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În camera ta, chitara poate suna exact cum vrei; la prima repetiție, aceeași setare se pierde sub tobe și bas sau devine prea ascuțită. Asta nu înseamnă automat că ai ales instrumentul greșit. Prima întâlnire cu trupa pune laolaltă acordaje, volume și obiceiuri diferite, iar o chitară verificată doar în liniște te poate ține ocupat cu reglaje tocmai când ceilalți caută intrările și ritmul.

Sfaturile despre alegerea chitarei sau amplificatorului sunt utile, însă nu te pregătesc singure pentru felul în care se schimbă sunetul într-o cameră plină. Pregătirea începe cu întrebările puse trupei, continuă cu o verificare scurtă a instrumentului și se încheie cu un ton care își găsește locul lângă celelalte instrumente.

Întreabă trupa înainte să alegi tonul

Începe printr-un mesaj către trupă, înainte să răsucești butoanele amplificatorului. Află acordajul pieselor, câte melodii aveți în plan și dacă sala are deja amplificator ori trebuie să îl aduci pe al tău. Întreabă dacă trupa folosește pedale sau preferă un sunet curat. Află înainte. Nu ghici.

Chiar dacă ai o chitară bine reglată, acordajul diferit între piese îți poate tăia ritmul, iar colegii vor aștepta cât verifici corzile (mai ales când emoția îți face mâna mai puțin sigură). Cere lista pieselor înainte și notează lângă fiecare acordajul. Dar cere și un reper de volum: amplificatorul din sala de repetiție poate reacționa diferit de cel de acasă.

Înainte să pleci, află:

acordajul fiecărei piese și momentele în care se schimbă;

dacă folosești amplificatorul din sală ori îl aduci pe al tău;

ce cablu, pedale sau sursă de alimentare trebuie să ai;

cine dă semnalul de pornire și ce pasaj vreți să repetați.

Confirmă și logistica, chiar dacă pare un detaliu sec: adresa, ora și cine deschide sala. Un muzician povestește că a ajuns la repetiție și nu a găsit niciun coleg; a cântat singur două ore, apoi a părăsit trupa, sătul de lipsa de implicare (@ahmadmoussa3771, YouTube, „Cum să organizezi o repetiție mai bună a trupei', 2016). O asemenea întâmplare nu repară niciun cablu, dar amintește că pregătirea începe și cu o confirmare simplă.

Verifică instrumentul când ai încă timp

O verificare bună începe cu părțile pe care le poți controla fără să desfaci nimic. Privește corzile, testează stabilitatea acordajului după câteva acorduri apăsate și ascultă dacă apare bâzâit pe anumite taste. Verifică mufa și cablul prin care conectezi chitara. Verifică acum. Fără improvizații.

Dacă ai schimbat corzile recent, cântă câteva minute, acordează din nou și repetă pasajele pe care le vei folosi des; o chitară care stă bine în acordaj în liniște se poate mișca imediat când cânți mai tare. Iar dacă simți că actualul tău instrument nu își păstrează acordajul sau nu face față volumului de sală, merită să compari modelele de chitare electrice de pe mcmusic.ro gândite pentru repetiții și scenă, cu cheițe stabile și doze care își păstrează claritatea.

Parcurge lista aceasta înainte să închizi husa:

acordează exact în tonul stabilit de trupă, apoi cântă pasajele cu schimbări rapide de coardă; verifică dacă acordajul rămâne stabil după acorduri puternice și îndoiri laterale ale corzilor; conectează cablul și mișcă ușor mufa, ca să observi dacă semnalul se întrerupe; dacă folosești pedale, testează alimentarea și fiecare cablu scurt dintre ele; pune pene, curea, cablu de rezervă și acordor în aceeași geantă.

De exemplu: cu o seară înainte, conectează chitara, cântă fiecare coardă liberă, apoi un acord și pasajul cel mai dificil; oprește sunetul, mișcă ușor cablul lângă mufă și verifică din nou acordajul după câteva îndoiri ale corzilor. Dacă apare pârâit sau o coardă alunecă, ai timp să verifici cablul, mufa ori starea corzii, fără să deschizi chitara pe masa din sala de repetiții. Totuși, lasă reglajele fine ale instrumentului în seama cuiva care le cunoaște, mai ales dacă problema a apărut de mult.

