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A apărut o nouă colecție. Feed-ul ți se umple de culorile sezonului, de încă o geantă „must-have' și de un nou mod de a purta blugii pe care îi ai deja. Și totuși, hainele pe care le alegi aproape în fiecare dimineață sunt, de cele mai multe ori, cele cumpărate fără grabă, cu ceva timp în urmă.

Te poți bucura de modă fără să-ți refaci garderoba în fiecare săptămână. Cu banii este la fel. Îi poți pune la treabă fără să transformi bursa într-un al doilea job: cifrele care se schimbă continuu, graficele, deciziile luate în câteva secunde. Nimic din toate astea nu este o condiție ca să începi.

Gândește dincolo de sezonul acesta

O garderobă construită în întregime în jurul ultimului trend cere schimbări dese. O piesă aleasă pentru că se potrivește cu viața ta, nu doar pentru o săptămână, poate rămâne actuală mult mai mult timp.

Și investițiile răsplătesc aceeași răbdare. Investiția pe termen lung pune accent pe deținerea activelor în timp, cu scopul de a beneficia de evoluția lor.

Când cumperi o acțiune, deții o mică parte dintr-o companie. Câștigurile pot veni din creșterea prețului acțiunii și, acolo unde compania distribuie profit, din plăți numite dividende. Niciuna dintre ele nu este garantată.

Scopul poate fi unul personal: resurse pentru anii următori, un proiect de viitor sau mai multă flexibilitate financiară. Venitul acoperă ziua de azi; activele pe care le acumulezi îți pot deschide opțiuni pentru mâine.

Piesă cu piesă sau look-ul complet

Poți construi portofoliul pe cont propriu, analizând companiile una câte una, așa cum ai căuta piesa vintage perfectă. Aduce satisfacție, dar presupune și multă muncă.

O altă variantă este să investești printr-un fond care deține acțiuni la mai multe companii. Ideea seamănă mai degrabă cu alegerea unei colecții decât cu căutarea fiecărei piese în parte.

Un fond tranzacționat la bursă, adică un ETF (exchange-traded fund), îți pune la dispoziție un astfel de portofoliu printr-un singur instrument, care se cumpără și se vinde la bursă. Cumperi unități de fond și obții astfel expunere la investițiile din interiorul lui.

Multe ETF-uri urmăresc un indice: un grup de companii selectate și ponderate după reguli publice. Indicele măsoară performanța lor combinată.

Spre deosebire de un stilist care alege piesele preferate ale sezonului, un fond care urmărește un indice respectă o strategie de investiții bine definită. Rolul lui este să urmărească indicele de referință, nu să ghicească următoarea companie câștigătoare. Din cauza costurilor și a diferențelor de replicare, rezultatele fondului nu vor fi identice cu cele ale indicelui.

Privește garderoba în ansamblu

Zece jachete aproape identice nu îți oferă zece variante diferite. La fel, faptul că ai mai multe investiții nu înseamnă neapărat că banii tăi sunt bine diversificați.

Contează ce deții tu de fapt: câte companii, din ce industrii, din ce țări. O colecție bună este variată în mod intenționat. Așa că analizează un fond așa cum citești o etichetă: nu după nume, ci după compoziție.

Aproape de casă

Aici intervine InterCapital ETF, primul furnizor internațional de ETF-uri din România. În loc să fie nevoie să îți deschizi un cont în străinătate, aduce colecția la Bursa de Valori București, în lei, prin brokerul pe care îl folosești deja. Patru dintre fondurile sale acoperă fiecare câte o piață din regiune – România, Polonia, Slovenia și Croația –, așa că poți investi în întreaga regiune fără să cauți tu fiecare companie. Și sunt gândite să acumuleze în timp: în loc să distribuie sume mici, păstrează câștigurile la lucru în interiorul fondului, unde timpul le poate multiplica. Din nou, răbdarea contează.

Dă-le investițiilor timp să crească

Reinvestirea aduce în discuție o altă idee importantă: efectul capitalizării, cunoscut și ca dobândă compusă. Pentru că veniturile rămân în fond, în loc să fie distribuite, ele continuă să lucreze alături de tot ce deții deja, iar câștigurile care rămân investite pot genera, la rândul lor, noi câștiguri în timp. Este felul discret în care o colecție se construiește pe ea însăși, sezon după sezon.

