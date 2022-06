Rețete delicioase cu ton pentru o alimentație sănătoasă în această vară

Tonul are atâtea beneficii pentru sănătate încât ar fi complicat să le înșirăm pe toate. Însă trebuie să-ți spunem, cel puțin, despre faptul că acizii Omega-3 pe care îi conține reduc colesterolul, dar ajută și vederea, că potasiul scade tensiunea și are un efect anti-inflamator, iar magneziul, zincul, vitamina C și seleniul sunt antioxidanți care îți echilibrează sistemul imunitar. Mai mult, studiile au arătat că funcționează și ca un antidepresiv, atunci când este consumat constant, de câteva ori pe săptămână. Ceea ce nici măcar nu e complicat, pentru că tonul este și absolut delicios și ușor de introdus în meniu.

Mai ales dacă alegi tonul RIO Mare, care nu conține țesut conjunctiv și este ușor de digerat, plin de proteine nobile esențiale în repararea țesuturilor, cu mai puține grăsimi. În gama RIO Mare ai opțiuni pentru toate preferințele în materie de gust, dar sortimentele de bază, cu care poți prepara aproape orice fel de rețetă, sunt două:

Ton în ulei de măsline

Cu o culoare roz specifică și apetisantă, conține fileuri de ton de calitate superioară, riguros selectate și controlate, pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, astfel încât pe masa ta să ajungă mereu ton delicios. Conservarea se face utilizând doar sare de mare și ulei de măsline de calitate premium, care poate fi consumat împreună cu tonul sau poate fi utilizat în salate sau alte preparate, pentru un plus de savoare.

Tonul în ulei de măsline Rio Mare poate fi consumat ca atare, constituind un fel principal gustos și hrănitor, dar este și ingredientul perfect pentru crearea unor rețete savuroase.

Ton în suc propriu

Dacă ești mereu atentă la echilibrul dintre valoarea nutritivă și cea energetică, sau dacă iubești, pur și simplu, gustul proaspăt și ușor al tonului natural, atunci vei aprecia, cu siguranță, tonul în suc propriu Rio mare, preparat doar cu apă, sare și condimente, asigurând un echilibru perfect între minerale, proteine şi vitamine, cu mai puţin de 1% grăsime. Are doar 101 kcal per 100g produs întreg.

Rețete simple și rapide cu ton RIO Mare, perfecte pentru sezonul estival

Flori de dovlecel umplute cu ton RIO Mare și ricotta

Timp de preparare: 25 de minute

Ingrediente pentru 4 porții:

– 160g Ton de Rio Mare Leggero;

12 flori de dovlecel;

200g ricotta;

2 linguri de brânză parmezan;

1 ou;

2 linguri de făină;

4 linguri de lapte;

o legătură mică de pătrunjel:

ulei;

sare după gust.

Preparare:

Într-un bol, combinați tonul scurs cu ricotta, brânza parmezan și o mână de pătrunjel tocat și amestecați.

Scoateți staminele din flori, spălați cu atenție și umpleți cu amestecul de ton.

Bateți oul cu făina și un vârf de sare și adăugați laptele pentru a obține un aluat cremos.

Înmuiați florile umplute în aluat. Prăjiți în ulei în clocot până când florile sunt maro auriu și crocante.

Îndepărtați florile cu o lingură cu găuri și scurgeți pe prosoape de hârtie pentru a elimina excesul de ulei. Serviți în timp ce sunt calde și crocante.

Dacă ești în mod special atentă la silueta ta, folosește Ton Leggero în ulei de măsline extravirgin, cu același gust al tonului RIO Mare în ulei de măsline, dar cu 60% mai puține grăsimi decât Rio Mare ton în ulei de măsline, cu o textură fragedă și compactă, bogat în proteine nobile (25g proteine per 100g produs întreg), doar 102 calorii per porție (60g), ideal pentru aperitive și pentru preparate proaspete, unde tonul este vedeta, și este ușor de combinat în salate, cu legume crude sau la cuptor, paste, orez, quinoa, linte.

Ton cu sparanghel, portocale și migdale

Timp de preparare: 30 minute

Ingrediente pentru 4 porții:

320g Ton Rio Mare cu lămâie și piper;

2 ouă;

800g sparanghel;

1 portocală;

1 ceapă roșie mică;

40ml ulei de măsline extravirgin;

20g migdale în coajă;

sare și piper după gust.

Preparare:

1. Curățați sparanghelul și îndepărtați partea de jos lemnoasă. Gătiți într-o oală cu apă clocotită cu sare timp de aproximativ 20 de minute. Fierbeți ouăle până devin tari într-un vas mic cu apă, calculând opt minute din momentul în care apa începe să fiarbă.

