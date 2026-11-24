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Dacă vrei să sărbătorești Ziua Femeii în afara Bucureștiului, dar fără un drum lung, Domeniile Săftica este una dintre cele mai la îndemână variante. Complexul se află pe DN1, în Săftica (Ilfov), la aproximativ 3 km de Therme București și la 6 km de Aeroportul Otopeni.

Petrecerea de 8 Martie de la Domeniile Săftica este o seară cu bilet, care include cina festivă, open bar nelimitat și muzică live. Poți veni cu prietenele, cu colegele de birou, cu mama sau cu partenerul, iar dacă vrei să rămâi peste noapte, hotelul Săftica este situat chiar în același complex.

Mai jos găsești cele 7 motive pentru care merită să alegi Domeniile Săftica pentru petrecerea de 8 Martie: locația, muzica, meniul, băuturile, cazarea, prețurile și atmosfera relaxată.

1. Ieși din oraș, dar ajungi repede

Domeniile Săftica se află pe Calea București nr. 51, chiar pe DN1, la 3 km de Therme și de intersecția cu A0. Din nordul Bucureștiului ajungi în câteva minute, iar locația e la fel de aproape pentru cele care locuiesc în Otopeni, Balotești, Corbeanca, Snagov sau Moara Vlăsiei.

Complexul are parcare gratuită pentru 200 de mașini. Dacă vrei să te bucuri de seară fără grija șofatului, trebuie să știi că locația se află în aria de acoperire a serviciilor de taxi, Uber și Bolt, iar stația de transport public este la aproximativ 50 m.

2. Muzică live pentru toate gusturile

Atmosfera serii de 8 Martie este întreținută de o formație care cântă live mai multe stiluri muzicale. Repertoriul cuprinde de la muzică de petrecere și muzică ușoară românească, la melodii balcanice, manele, muzică populară, jazz și café concert.

Pentru că fiecare stil muzical are momentul lui în program, ringul de dans rămâne plin toată seara, iar grupurile cu gusturi diferite se distrează împreună.

3. Meniu festiv gătit în bucătăria proprie

Preparatele pentru petrecere se gătesc proaspăt în bucătăria restaurantului din complex. Poți alege între două meniuri individuale la farfurie, respectiv:

Meniul Standard cuprinde o selecție de gustări reci și calde, un fel principal cu garnitură și desert, într-o combinație de gusturi tradiționale și influențe internaționale.

cuprinde o selecție de gustări reci și calde, un fel principal cu garnitură și desert, într-o combinație de gusturi tradiționale și influențe internaționale. Meniul Premium are aceeași structură, cu gustări mai rafinate și un fel principal gătit prin tehnici precum sous-vide, pentru cele care vor o experiență culinară mai elaborată.

Dacă ai restricții alimentare, echipa poate pregăti meniuri vegetariene sau adaptate pentru alergii.

4. Open bar nelimitat, cocktail bar și espresso bar

Dacă vrei să te bucuri de o petrecere de 8 Martie lângă București la Domeniile Săftica, o facilitate importantă este că ambele meniuri includ open bar nelimitat, cu vinuri de la Cramele Moșia Tohani (alb, roșu și rosé), whisky, vodcă, ape și sucuri. La cocktail bar găsești Aperol Spritz, Hugo, Mojito sau Gin Tonic, plus shot-uri Kamikaze, iar la espresso bar, cafea preparată pe loc.

Pachetul Premium conține în plus băuturi de gamă superioară și o frapieră cu Prosecco pe fiecare masă.

5. Cazare în același complex

Hotelul Domeniile Săftica se află în aceeași locație cu salonul, așa că după petrecere urci direct în cameră. Sunt disponibile 20 de camere moderne, fiecare cu baie proprie, unde te poți odihni după o petrecere memorabilă.

A doua zi poți lua prânzul la Trattoria Domeniile Săftica, restaurantul din complex, deschis zilnic între 10:00 și 22:00, care oferă preparate din bucătăria românească și italiană. Dacă vrei să prelungești weekendul, Therme București este la circa 5 minute de mers cu mașina.

6. Prețuri mai bune pentru grupuri și rezervări din timp

Biletul se calculează per persoană, iar prețul scade dacă vii cu un grup mai mare și achiți integral din timp. În plus, clienții Trattoria Domeniile Săftica care au comandat în ultimele 6 luni primesc o reducere suplimentară. Locurile sunt limitate, iar recomandarea este să rezervi cu aproximativ o lună înainte. Contactează locația pentru informații suplimentare și rezervări.

7. Atmosferă relaxată, fără reguli stricte

La petrecere nu există dress code, așa că te poți îmbrăca exact cum te simți bine. Seara începe cu un welcome drink, continuă cu cina festivă și muzica live și include momente surpriză.

Deși este o petrecere dedicată Zilei Femeii, bărbații sunt bineveniți să își însoțească partenerele. Saloanele au un design inspirat din natură, cu plante verzi și culori calde, care dau serii un aer primitor.

Cum rezervi locul la petrecerea de 8 Martie de la Domeniile Săftica?

Locul la petrecerea de Ziua Femeii se rezervă contactând telefonic echipa Domeniile Săftica. Menționează numărul de persoane și meniul ales, iar echipa îți confirmă rezervarea și pașii pentru plată.

Pentru rezervări la petrecerea de 8 Martie, sună la 0733 665 599. Pentru alte întrebări despre locație sau cazare, poți apela 021 555 30 30. Toate detaliile despre program, meniuri și prețuri le găsești pe site, pe pagina petrecerii de 8 Martie.

O seară cu muzică live, cină festivă și cameră la câțiva pași de salon, la mai puțin de 15 minute de nordul Bucureștiului: asta înseamnă o petrecere de 8 Martie la Domeniile Săftica. Rezervă-ți locul din timp!

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