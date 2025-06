Samsung S25: Recenzii telefoane bune

Printre cele mai bune telefoane Samsung se numără și noile Samsung din seria S25. Atât modelul de bază, Samsung Galaxy S25, cât și modelele high-end din serie, reușesc să impresioneze prin design și materiale de construcție, dar și alte specificații tehnice care au legătură cu sectorul fotografic, performanță și interfață. Vom analiza puțin fiecare model în parte, pentru a-ți putea face o idee cu privire la telefonul care ți se potrivește cel mai bine.

Telefon Samsung Galaxy S25 recenzie

Un prim telefon din noua serie Samsung pe care-l apreciem și reușește să se claseze în topul preferințelor este Samsung Galaxy S25, modelul de bază. Acesta atrage atenția prin ergonomia sa, prin grosimea de 7,2 milimetri și greutatea de doar 162 de grame.

Ecranul său este un AMOLED 2X de 6,2 cu rezoluție FHD+, rată de reîmprospătare de 120Hz și luminozitate maximă care ajunge la 2.600 niți. Un display de top, un AMOLED de-o calitate superioară, caracteristic Samsung și produselor sale. Extrem de eficient și în lumina directă a soarelui, vine și cu unghiuri de vizualizare maxime și culori vii.

Procesorul este un Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite Octa-core, iar memoria de 12GB, plus spațiu de stocare neextensibil care pornește de la 128GB. Software-ul este un Android 15 cu interfața ONE UI 7 care primește actualizări timp de 7 ani.

Inteligența artificială în cazul Samsung S25 este prezentă în sectorul fotografic a cărui cameră principală este de 50MP. De asemenea, în Notes, apeluri telefonice și editare. Sunetul este stereo, bine echilibrat, iar volumul este de apreciat.

Un telefon care lucrează eficient, chiar și în condiții de solicitare intensă. Performanța este cea a unui Snapdragon 8 Elite și nu mai este nevoie să spunem nimic altceva. Qualcomm a dat lovitura anul acesta, cu un procesor cu adevărat puternic, dar eficient, care consumă puțină energie și nu se încălzește niciodată.

Telefon Samsung Galaxy S25 Ultra recenzie

Samsung Galaxy S25 Ultra este dacă nu cel mai bun telefon 2025, cu siguranță în top 5 cele mai bune smartphone-uri din acest an. Cu o greutate de 218 grame și o grosime de 8,2 milimetri, marginile plate și mai rotunjite, acest telefon este ergonomic, chiar dacă nu-i compact în ceea ce privesc dimensiunile.

S25 Ultra vine cu un AMOLED de 6,9″ cu rezoluție QHD+, rată de reîmprospătare de 120Hz și luminozitate de vârf care atinge 2.600 niți. Super luminos, ușor vizibil în aer liber datorită reflexiilor mai mici decât cele văzute în cazul majorității, bine definit, cu niște culori excelente și un negru profund de apreciat.

Always On display este prezent, Now Bar ne arată câteva informații chiar înainte de a debloca telefonul, iar în ceea ce privește conectivitatea găsim 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Android Auto, Google Pay și conectorul USB-C 3.2 cu ieșire video și interfață desktop Dex.

Impresionează pe lângă design și display și prin sectorul foto la baza căruia se află o cameră principală de 200MP cu diafragmă f/ 1.7 și stabilizare optică, un ultra-wide de 50MP, un teleobiectiv 10MP cu zoom 3x și un teleobiectiv 50MP cu zoom 5x.

Interfața intuitivă ONE UI 7 și sistemul de operare Android 15, precum și procesorul Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite Octa-core contribuie la performanțele telefonului, fluiditatea, receptivitatea și intuitivitate sa. Samsung Galaxy S25 Ultra este cel mai fluid și receptiv telefon Galaxy și merită din plin să fie achiziționat.

Telefon Samsung Galaxy S25 Plus recenzie

Samsung Galaxy S25 Plus este un telefon cu procesor Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite Octa-core care-i asigură performanțe deosebite și o fluiditate foarte bună. Asta înseamnă că este un telefon Samsung perfect atât pentru sarcini zilnice, cât și pentru jocuri video sau editare video, mai ales că inteligența artificială este foarte bine exploatată în acest sector.

Senzorul de amprentă pentru deblocare este plasat sub ecran și, la fel ca celelalte două, este nu doar rapid, ci și fiabil. Măsoară 158,4 x 75,8 x 7,3 milimetri și cântărește 190 de grame, are Always On, conectivitate 5G, WiFi 7 tri-band, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Android Auto, Google Pay și conector USB-C 3.2 cu ieșire video și interfață desktop Dex.

Ecranul Samsung Galaxy S25 Plus este un AMOLED 2X de 6,7″ cu o rezoluție de 1440 x 3120 pixeli, 513 PPI, luminozitate maximă care atinge 2600 niți și rată de reîmprospătare adaptivă de până la 120Hz. Bateria este de 4.900 mAh, iar acest model de telefon vine cu încărcare cu fir de 45W și încărcare wireless de 15W.

Are o cameră principală de 50MP cu diafragmă f/1.8 și stabilizare optică, ultra-wide de 12MP și teleobiectiv de 10MP cu zoom optic 3x. Fotografiile făcute cu S25 Plus aduc foarte bine, în ceea ce privește calitatea, intensitatea culorilor, contrastul, cu cele făcute cu Galaxy S24.

Telefon Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge ar putea fi descris ca fiind cel mai subțire telefon Samsung de până acum. Are o grosime mai mică de 6 mm, însă în ciuda grosimii foarte reduse, Samsung a reușit să integreze pe S25 Edge un ecran mare de 6,7″, dar și margini extrem de subțiri care accentuează designul modern și minimalist. Display-ul, conform tradiției Samsung, este luminos, clar și fluid. Un ecran Super AMOLED cu rezoluție QHD+ și rată de reîmprospătare adaptivă de la 1 la 120Hz.

Ca sistem de operare regăsim un Android 15 bazat pe noua interfață One UI 7, o interfață intuitivă care transformă telefonul într-un smartphone capabil să ofere toate funcțiile de personalizare și productivitate văzute deja pe celelalte modele de telefoane Samsung din seria S25. Datorită Samsung DeX, conectarea telefonului la un monitor și o tastatură pentru utilizare pe desktop este posibilă.

Senzorul principal de 200 de megapixeli cu OIS promite rezultate excelente chiar și în absența unui zoom optic dedicat. Snapdragon 8 Elite garantează performanțe de top și o eficiență energetică îmbunătățită. Este unul dintre cele mai puternice SoC-uri pentru smartphone-uri de până acum, special conceput pentru a gestiona cu ușurință chiar și sarcini intense, multitasking avansat și funcții avansate pe bază de inteligență artificială.

Poți alege, în funcție de așteptările tale, dar și de buget, orice model de telefon din noua serie S25 pentru că niciunul nu dezamăgește.

Sursă foto – samsung.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro