Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Oudul, ambra, șofranul și irisul sunt ingrediente care pot schimba complet personalitatea unui parfum. În funcție de combinațiile în care apar, poți descoperi arome calde și rășinoase, compoziții condimentate cu accente orientale sau parfumuri elegante, cu note lemnoase și pudrate. Dar cum îți dai seama care dintre ele ți se potrivește? Nu este suficient să alegi un ingredient care îți place. Contează și notele alături de care este combinat, intensitatea parfumului și felul în care aroma evoluează pe pielea ta.

Dacă vrei să explorezi parfumurile cu astfel de ingrediente, merită să le cunoști particularitățile și să înțelegi ce aduce fiecare într-o compoziție olfactivă. Astfel, vei putea descifra mai ușor descrierile parfumurilor, vei face diferența între acorduri aparent asemănătoare și vei descoperi aromele care îți completează stilul.

Oudul și ambra: lemn întunecat și căldură

Oudul este apreciat pentru caracterul său lemnos, profund și adesea afumat. În funcție de compoziție, poate avea nuanțe rășinoase, pământii sau animalice. Uneori ocupă un loc central în parfum, alteori completează un acord floral ori condimentat. Prin urmare, simpla menționare a oudului nu spune totul despre aroma pe care o vei simți. Asocierea cu alte ingrediente îi poate schimba considerabil expresia.

Ambra, așa cum apare în descrierile olfactive, desemnează de regulă un acord cald, rășinos și ușor dulce, construit dintr-o combinație de materiale parfumante. Formula diferă de la un producător la altul. Alături de oud, acest acord poate tempera asprimea notelor lemnoase și poate adăuga compoziției mai multă rotunjime. În funcție de dozaj și de celelalte ingrediente, rezultatul poate fi dens și intens sau discret, cu o căldură plăcută în fundal.

Când analizezi descrierea unui parfum, urmărește asocierile dintre note:

Oud: pentru o direcție lemnoasă, profundă, uneori cu accente afumate;

Ambră: pentru o senzație caldă, rășinoasă și ușor dulce;

Oud și note florale sau citrice: pentru un contrast între profunzimea lemnoasă și accentele mai luminoase.

Pe scurt, descrierea parfumului îți oferă o primă impresie, dar testarea rămâne cea mai bună metodă de a afla dacă o astfel de compoziție ți se potrivește. Începe cu un blotter, apoi aplică parfumul pe piele și observă cum evoluează. Un acord care pare intens la prima pulverizare poate deveni mai blând după câteva ore.

Șofranul și irisul schimbă ritmul aromei

Șofranul aduce în parfumerie o notă condimentată, cu posibile note de piele sau ușor metalice. În unele compoziții se remarcă încă de la început, în timp ce în altele completează discret acordurile florale și lemnoase. Irisul are o expresie diferită: este asociat cu senzații pudrate, elegante și uneori apropiate de mirosul produselor cosmetice fine. Împreună, cele două ingrediente pot crea un contrast interesant. Irisul temperează accentul condimentat, în timp ce prezența ambrei sau a oudului poate adăuga profunzime.

Pentru a compara mai ușor formulele, pornește de la caracterul pe care îl cauți:

Șofran alături de note florale: pentru o combinație condimentată, cu accente contrastante;

Iris și ambră: pentru o aromă pudrată, cu o bază caldă;

Iris și acorduri lemnoase: pentru o compoziție mai sobră și mai profundă.

Să presupunem că îți plac parfumurile florale cu accente pudrate, dar cauți ceva mai cald pentru seară. O formulă cu iris și șofran poate fi un punct bun de pornire. Verifică apoi dacă ambra sau oudul completează armonios ansamblul. Nu te limita la ingredientul care apare în titlu: felul în care se combină toate notele definește caracterul parfumului.

Parfumuri de brand și selecția BestValue

În cazul parfumurilor de brand, denumirea unei note îți poate orienta căutarea, însă descrierea completă oferă indicii mai utile. Piramida olfactivă prezintă notele de vârf, de mijloc și de bază, astfel încât să îți poți face o idee despre evoluția compoziției. Oudul asociat cu flori poate avea o expresie diferită de cel combinat cu ambră, la fel cum irisul alături de șofran se distinge de o formulă în care predomină notele citrice.

Dacă vrei să explorezi mai multe variante, poți consulta selecția de parfumuri de brand de pe BestValue. Platforma reunește parfumuri și alte categorii de produse premium, alături de noutăți și selecții curatoriate. Formatul online îți permite să compari descrierile în ritmul tău și să urmărești aromele care corespund preferințelor tale, înainte de următoarea călătorie.

Când analizezi produsele, urmărește atât notele principale, cât și ingredientele care le completează. O compoziție cu oud poate fi mai florală decât te-ai aștepta, iar irisul poate avea o expresie discretă într-un parfum dominat de acorduri lemnoase. Descrierea online te ajută să restrângi opțiunile, însă nu poate înlocui experiența olfactivă. Dacă ai posibilitatea, testează variantele care ți-au atras atenția înainte să alegi.

Testează aroma parfumului fără grabă

Un parfum se descoperă în timp, nu doar în primele secunde după pulverizare. Când compari mai multe formule, începe cu un blotter pentru a identifica direcțiile care îți plac. Aplică apoi pe piele aroma preferată și revino la ea după câteva ore. Astfel, poți observa dacă îți place și după ce notele de vârf se estompează și compoziția capătă altă expresie.

Pentru a evita să amesteci impresiile, testează parfumurile pe rând. O rutină simplă te ajută să faci diferența între ele:

citește descrierea și alege familia olfactivă care te atrage;

compară pe blotter câteva variante, fără să le testezi simultan;

aplică pe piele parfumul care ți-a plăcut cel mai mult;

observă cum evoluează aroma și dacă îți place să o porți pe parcursul zilei.

De exemplu, dacă te atrage oudul, dar preferi o compoziție mai echilibrată pentru seară, compară un parfum în care nota lemnoasă este dominantă cu unul în care apare alături de iris sau ambră. Testează-le separat și vezi care îți place după ce se așază pe piele. Prima impresie poate fi înșelătoare, mai ales în cazul formulelor complexe.

În final, oudul, ambra, șofranul și irisul oferă patru direcții diferite pentru explorarea parfumeriei, de la acorduri lemnoase și calde până la accente condimentate sau pudrate. Folosește aceste repere când compari parfumurile, dar lasă experiența purtării să decidă. Aroma potrivită este cea la care revii cu plăcere, indiferent dacă o alegi pentru o călătorie, o seară specială sau rutina de zi cu zi.

Sursa foto: Pexels.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro