcuminul este componenta principală și cea mai cunoscută a acestei familii, alături de demetoxicurcumină și bisdemetoxicurcumină. De aceea, pe o etichetă poți întâlni atât termenul „curcumin', folosit frecvent pentru ingredient, cât și formularea mai exactă „curcuminoide', care descrie grupul de compuși concentrați în extract.

O linguriță de turmeric folosită în mâncare și un extract standardizat au utilizări diferite. Condimentul aduce aroma și componentele plantei în alimentație. Extractul este obținut pentru a concentra și controla cantitatea de curcuminoide administrată.

Ce înseamnă, concret, 95% curcuminoide?

Mențiunea „standardizat la 95% curcuminoide' înseamnă că 95% din cantitatea extractului este reprezentată de curcuminoide. Standardizarea face posibilă menținerea unei concentrații cunoscute de la un lot la altul și te ajută să compari produse pe baza aceleiași informații.

Procentul trebuie citit împreună cu numărul de miligrame. Dacă eticheta arată 400 mg extract standardizat la 95%, cantitatea calculată de curcuminoide este de 380 mg. În cazul unui extract de 200 mg cu aceeași standardizare, cantitatea ar fi de 190 mg. Același procent poate însoți, așadar, cantități diferite de ingredient.

Pentru comparație, folosește această formulă simplă:

cantitatea de extract per comprimat x procentul de standardizare = cantitatea de curcuminoide per comprimat;

cantitatea per comprimat x numărul de comprimate recomandat = cantitatea din porția zilnică.

De ce este valoros un extract standardizat?

Un extract standardizat îți oferă o informație precisă despre compușii pentru care a fost ales ingredientul. În cazul turmericului, standardizarea la 95% curcuminoide arată că primești un extract concentrat, cu o cantitate previzibilă de curcuminoide în fiecare comprimat.

Această precizie este importantă și pentru cercetare. În studiile clinice, cercetătorii notează tipul extractului, doza și durata administrării pentru ca rezultatele să poată fi interpretate corect. Dacă pe etichetă apare doar „turmeric', fără cantitate și fără standardizare, ai mai puține date pentru a compara produsul cu ingredientele evaluate în studii.

O standardizare ridicată este un criteriu util de selecție atunci când este însoțită de informații complete: cantitatea per comprimat, porția zilnică, modul de utilizare, avertizările și datele producătorului.

Ce arată cercetările despre curcumin și de ce contează forma studiată?

Meta-analiza „Efectele curcuminului asupra sănătății umane: analiză sistematică și meta-analiză a 103 studii clinice randomizate' a fost publicată în 2024 în revista Phytotherapy Research. Cercetarea a reunit 103 studii clinice randomizate, cu 7.216 participanți, și a evaluat efectele curcuminului asupra a 42 de indicatori de sănătate. Pentru 23 dintre aceștia au fost identificate rezultate semnificative statistic.

În urma cercetării, administrarea curcuminului a fost asociată cu efecte benefice asupra unor indicatori ai metabolismului, ai protecției împotriva stresului oxidativ și ai activității inflamatorii. Cele mai importante dovezi au fost identificate pentru glicemia măsurată pe nemâncate, colesterolul HDL, greutatea corporală și proteina C reactivă. Au fost observate rezultate favorabile și pentru glutation și superoxid dismutază, două componente importante ale sistemului antioxidant prin care organismul își protejează celulele.

Rezultatele susțin valoarea curcuminoidelor și explică interesul pentru extractele concentrate de turmeric. Atunci când citești eticheta, verifică tipul extractului, cantitatea administrată și procentul de standardizare, deoarece aceste informații arată concret câte curcuminoide primești.

O informație practică este modul în care să citești studiile. Verifică dacă în supliment a fost folosit turmeric, un amestec de curcuminoide sau un extract standardizat, ce cantitate s-a administrat și pentru cât timp. Două cercetări despre „curcumin' pot folosi produse și doze foarte diferite, iar aceste detalii ne arată de ce rezultatele trebuie raportate la ingredientul concret de pe etichetă.

Studiile ajută la înțelegerea beneficiilor pentru curcuminoide și ajută producătorii să aleagă forme și cantități măsurabile. Un supliment rămâne parte dintr-o rutină de îngrijire și poate contribui la menținerea sănătății articulațiilor, a mobilității și la protecția antioxidantă, în limitele indicațiilor de pe etichetă.

