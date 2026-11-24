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În acest sezon al sărbătorilor, DOUGLAS România, retailer omnichannel de produse de beauty premium, își continuă parteneriatul cu Hope and Homes for Children România, consolidând un angajament care schimbă vieți de peste patru ani.

Sub mesajul campaniei de Crăciun GIVE JOY, DOUGLAS celebrează puterea dăruirii și gesturile cu adevărat importante, care pot schimba în mod durabil viețile celorlalți. Dincolo de frumusețe, cadouri și momente festive, campania pune în lumină un scop mai profund: să-i ajute pe copii să rămână acolo unde le este locul, alături de familiile lor.

În cadrul campaniei de Crăciun GIVE JOY, clienții sunt invitați să descopere idei de cadouri inspirate și, în același timp, să contribuie la o cauză cu adevărat importantă. În perioada 1–31 decembrie 2026, DOUGLAS România susține Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie al Hope and Homes for Children România, donând 10 lei pentru fiecare Douglas Advent Calendar Makeup și Douglas Advent Calendar Men vândut, atât în magazinele DOUGLAS din întreaga țară, cât și online, pe douglas.ro. Prin fiecare achiziție, clienții pot ajuta familiile vulnerabile să primească sprijinul de care au nevoie pentru a rămâne împreună și le pot oferi copiilor șansa de a crește într-un cămin iubitor și sigur.

Prin susținerea Programului de Prevenire a Separării Copilului de Familie, dezvoltat de Hope and Homes for Children România, DOUGLAS contribuie la protejarea familiilor vulnerabile care se confruntă cu dificultăți financiare și provocări sociale. Programul oferă sprijin adaptat fiecărei situații, care îi ajută pe părinți să creeze condiții mai sigure și mai stabile pentru copiii lor, reducând riscul separării de familie și al instituționalizării.

„La DOUGLAS, credem că frumusețea înseamnă mai mult decât produse și capătă un sens cu adevărat profund atunci când are un impact pozitiv în viețile oamenilor. Prin campania GIVE JOY și prin parteneriatul de lungă durată cu Hope and Homes for Children România, ne invităm clienții să se alăture unei cauze foarte importante pentru noi: să-i ajutăm pe copii să rămână alături de familiile lor. De peste patru ani, lucrăm împreună pentru a sprijini familiile vulnerabile și pentru a crea oportunități mai bune, astfel încât copiii să crească înconjurați de iubire, grijă și stabilitate. Fiecare contribuție, oricât de mică, poate face o diferență reală și poate aduce bucurie acolo unde este cea mai mare nevoie de ea', a declarat Georgi Komitov, CEO DOUGLAS Balkan Cluster.

Parteneriatul face parte din strategia locală de responsabilitate socială a DOUGLAS România, axată pe sprijinirea comunităților și pe crearea unui mediu social mai sănătos pentru copii și familii.

În acest Crăciun, DOUGLAS continuă să împărtășească bucuria care poate schimba cu adevărat vieți: bucuria de a crește înconjurat de oamenii care te iubesc.

Cauza susținută de DOUGLAS

Hope and Homes for Children crede că fericirea unui copil începe acasă: într-o cameră caldă, într-o îmbrățișare liniștitoare și în cuvintele care îi dau încredere: „ești în siguranță'.

Cu toate acestea, pentru multe familii vulnerabile din România, sărăcia pune în pericol aceste momente simple, dar esențiale. Copiii nu sunt separați de familiile lor din lipsă de iubire, ci din cauza condițiilor de viață dificile, a locuințelor improprii și a accesului limitat la resurse de bază. În aceste situații, copiii riscă să fie despărțiți de părinți și să crească fără siguranța emoțională de care are nevoie orice copil.

Hope and Homes for Children intervine acolo unde greutățile amenință să destrame familii, ajutându-i pe părinți să își recâștige stabilitatea și să creeze un mediu sigur, în care copiii lor să se poată dezvolta frumos. Misiunea organizației pornește de la o convingere simplă: locul unui copil este acasă.

Prin parteneriatul continuu cu Hope and Homes for Children, DOUGLAS susține în continuare inițiative care ajută familiile să rămână unite și le oferă copiilor șansa de a crește într-un mediu iubitor și sigur.

De-a lungul anilor, parteneriatul dintre DOUGLAS și Hope and Homes for Children a ajutat peste 100 de copii să rămână acasă, alături de familiile lor. Anul acesta, prin GIVE JOY, DOUGLAS își invită din nou clienții să transforme o achiziție de sărbători într-un sprijin real pentru copiii și părinții care trec prin situații dificile.

Despre Hope and Homes for Children România

În cei 28 de ani de activitate, Hope and Homes for Children România a ajutat 45.064 de copii să rămână în siguranță alături de părinți sau de familia extinsă, prin Programul de Prevenire a Separării Copilului de Familie. Din 1998, Fundația a contribuit la închiderea a 81 de orfelinate, a sprijinit dezvoltarea a 133 de case de tip familial, a ajutat 7.774 de copii să părăsească sistemul instituțional și a facilitat reintegrarea a 2.105 copii în familiile naturale sau extinse.

Mai multe informații sunt disponibile la: https://hopeandhomes.ro/

Despre Grupul DOUGLAS

Grupul DOUGLAS, cu brandurile comerciale DOUGLAS, NOCIBÉ, Parfumdreams și Niche Beauty, este destinația omnichannel numărul unu pentru produse de beauty premium din Europa. Grupul DOUGLAS își inspiră clienții să își trăiască propriul tip de frumusețe, oferind un sortiment unic online și în aproximativ 1.970 de magazine. Datorită dimensiunii sale și accesului fără egal la clienți, Grupul este partenerul preferat al brandurilor și oferă o gamă premium de branduri selective și exclusive, precum și propriile branduri corporative.

Sortimentul include parfumuri, cosmetice decorative, produse de îngrijire a pielii și a părului, accesorii și servicii de beauty. Consolidarea poziționării omnichannel de succes și îmbunătățirea continuă a experienței clienților se află în centrul strategiei Grupului, „Let it Bloom'.

În anul financiar 2024/2025, Grupul DOUGLAS a înregistrat vânzări de 4,58 miliarde EUR și avea peste 19.900 de angajați în Europa. Grupul DOUGLAS (Douglas AG) este listat la Bursa din Frankfurt.

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