Fă loc chitarei în sunetul trupei

Tonul pe care îl iubești singur poate dispărea când intră tobele, basul și vocea. O chitară cu multă distorsiune poate părea puternică în cameră, însă când celelalte instrumente intră, sunetul ei se înghesuie într-o zonă greu de urmărit, așa că merită să compari fiecare reglaj cu toată trupa, nu în pauzele în care cânți singur. Mai puțină distorsiune. Ascultă în ansamblu.

Pornește cu amplificatorul la volum redus și cu un sunet curat sau puțin distorsionat. Lasă egalizatorul aproape de mijloc, apoi schimbă câte un reglaj pe rând. Dacă ridici simultan volumul, basul și distorsiunea, nu vei ști ce a făcut diferența. Dar nici nu căuta un sunet perfect înainte să cânți cu ceilalți: sala și nivelul tobelor schimbă imediat felul în care se aude chitara.

În timpul probei, urmărește câteva lucruri:

cere trupei să cânte un refren, nu doar să te asculte singur;

păstrează suficientă claritate pentru ca acordurile și notele să se distingă;

reglează volumul după voce și bas, nu ca să acoperi tobele;

schimbă un singur buton, apoi cântați din nou același pasaj.

Repetiția e pentru întâlnirea dintre părți

Instrumentul pregătit îți lasă atenția liberă pentru ce se întâmplă în jur. Exersează acasă intrările, opririle, schimbările de ritm și partea pe care o uiți cel mai des. Repetiția nu e locul potrivit pentru a descoperi de la zero fiecare acord; acolo verifici dacă ceea ce ai pregătit se potrivește cu basul, tobele și vocea. Vino pregătit. Ascultă întâi.

Scrie câteva repere pe telefon sau pe o foaie, mai ales dacă piesele au structuri diferite:

marchează începutul, opririle și finalul fiecărei piese;

separă pasajele unde ritmul sau intensitatea se schimbă;

notează orice schimbare de acordaj ori efect între melodii;

pregătește o întrebare clară despre partea pe care nu ai înțeles-o.

Un membru al unei trupe descrie o repetiție cu un ritm simplu: parcurgeau toate piesele, reveneau asupra celor care aveau nevoie de lucru, luau o pauză, apoi reluau setul și discutau ce mergea și ce trebuia repetat (parafrază din @thatoneguyonyoutube5220, YouTube, „Cum să organizezi o repetiție mai bună a trupei', 2017). Un plan de felul acesta lasă loc și pentru idei spontane, fără să transforme întâlnirea într-o succesiune de încercări la întâmplare.

Dacă știi forma piesei, intrările, opririle și locul unde se schimbă dinamica, poți asculta mai ușor ce fac ceilalți în loc să urmărești permanent următoarea ta notă (iar asta schimbă prima întâlnire mai mult decât orice pedală scumpă). Dar pregătirea nu înseamnă să insiști că partea ta trebuie să rămână neschimbată. Dacă vocea nu se aude sau chitara se suprapune peste bas, cere un pasaj împreună și ajustează volumul ori registrul. Uneori, cea mai bună contribuție a chitarei este o notă ținută mai puțin și un spațiu lăsat celuilalt.

Semnul unei pregătiri bune nu este un ton spectaculos în camera ta, ci faptul că poți repeta sunetul fără să te lupți cu instrumentul și rămâi atent la ce se întâmplă lângă tine. La prima repetiție nu trebuie să demonstrezi că ai toate răspunsurile. Vino cu chitara acordată, piesele lucrate și disponibilitatea de a schimba un reglaj când trupa îți cere. Dacă auzi fiecare instrument fără să împingi volumul la maximum, ai făcut mai mult decât să-ți pregătești chitara: ai lăsat loc pentru muzica pe care o construiți împreună.

Surse și experiențe din comunitate:

YouTube, Cum să organizezi o repetiție mai bună a trupei, https://www.youtube.com/watch?v=oQZkANR2E-w, 2016;

Sursa foto: unsplash.com

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