Cum citești eticheta produsului Curcumin 95% curcuminoide Alevia?

Curcumin 95% curcuminoide Alevia furnizează într-un comprimat 400 mg extract din rădăcină de Turmeric, standardizat la 95% curcuminoide. Aceasta înseamnă 380 mg curcuminoide calculate per comprimat.

Modul de utilizare indicat este de 2-3 comprimate pe zi. Porția zilnică furnizează astfel 800-1.200 mg extract standardizat, echivalentul a 760-1.140 mg curcuminoide calculate. Prezentarea ambelor valori te ajută să înțelegi imediat concentrația formulei și cantitatea administrată într-o zi.

Curcuminoidele sunt polifenoli vegetali, iar activitatea lor antioxidantă explică o parte importantă din valoarea ingredientului. Antioxidanții ajută la neutralizarea radicalilor liberi, molecule reactive care pot deteriora componentele celulelor atunci când se acumulează. Cercetările au urmărit curcuminoidele și în legătură cu procesele care influențează confortul și mobilitatea articulară. Într-un supliment, această valoare se exprimă proporțional: extractul de Curcuma longa susține sănătatea și mobilitatea articulațiilor și contribuie la protecția antioxidantă. Alevia oferă 380 mg de curcuminoide calculate per comprimat, într-o cantitate ușor de verificat. Ingredientele auxiliare asigură stabilitatea, uniformitatea și administrarea comprimatului, iar produsul este realizat în fabrica companiei din Fălticeni, în sisteme de management bazate pe standardele ISO 9001 și ISO 22000.

Ce alte informații merită verificate pe etichetă?

O comparație utilă pornește de la porția zilnică, deoarece unele produse afișează cantitatea pentru un comprimat, iar altele pentru întreaga doză recomandată. Urmărește în această ordine:

denumirea completă a plantei, Curcuma longa;

partea plantei din care provine extractul;

cantitatea de extract per comprimat;

procentul de curcuminoide;

numărul de comprimate din porția zilnică;

modul de utilizare și avertizările;

ingredientele auxiliare și eventualii alergeni;

datele producătorului și standardele de calitate menționate.

Termeni precum „concentrat', „premium' sau „puternic' sunt mai ușor de evaluat când eticheta precizează miligramele și standardizarea. Cifrele clare îți permit să faci calculul și să compari produse fără să te bazezi numai pe formulări generale.

Cum alegi un supliment cu curcumin potrivit pentru tine?

Începe de la motivul pentru care vrei să îl folosești, apoi verifică ingredientul, concentrația și porția zilnică. Dacă urmărești o cantitate previzibilă de curcuminoide, un extract standardizat îți oferă reperul cel mai ușor de citit. Respectă modul de utilizare de pe ambalaj și nu crește doza pentru a obține rezultate mai repede.

Durata administrării depinde de produs, obiectivul tău și starea de sănătate. Pentru o cură mai lungă, pentru asocierea cu alte suplimente sau dacă urmezi un tratament medicamentos, discută cu medicul ori farmacistul. În cazul produsului Alevia, este important să ții cont de contraindicațiile pentru copiii sub 3 ani, persoanele cu intoleranță la lactoză, alergii la ingrediente sau obstrucții ale căilor biliare. Produsul poate interacționa cu medicamentele antiagregante plachetare, iar în timpul sarcinii sau al alăptării se utilizează numai la recomandarea specialistului.

Ce întrebare simplă te ajută să compari două produse?

Întreabă-te: „Câte miligrame de curcuminoide primesc în porția zilnică recomandată?'. Răspunsul reunește cele mai importante date de pe etichetă: forma ingredientului, cantitatea extractului, procentul de standardizare și numărul de comprimate.

Un procent de 95% devine cu adevărat util când îl poți transforma într-o cantitate concretă. În cazul Curcumin 95% curcuminoide Alevia, eticheta indică 400 mg extract per comprimat, adică 380 mg curcuminoide calculate și o administrare de 2-3 comprimate pe zi. Ai astfel informațiile necesare pentru a înțelege valoarea ingredientului și pentru a face o alegere mai bine documentată.

Foto: pexels.com

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