Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Paiete, texturi satinate, nuanțe intense și accente retro. Noua colecție DiKa dedicată sezonului festiv transformă fiecare apariție într-o declarație de stil, celebrând feminitatea contemporană și eleganța care nu trece neobservată.

Există o magie aparte a sezonului festiv. Emoția pregătirilor pentru o seară specială, strălucirea discretă a luminilor, plăcerea de a alege acea ținută care îți reflectă perfect personalitatea. Este perioada în care moda devine mai mult decât o expresie a stilului personal, transformându-se într-o invitație la celebrare, creativitate și puțin mai mult curaj vestimentar.

Cu Party Collection 2026, DiKa surprinde această atmosferă printr-un mix sofisticat de texturi, culori intense și siluete feminine. Inspirată de glamourul atemporal, dar reinterpretată într-o manieră contemporană, colecția propune piese statement și detalii rafinate, create pentru femeile care își doresc să impresioneze fără să renunțe la autenticitate.

Strălucirea devine noul statement

În sezonul petrecerilor, strălucirea revine în centrul atenției, însă într-o interpretare sofisticată. Paietele captează lumina la fiecare mișcare, transformând chiar și cele mai simple siluete în apariții spectaculoase, în timp ce materialele cu finisaj satinat adaugă fluiditate și o notă subtilă de senzualitate.

Jocul dintre texturile strălucitoare și liniile curate creează un echilibru între opulență și minimalism. Rezultatul? O garderobă festivă în care fiecare piesă își găsește propriul mod de a atrage privirile, fără artificii inutile.

Trei culori, infinite posibilități

Paleta cromatică a colecției explorează trei nuanțe cu personalități puternice. Negrul, eternul simbol al eleganței, rămâne alegerea perfectă pentru aparițiile sofisticate. Burgundy, profund și seducător, aduce o notă de mister și rafinament, în timp ce verdele intens oferă o alternativă modernă și surprinzătoare pentru ținutele de seară.

Purtate în look-uri monocrome sau combinate cu texturi contrastante, aceste culori conturează o estetică actuală, în care eleganța clasică întâlnește libertatea de exprimare.

Un aer de Old Hollywood

Glamourul cinematografic al deceniilor trecute revine în atenție printr-una dintre cele mai expresive piese ale colecției: haina din blană artificială.

Cu volume generoase și un aer sofisticat, aceasta evocă eleganța divelor de la Hollywood, reinterpretată pentru garderoba femeii contemporane. Purtată peste o rochie cu paiete sau alături de o ținută minimalistă, devine acel element statement care schimbă complet registrul unui look.

Este genul de piesă care demonstrează că uneori accesoriul cel mai spectaculos al unei ținute este chiar haina cu care îți faci apariția.

Dress to impress, în propriul stil

De la cine elegante și petreceri de sărbători până la seri spontane care merită celebrate, DiKa Party Collection 2026 propune o garderobă versatilă, construită în jurul feminității și al încrederii în sine.

Rochiile strălucitoare, materialele fluide, culorile expresive și accentele retro se întâlnesc într-o colecție care încurajează experimentarea și depășește convențiile clasice ale ținutelor de ocazie.

Pentru că, dincolo de tendințe și dress code-uri, cele mai memorabile apariții nu sunt definite doar de ceea ce porți, ci de atitudinea cu care alegi să porți fiecare piesă.

DiKa Party Collection 2026 este o invitație de a transforma fiecare moment special într-o amintire de neuitat. Iar uneori, totul începe cu ținuta potrivită.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro