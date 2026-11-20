Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În luna decembrie avem tot felul de evenimente importante: petrecerile de birou, cine festive cu prietenii și evident, noaptea de Revelion. Atunci când alegi încălțămintea pentru evenimentele de final de an nu contează doar asortarea culorilor sau trendurile de moment. Contează mult mai mult felul în care pantoful se comportă după cinci sau șase ore de stat în picioare.

De ce interiorul din piele naturală face diferența

Primul detaliu la care merită să fii atentă este materialul, mai ales la interior, unde piciorul ia contact direct cu pantoful. Pielea naturală se mulează treptat pe forma piciorului pe măsură ce se încălzește și lasă pielea să respire, prevenind acea senzație neplăcută de umflare spre miezul nopții.

În schimb, materialele sintetice rămân rigide și rețin căldura, ceea ce duce frecvent la bătături încă din primele ore ale serii. În plus, pielea naturală rezistă în medie între 5 și 7 ani cu o îngrijire minimă, față de 1–2 ani în cazul pielii ecologice, care tinde să crape rapid la îndoituri.

Înălțimea tocului: cum păstrezi eleganța fără să sacrifici comfortul

Urmează apoi discuția despre înălțimea tocului. Tocurile foarte subțiri, de peste zece centimetri, arată bine în fotografii, însă mută întreaga greutate a corpului pe partea din față a tălpii și devin incomozi foarte repede.

Dacă știi că seara vei dansa și vei face mai multă mișcare, o pereche de pantofi cu toc mic sau un toc bloc de înălțime medie îți oferă stabilitate, fără să pierzi din eleganță. Atelierele românești cu tradiție, precum Marelbo, pun accent pe calapoade echilibrate atunci când realizează pantofi cu toc mic, tocmai pentru ca greutatea să fie distribuită corect pe toată talpa.

Forma vârfului, aderența tălpii și culorile

Merită să verifici cu atenție și forma vârfului, mai ales dacă ai piciorul ușor mai lat în partea din față. Un vârf foarte ascuțit poate deveni incomod după câteva ore, în timp ce un model migdalat sau ușor pătrat păstrează linia rafinată a ținutei și lasă degetelor suficient spațiu natural.

Petrecerile de final de an mai au o particularitate pe care o ignorăm adesea când probăm pantofii în interior: drumul de afară, pe asfalt rece, umezeală sau polei. Tălpile complet netede și lucioase pot aluneca ușor pe gresia din restaurante sau pe treptele ude, așa că o talpă cu aderență discretă îți aduce un plus de siguranță.

În privința culorilor, negrul clasic și nuanțele nude rămân variante sigure, ușor de integrat în orice garderobă. Dacă vrei totuși o notă festivă fără să limitezi pantofii la o singură ocazie, tonurile de vișiniu închis, verde sau bronz se potrivesc la fel de bine și ulterior, cu pantaloni la dungă sau o rochie midi simplă.

Micile pregătiri de dinaintea petrecerii

Chiar și o pereche foarte bine lucrată are nevoie de o scurtă probă înainte de eveniment. Poartă pantofii prin casă, pe covor, timp de 20–30 de minute cu câteva zile înainte, preferabil după-amiaza, când picioarele sunt ușor mai umflate decât dimineața.

Acest test simplu îți arată imediat dacă ștaiful de la călcâi are nevoie de modificări sau dacă o perniță subțire din gel în partea din față ar aduce un plus de confort. Astfel elimini surprizele neplăcute exact în seara în care ești pe fugă și vrei doar să te bucuri de petrecere.

Detaliile care fac diferența pe termen lung

Până la urmă, diferența dintre o pereche pe care o porți o singură dată și una la care revii cu plăcere stă în detalii: cusături curate, piele flexibilă și un unghi bine calculat al tocului. Producătorii autohtoni precum Marelbo demonstrează că poți găsi încălțăminte lucrată atent, din piele naturală, fără să plătești adaosul unor etichete de import.

O petrecere reușită este aceea în care atenția ta rămâne la muzică și la oamenii din jur. Dacă vrei să investești într-o pereche de calitate pentru sezonul festiv și nu numai, colecția Marelbo merită o vizită înainte de următoarea invitație.

Foto: one.ro/ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro