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O idee lansată în urmă cu aproape un deceniu a devenit, ediție după ediție, un punct de întâlnire pentru oamenii care privesc creativitatea prin multiple perspective. Pe 12 noiembrie, 1200 participanți s-au reunit la Face Convention Center pentru ediția aniversară Creativity4Better, organizată de IAA România. Pe aceeași scenă s-au întâlnit oameni care construiesc branduri, dau viață campaniilor și transformă ambiții personale în proiecte culturale, fiecare cu propria perspectivă asupra drumului pe care îl parcurge o idee până când ajunge să aibă un impact direct în viața oamenilor.

Strategia de marketing, psihologia consumatorului și eficiența publicității s-au regăsit în programul conferinței, alături de teatru și muzică, știință și inovație. Această deschidere a dat contur ediției aniversare, în care experiența profesioniștilor din comunicare a fost completată de perspective din teatru și de un moment muzical dedicat aniversării.

„O conferință se construiește prin ceea ce se întâmplă pe scenă, dar crește prin oamenii care aleg să fie în sală. La ediția aniversară, ne bucură să vedem 1200 participanți care și-au făcut timp pentru idei, pentru perspective diferite și pentru întâlniri cu alți profesioniști. Pentru noi, acesta este un motiv să ducem Creativity4Better mai departe și să păstrăm deschiderea cu care a început: către oameni din domenii diverse, către întrebări dificile și către idei cărora merită să le dăm o șansă. Ne dorim ca timpul petrecut la Creativity4Better să le fie de folos și după eveniment, fie că pleacă de aici cu o idee pentru un proiect, cu o perspectivă nouă asupra unei probleme sau cu o conversație pe care vor să o continue. Cu acest gând pregătim fiecare ediție', a declarat Laura Mihăilă, Președinte IAA România.

Povestea Creativity4Better a început în 2016, când Maria Predoiu și Felix Tătaru au lansat ideea de a găzdui în România o conferință globală dedicată creativității. Un an mai târziu, prima ediție aducea la Opera Națională București peste 1.500 de participanți și mai mult de 30 de speakeri, printre care Steve Wozniak, co-fondatorul Apple. Înaintea ediției aniversare de anul acesta, conferința depășea, cumulat, 30.000 de participanți și 300 de speakeri internaționali, iar astăzi se adaugă încă o bornă importantă de inspirație.

Pe scena Creativity4Better 2026au urcat Mark Ritson, fondatorul MiniMBA, Rory Sutherland, President Emeritus Ogilvy Consulting UK, și Les Binet, Author, Consultant, Visiting Professor. Lor li s-au alăturat JD Jurentkuff, Chief Creative Officer, LOLA USA, Jaime Robinson, Entrepreneur and Creative Leader, Board Member of One Club for Creativity și Mark Whelan, Chairman & Chief Creative Officer, Havas UK. Programul a fost completat de Thomas Kolster, Marketing Activist, Author & Sustainability Provocateur, care a discutat despre diversitate si incluziune într-un moment oferit de Kaufland, Armando Potter, Executive Strategy Director, 72andSunny Amsterdam și Fredrik Borestrom, Director International Agency Development EMEA & LATAM at LinkedIn / Chair & World President International Advertising Association, Global / Chair of the International Advertising Association, UK Chapter.

Locul creativității dincolo de publicitate a fost reprezentat de Chris Simion-Mercurian, regizoare și fondatoare a Teatrului Grivița 53, prin experiența unui proiect cultural construit în jurul unei viziuni și al unei comunități. Știința și inovația și-au făcut loc pe scenă prin momentul imersiv al Raiffeisen x MODI, care a oferit o avanpremieră a experiențelor pe care le pregătește Muzeul de Știință și Inovație Digitală. La finalul zilei, Lăutăresele Șaraimanic, Aylin Cadîr și Bianca Mihai au completat programul aniversar prin muzică.

Organizatorii le mulțumesc în primul rând participanților pentru entuziasmul și curiozitatea cu care s-au implicat în conversații și pentru deschiderea către idei noi

Ediția din acest an nu ar fi putut fi posibilă fără partenerii săi: Kaufland și Raiffeisen – presenting partners, Coca-Cola și Procter & Gamble – gold partners, iar Mastercard, Dacia, Ploom, Footprints AI, Samsung, Fulfil și Nepi Rockcastle – partners. In plus, Coffee experience a fost oferinta de Nespresso, iar Vodafone a fost Connectivity partner. Media Partners: IQAds, Euromedia, Pagina de media, Profit.ro, Progresiv, Wall-street.ro, Elle.ro, Libertatea, 9AM News, Kudika, Garbo, Avocanet.ro și Institutul de Marketing, iar Gold Media Partners: Radio Guerrilla, ProTV și Phoenix Media. IAA România mulțumește, de asemenea, partenerilor care contribuie la organizarea evenimentului prin serviciile oferite: Golin Ketchum, Kubis, Skepsis, Starcom și OVEit.

Despre IAA România

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare. IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award – pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.

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