Randamentele istorice ale indicilor oferă o perspectivă pe termen mai lung. Potrivit datelor InterCapital ETF, calculate în euro pentru cei cinci ani încheiați la 30 octombrie 2026, randamentul total anualizat a fost de aproximativ 28% pentru indicele BET-TRN din România, 18% pentru WIG30TR din Polonia, 28% pentru SBITOP TR din Slovenia și 22% pentru CROBEX10tr din Croația. Randamentul anualizat exprimă performanța unei perioade ca o rată anuală compusă echivalentă, fără să arate ce s-a întâmplat în fiecare an în parte. Randamentele trecute nu garantează rezultatele viitoare. Acestea sunt randamente ale indicilor, nu ale ETF-urilor, iar costurile fondurilor reduc câștigul efectiv.

Partea la care doar tu poți răspunde

Nicio colecție nu se potrivește tuturor. O investiție potrivită pentru altcineva poate să nu fie potrivită pentru situația ta.

Banii pentru urgențe sau pentru cheltuielile din perioada următoare trebuie să rămână accesibili. Aici își au rolul conturile de economii și depozitele. Investițiile sunt pentru un orizont mai lung, iar lucrurile trebuie privite realist: șansa de creștere vine la pachet cu riscul de scădere. Merită să ții minte și că banii lăsați complet nemișcați au și ei un risc, mai discret. Prețurile cresc, iar economiile care nu țin pasul cumpără, încet-încet, tot mai puțin.

Echilibrul potrivit depinde de obiectivele tale, de momentul în care ai nevoie de bani și de cât de multă incertitudine poți accepta.

Citește eticheta

Eticheta îți spune din ce este făcută o piesă și cum s-o îngrijești. Un fond are ceva asemănător: fișa fondului (factsheet) și Documentul cu informații esențiale (KID) îți spun ce cumperi, cât costă și unde sunt riscurile.

Și iată ce contează cu adevărat: nu trebuie să înțelegi totul înainte să începi și nici să urmărești fiecare știre după ce ai început. Independența financiară nu o construiești urmărind piața toată ziua. O construiești făcând câteva alegeri bune și lăsându-le timp să-și facă efectul, exact ca în cazul celor mai reușite garderobe.

Așa că începe cu documentele. Deschide documentele fondurilor InterCapital și uită-te la trei lucruri: ce deține fondul, pe ce perioadă este gândit să fie păstrat și cât te costă. Când vrei să investești, alege un broker autorizat cu acces la Bursa de Valori București, deschide-ți un cont, alimentează-l și caută fondul după simbol. Înainte să confirmi un ordin, verifică dacă totul se potrivește: fondul corect, prețul, numărul de unități, moneda și costurile totale.

Să-ți construiești viața pe care ți-o dorești nu înseamnă să urmezi fiecare trend. Înseamnă să-ți înțelegi alegerile și să le dai banilor tăi un rol în povestea ta.

*Aceasta este o comunicare de marketing și nu reprezintă consultanță de investiții sau o recomandare de a investi. Înainte de a lua o decizie de investiție, citiți Prospectul fondului relevant și Documentul cu informații esențiale (KID), disponibile la https://intercapitaletf.hr/ro/documents/. Investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere a capitalului investit. Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator fiabil al rezultatelor viitoare.

Despre InterCapital ETF

InterCapital ETF este primul administrator de ETF-uri atât din Croația, cât și din Slovenia, și primul furnizor internațional de ETF-uri din România. Compania administrează în prezent 6 ETF-uri, cu active în administrare de aproximativ 210 milioane de euro, printre care: InterCapital Euro Money Market UCITS ETF, InterCapital SBITOP TR UCITS ETF, InterCapital BET-TRN UCITS ETF, InterCapital CROBEX10 TR UCITS ETF, InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF și InterCapital EUR Romania Government Bond 5–10yr UCITS ETF.

InterCapital ETF face parte din InterCapital Group, care mai include InterCapital Digital Wealth Management, ce oferă un serviciu de robo-advisory prin aplicația Genius; InterCapital HICP, un fond de investiții alternative axat pe imobiliare; și InterCapital Securities, cel mai mare broker și market maker din Croația și Slovenia și membru la distanță în România și Ungaria.

Web: https://intercapitaletf.hr/ro/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intercapital-etf/

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