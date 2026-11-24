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În medicina estetică, accentul se mută tot mai mult de la volum la calitatea pielii. Tot mai multe femei nu își doresc pomeți mai înalți sau buze mai pline, ci un ten mai hidratat, mai elastic și cu o textură mai fină, care să arate odihnit fără să pară „lucrat'. În acest context au devenit cunoscute polinucleotidele, injectabile despre care se vorbește adesea ca despre „tratamentul cu ADN de somon'. Dincolo de denumirea care atrage atenția, merită înțeles ce fac de fapt, la ce te poți aștepta și când nu sunt o opțiune potrivită.

Ce sunt polinucleotidele

Din punct de vedere biologic, polinucleotidele sunt lanțuri formate din nucleotide, moleculele din care sunt construite ADN-ul și ARN-ul. Produsele folosite în medicina estetică se obțin din ADN de somon, trecut prin procese complexe de purificare, astfel încât rezultatul să fie un gel cu grad ridicat de puritate, bine tolerat de organism.

Cum acționează asupra pielii

Spre deosebire de fillerele cu acid hialuronic, folosite pentru a reface volumul feței, polinucleotidele nu umplu și nu modifică forma feței. Ele acționează în derm, stratul în care se găsesc fibroblastele, celulele care produc colagen și elastină și mențin structura pielii. Studiile de până acum arată că polinucleotidele pot susține activitatea acestor celule, pot contribui la remodelarea matricei din jurul lor și la menținerea hidratării, creând condiții favorabile pentru regenerare.

Tocmai pentru că lucrează prin procesele naturale ale pielii, efectul nu apare peste noapte, ci se construiește progresiv, de-a lungul mai multor ședințe. Dacă vrei să afli mai multe despre indicații, protocol și contraindicații, găsești o prezentare detaliată a tratamentului cu polinucleotide, explicată pas cu pas.

Polinucleotide sau acid hialuronic?

Întrebarea apare des, iar răspunsul ține de obiectiv. Fillerele cu acid hialuronic corectează volumul și conturul: pomeți, buze, șanțuri nazolabiale. Skinboosterele cu acid hialuronic hidratează în profunzime și redau fermitatea pielii cu laxitate, iar despre tratamentul bioregenerator cu acid hialuronic poți citi separat. Polinucleotidele au alt rol: se concentrează pe regenerarea și calitatea țesutului. Nu se exclud între ele; de multe ori, medicul le asociază în același plan de tratament.

Cui i se potrivesc

Tratamentul este recomandat, în general, celor care observă primele semne de îmbătrânire a pielii și vor să le amelioreze fără să-și schimbe trăsăturile. Printre indicațiile frecvente se numără:

pielea deshidratată, fără luminozitate și cu elasticitate redusă;

ridurile fine și modificările produse de expunerea la soare;

textura neuniformă și porii dilatați;

zona din jurul ochilor: laxitate, riduri fine, pigmentare;

calitatea pielii pe gât, decolteu și mâini;

cicatricile atrofice, inclusiv cele lăsate de acnee.

În anumite cazuri, medicul îl poate recomanda și pentru roșeața facială sau pentru unele forme de hiperpigmentare, ca parte a unui plan mai larg.

Cum decurge o ședință

Zona este curățată, apoi se aplică o cremă anestezică pentru confort. După ce aceasta își face efectul, crema se îndepărtează, pielea se dezinfectează, iar produsul se injectează în derm cu ace foarte fine. O ședință durează, de regulă, 20–30 de minute, în funcție de suprafața tratată. Protocolul obișnuit include 3–4 ședințe, la intervale de 2–4 săptămâni, urmate de ședințe de întreținere stabilite de medic.

Când se văd rezultatele

Primele schimbări apar, de obicei, în săptămânile de după începerea tratamentului și continuă să se îmbunătățească pe parcursul protocolului. La final, pielea poate fi mai hidratată, mai elastică și cu o textură mai fină, iar ridurile fine mai puțin vizibile. Cât durează rezultatul diferă de la o persoană la alta, în funcție de tipul de piele, de stilul de viață și de protocolul urmat.

Ce trebuie să știi înainte și după

Spune-i medicului despre afecțiunile pe care le ai, tratamentele pe care le urmezi, alergii și procedurile estetice făcute anterior. În unele situații, medicul îți poate recomanda să eviți înainte de ședință aspirina, antiinflamatoarele, vitamina E, ginkgo biloba sau uleiul de pește, care cresc riscul de vânătăi.

După procedură, nu atinge zonele tratate în primele ore și evită sauna, băile fierbinți, soarele puternic și efortul fizic intens timp de 24–48 de ore. Roșeața, ușoara umflare, sensibilitatea, mici vânătăi sau papulele în punctele de injectare sunt reacții așteptate și dispar, de regulă, în câteva ore până la câteva zile. Dacă apare ceva neobișnuit sau persistent, contactează medicul.

Tratamentul nu se face în sarcină și alăptare, în caz de infecții active în zona tratată sau de infecții generale, în unele boli autoimune, în epilepsie și la persoanele cu hipersensibilitate la componentele produsului, inclusiv alergie la pește.

Pe scurt

Polinucleotidele nu sunt un tratament pentru cine vrea o schimbare spectaculoasă de la o zi la alta, ci pentru cine vrea o piele mai sănătoasă, cu rezultate care vin treptat. Pot fi folosite singure sau împreună cu alte proceduri, precum skinboosterele, toxina botulinică, PRP, microneedling sau laserul, iar combinația potrivită se stabilește la consultație, după evaluarea pielii.

Foto: dermabeauty.ro

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