2. Îndepărtați câteva fâșii de coajă de pe portocală, asigurându-vă că scoateți miezul. Curățați portocalele până obțineți doar miezul îndepărtând membrana exterioară împărțind în bucăți.

3. Tăiați migdalele în bucăți mari, curățați ouăle fierte tari și tăiați-le în bucăți mici. Feliați fin ceapa.

4. Tăiați sparanghelul în jumătate pe lungime și aranjați pe patru farfurii separate. Puneți deasupra tonul mărunțit scurs, adăugați portocala, ouăle fierte tari și ceapa feliată. Garnisiți cu migdalele și coaja și asezonați-le cu ulei și piper negru din abundență.

Tonul în ulei de măsline cu lămâie și piper 130g, de calitate superioară, asezonat cu suc de lămâie și bucățele mici de piper, este ideal pentru cei care iubesc să experimenteze în bucătărie. Aroma proaspătă și ușor picantă aduce o notă de originalitate oricărui preparat, făcând mai apetisante chiar și cele mai simple feluri de mâncare.

Tartar de ton cu avocado și fenicul

Timp de preparare: 15 minute

Ingrediente pentru 4 porții:

320g ton Rio Mare în Ulei extravirgin de măsline;

1 avocado;

1 fenicul;

sucul de la ½ de lămâie;

20ml ulei de măsline extravirgin;

sare și piper după gust;

câteva frunze de salată mixtă.

PREPARARE:

1. Tăiați în jumătate avocado, îndepărtați sâmburele și coaja și tăiați miezul în cubulețe. Puneți avocado într-un bol și asezonați cu uleiul de măsline, sucul de lămâie, puțină sare și piper negru din abundență.

2. Spălați și tăiați feniculul în bucăți mici și adăugați la avocado. Adăugați tonul mărunțit bine scurs și amestecați ușor.

3. Aranjați tartarul pe patru farfurii separate, folosind un disc de metal, dacă aveți unul, pentru a forma o formă de pateu și garnisiți cu câteva frunze de salată.

Tonul în ulei de măsline extravirgin este ingredientul excelent pentru preparate tradiționale cu specific mediteranean. Gustul inconfundabil al tonului RIO Mare, îmbogățit cu aroma autentică a uleiul de măsline extravirgin de calitate superioară, fac ca cele mai simple preparate să devină apetisante cu ajutorul acestui produs. Poate fi consumat ca atare, constituind un fel principal gustos și hrănitor. Este delicios în salate cu roșii și ceapă verde, dar și în sandwich-uri.

Vitello tonnato

INGREDIENTE pentru 4 porții:

Pentru carne:

– 600g pulpă de vițel sau but de vițel;

– 1 tulpină de țelină;

– 1 ceapă medie;

– 1 morcov;

– 1 pahar de vin alb sec;

– sare după gust.

Pentru sos:

– 480g Ton Rio Mare în Ulei de Măsline;

– 2 gălbenușuri de ou;

– 4 file-uri de anșoa în ulei;

– 1 lingură de capere în oțet, bine scurse;

– 280ml de ulei de măsline;

– sucul de la ½ de lămâie;

– sare și piper după gust.

PREPARARE:

1. Fierbeți 2 litri de apă. Adăugați legumele curățate tăiate în bucăți mari, carnea și vinul și asezonați cu sare. Gătiți aproximativ o oră și jumătate, apoi lăsați să se răcească în apă.

2. Combinați gălbenușurile de ou, puțină sare și piper și câteva picături de suc de lămâie într-un bol sau un robot și amestecați, mai întâi lent și apoi mai repede, turnând gradual câte puțin ulei de măsline. Când sosul începe să se emulsioneze, adăugați restul sucului de lămâie câte puțin odată. Dacă maioneza se coagulează, puneți un gălbenuș de ou într-un bol curat, bateți bine și începeți să adăugați gradual maioneza coagulată, câte puțin. (Dacă vă grăbiți, folosiți maioneză gata preparata de 250g. Când maioneza este pregătită, adăugați tonul, anșoa și caperele și amestecați ingredientele timp de un minut pentru a obține un sos fin și cremos.

3. Dacă doriți un sos de ton mai fin, adăugați câteva linguri din apa în care a fost gătită carnea. De asemenea, puteți face sosul mai ușor adăugând câteva bucăți din legumele fierte; în acest caz, re-amestecați toate ingredientele.

4. Scurgeți și feliați subțire carnea rece. Aranjați feliile pe un platou. Puneți deasupra sos, lăsați să se absoarbă aromele cel puțin o oră la rece și serviți.

