SCHIMBARE DE ȘTAFETĂ LA FOCUS SPORT – CU ZÂMBETE, EMOȚII ȘI UN PIC DE ADRENALINĂ

Luna iulie începe în forță la Prima TV, cu o schimbare în echipa Focus Sport! Marina Nițoiu, prezentatoarea care ne-a ținut conectați la pulsul competițiilor sportive, ia o pauză… dar nu orice pauză: una de maternitate. Marina, însărcinată în 7 luni, se retrage temporar din lumina reflectoarelor ca să-și joace rolul vieții – cel de mamă full-time. Iar despărțirea de telespectatori a fost, așa cum era de așteptat, cu un nod în gât și multă emoție. „Știți vorba aia cu un ochi râde, altul plânge? Exact așa sunt eu acum. Mă bucur enorm că urmează o perioadă specială, în care o să-mi cunosc puiul. Dar nu vă ascund că mi s-a strâns sufletul când am încheiat ultimul jurnal. Telespectatorii Focus Sport și colegii mei din redacția Prima TV sunt ca o familie pentru mine. Ne revedem curând, promit!', spune Marina Nițoiu.

Și, cum mingea trece dintr-un jucător în altul pe teren, și pupitrul Focus Sport a rămas acum pe mâini bune, fresh și pline de energie. După o perioadă în care a adus știrile despre vreme în casele telespectatorilor, Alexandra Băluțescu schimbă registrul: de la Meteo, direct la știrile din sport. Alexandra iubește mișcarea, trăiește pentru sport și are o slăbiciune pentru fotbal. Din 1 iulie, ea va prezenta Focus Sport, pregătită să aducă cele mai tari faze din SuperLiga, dar și noutățile din competițiile sportive, interne și internaționale. După o perioadă frumoasă în care am fost alături de telespectatori cu cele mai proaspete informații despre vreme, am făcut pasul către o nouă provocare: prezentarea știrilor sportive la Prima TV. Le mulțumesc colegilor și echipei Prima pentru încrederea acordată și pentru sprijinul constant. Este o reală bucurie să fac parte dintr-un proiect în care profesionalismul și pasiunea se îmbină zi de zi. Privesc această schimbare cu entuziasm și responsabilitate și sunt nerăbdătoare să le aduc telespectatorilor cele mai importante noutăți din lumea sportului.'

Schimbarea de ștafetă s-a făcut, echipa rămâne în formă maximă, Alexandra Băluțescu și Alice Stroescu fac echipă de nota 10, iar telespectatorii Prima TV își pot lua locul în fața micului ecran pentru că urmează o vară plină de acțiune și competiții de top.

Sursa foto: Prima TV

