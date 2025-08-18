Reguli de urmat dacă-ți dorești ca produsele fragile să ajungă intacte la destinație

În era tehnologiei, unde majoritatea comenzilor se realizează online, tot mai multe platforme de ecommerce iau naștere de pe-o zi pe alta. Asta se vede și în cazul firmelor de curierat, care lucrează la capacitate maximă încă din vreme de pandemie, iar lucrurile par să nu se schimbe prea mult în următoarea perioadă.

Astfel, dacă intenționezi să deschizi un magazin online sau deja deții unul, știi cât de important este ca produsele tale să ajungă în deplină siguranță la clienții tăi. Ambalarea coletelor este o activitate ce presupune timp și multă grijă, dar și îndemânare, mai ales când îți dorești ca cei mai mulți clienți să revină cu alte comenzi.

Grija este mult mai mare dacă magazinul tău online comercializează produse fragile, cum sunt obiectele de artă, produse din sticlă sau ceramică. În timpul manipulării, depozitării și transportului, aceste produse pot suferi șocuri puternice, din cauza cărora se pot sparge foarte ușor.

Când comercializezi produse casante știi că niciodată prea mult ambalaj nu este suficient. Poate tu acorzi grijă, însă firmele de curierat, care au zeci de mii de produse zilnic, nu acordă atât de multă atenție coletului tău, mai ales dacă nu este marcat vizibil cu mesajul 'FRAGIL'.

Cum se realizează ambalarea produselor fragile?

Produsele fragile, cum sunt cele din sticlă, ceramică sau porțelan, sunt o categorie aparte în ceea ce privește ambalarea. Astfel, indicate sunt cutiile din carton ondulate sau în triplu-strat, iar la interior să se plaseze folii cu bule de aer sau multă folie stretch.

Iată patru moduri de ambalare a coletelor fragile

Alocă timp și atenție ambalării

Ambalarea produselor fragile sau casante presupune mai mult timp și grijă în execuția ambalării. Asta înseamnă că dacă un client a comandat un astfel de produs este important să acorzi o deosebită grijă în ambalare, astfel încât produsul să nu aibă de suferit până la destinație.

Investește în materialele antișoc potrivite

Prima impresie a clientului este foarte importantă și începe chiar cu deschiderea coletului. În cazul produselor fragile se recomandă ca acestea să fie înfășurate cu folie cu bule în trei straturi, individual, apoi în cutie să se aplice lână de lemn, fulgi de amidon sau hartie umplutura.

Alege cutia potrivită

Odată ce ai ambalat individual produsul, acordă mai multă atenție cutiei de carton. Dacă produsele cântăresc greu atunci optează pentru o cutie din carton stratificat, pentru un plus de siguranță. În ceea ce privește dimensiunea, cel mai bine ar fi să alegi o cutie de pe Rogri.ro cu o lungime cât mai apropiată de produsul pe care vrei să îl expediezi.

Sigilează cu atenție coletul

Niciodată nu există prea multă bandă adezivă aplicată. Cu cât stratul este mai gros, cu atât cutia și produsele vor fi protejate mai bine de intemperii, umezeală sau șocuri. De asemenea, nu ar strica să aplici un sticker de avertizare sau chiar mai multe rânduri de scotch cu mesajul 'FRAGIL'.

Foto: Unsplash

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro