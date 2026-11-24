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La categoria scaunelor auto pentru bebeluși, Cloud G3 a obținut primul loc în varianta fără bază¹, cu nota 2,3 și calificativul „BINE'. În combinație cu baza G3, modelul a primit nota 2,2 și același calificativ. La categoria scaunelor auto pentru copii mici², Sirona G3 cu baza G3 s-a clasat pe primul loc, cu nota 2,5 și calificativul „BINE'.



De peste 20 de ani, CYBEX îmbină cercetarea, designul și tehnologia de ultimă generație pentru a dezvolta produse care stabilesc noi standarde în domeniul siguranței copiilor. Rezultatele testelor ADAC din octombrie 2026 aduc o o nouă confirmare a acestui angajament. Două modele din gama CYBEX Gold Line s-au remarcat în această ediție – Cloud G3, o scoică auto ușoară, certificată de AGR³, și Sirona G3, un scaun auto rotativ la 360°, în care copilul poate călători cu spatele la sensul de mers. Cele două modele se montează pe aceeași bază G3 și formează sistemul modular CYBEX Gold Line, care le oferă copiilor protecție încă de la naștere până la vârsta de aproximativ patru ani.



O GAMĂ PREMIATĂ, DE LA NAȘTERE PÂNĂ LA PREADOLESCENȚI

Cloud G3 și Sirona G3 completează gama de scaune auto premiate CYBEX Gold Line, alături de Solution G2 și Pallas G3. La testele ADAC din mai 2025, Solution G2 s-a clasat pe primul loc în categoria sa⁴, cu nota 2,1 și calificativul „BINE'. În mai 2026, Pallas G3 a obținut, la rândul său, primul loc în categorie⁴, cu nota 2,5 și același calificativ. De la primul drum spre casă cu nou-născutul, părinții pot folosi scoica auto Cloud G3, apoi pot trece la Sirona G3, păstrând aceeași bază până când copilul ajunge la vârsta de aproximativ patru ani. Începând de la 15 luni, o altă opțiune premiată este Pallas G3, un scaun auto prevăzut cu scut de protecție la impact. Pentru copiii mai mari, Solution G2 oferă aceeași combinație de siguranță, confort și funcționalitate. Împreună, aceste modele acoperă nevoile copiilor în fiecare etapă de creștere.



JOHANNES SCHLAMMINGER, DIRECTORUL GENERAL AL CYBEX, A DECLARAT:

„De peste două decenii, la CYBEX misiunea noastră la CYBEX este clară – să facem fiecare călătorie mai sigură pentru copii, prin inovație. Cele peste 600 de premii obținute până în prezent reflectă angajamentul nostru continuu de a dezvolta soluții care contribuie la protejarea copiilor la fiecare drum. Ne onorează această nouă recunoaștere din partea ADAC. Ea ne întărește convingerea că tehnologia, cercetarea și respectarea fără compromisuri a standardelor de siguranță vor avea un rol esențial în felul în care vor călători copiii în viitor.'



CLOUD G3 – SIGURANȚĂ ȘI CONFORT ÎN POZIȚIE COMPLET ÎNTINSĂ

Scoica auto CYBEX Cloud G3 este ușoară și a fost concepută pentru a simplifica deplasările de zi cu zi ale părinților și a susține dezvoltarea sănătoasă a copilului în primii ani de viață. Modelul este certificat de AGR³ și permite așezarea bebelușului într-o poziție complet întinsă, care îi oferă sprijin ergonomic pe măsură ce crește. Scoica se rotește la 180°, astfel încât părinții pot așeza și scoate bebelușul din scoică cu ușurință, și se desprinde de pe bază cu un singur clic. Sistemul de ventilație permite aerului să circule în jurul copilului, pentru ca acesta să călătorească în condiții de confort chiar și în zilele caniculare. În cazul unei coliziuni laterale, sistemul liniar de protecție la impact lateral (L.S.P.) oferă cu 15% mai multă protecție⁵. Cloud G3 poate fi montată pe cărucior ca parte a unui sistem de călătorie și este certificată pentru transportul aerian. Ușoară și simplu de transportat, scoica este practică și în vacanțele cu familia. Într-un taxi sau într-o mașină închiriată, aceasta poate fi fixată în siguranță cu centura de siguranță a mașinii.

SIRONA G3 – SIGURANȚĂ, CONFORT ȘI ROTAȚIE LA 360°

Până la vârsta de 15 luni, copiii trebuie să călătorească cu spatele la sensul de mers. Specialiștii în siguranță recomandă ca aceștia să călătorească în această poziție cel puțin până la vârsta de patru ani. Atunci când copilul călătorește cu spatele la sensul de mers, Sirona G3 oferă un nivel de siguranță cu până la 50% mai ridicat decât atunci când este folosit cu fața către sensul de mers⁶. Pentru a așeza sau a scoate mai ușor copilul din mașină, părinții pot roti scaunul la 360° pe baza G3. Sistemul avansat de protecție liniară la impact lateral (L.S.P.) reduce forțele care acționează asupra copilului în cazul unei coliziuni laterale și oferă cu 25% mai multă protecție⁵. Integrat în structura de siguranță a scaunului, sistemul contribuie la absorbția și distribuirea mai eficientă a energiei generate de impact. Sirona G3 este certificat de AGR³ și are cinci poziții de înclinare, astfel încât părinții pot regla scaunul pentru ca cel mic să aibă o postură ergonomică în timpul călătoriei. Sistemul de ventilație permite aerului să circule în jurul copilului și îi asigură confortul chiar și atunci când afară este foarte cald.

¹ Categoria scaunelor auto pentru bebeluși utilizate fără bază, până la vârsta de aproximativ un an și jumătate.

² Categoria scaunelor auto pentru copii cu vârste între aproximativ un an și patru ani.

³ AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) este o organizație independentă din Germania care evaluează în ce măsură produsele contribuie la prevenirea și ameliorarea durerilor de spate, una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la nivel mondial. AGR a acordat modelelor Cloud G3 și Sirona G3 sigiliul său de aprobare, în semn de recunoaștere a designului ergonomic și a funcționalității acestora.

⁴ La categoria scaunelor auto pentru copii, fiecare dintre cele două modele s-a clasat la egalitate pe primul loc cu un alt produs în ediția în care a fost testat.

⁵ Conform testelor interne, în comparație cu același scaun fără sistemul L.S.P.

⁶ Conform testelor interne, în comparație cu același scaun orientat cu fața la sensul de mers.

Pentru mai multe informații, accesați: www.cybex-online.com

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