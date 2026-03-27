Red Bull Rap Lab: colaborări care transformă piese rap consacrate

Red Bull Rap Lab reimaginează rapul și aduce piese cunoscute într-un context complet nou, construit prin colaborări surprinzătoare.

Formatul aduce împreună artiști rap și instrumentiști din sfere muzicale variate. Din întâlnirea lor rezultă reinterpretări cu identitate proprie, fiecare piesă fiind reconstruită într-o manieră care îi oferă o perspectivă nouă.

Totul se desfășoară într-un cadru autentic, fără artificii de spectacol: filmările au loc într-o sală fără public, într-o atmosferă apropiată de cea a unei repetiții. Lipsa presiunii unui concert le oferă artiștilor libertatea de a experimenta și de a construi o conexiune reală.

Red Bull Rap Lab pune accent pe procesul creativ, pe transformarea unei piese atunci când este scoasă din zona de confort și lăsată să evolueze. Este un proiect despre explorare, chimie artistică și acele momente în care doi artiști creează împreună ceva complet nou.

Seria debutează cu Deliric și Răzvan Popescu, interpret la nai, un instrument reprezentativ pentru folclorul românesc. Cei doi oferă o reinterpretare piesei „Am visat că schimbăm lumea', în care linia clasică de hip-hop este completată de timbrul cald al naiului. Versurile capătă astfel o încărcătură emoțională diferită, iar interpretarea scoate în evidență nuanțe subtile ale mesajului.

„Am avut emoții, fiindcă sunt obișnuit ca pe piese să se întâmple multe lucruri. Sunt obișnuit să am tobele care tot timpul duduie, basul cât casa, dar cred că a ieșit bine. În plus, este ceva ce nu am mai făcut și sunt excited pentru rezultatul final', spune Deliric. El crede însă că greul a fost dus de Răzvan, fiindcă lui i-a revenit sarcina de a reorchestra pasaje din piesă: „Pe lângă reorchestrare și interpretarea propriu-zisă, care a fost destul de grea, fiindcă Răzvan a fost nevoit să folosească și un looper, a fost cu atât mai dificil pentru el, care nu este rapper, să se adapteze la ceea ce fac eu'.

„A fost un challenge pentru mine să combin partea de solistică cu acompaniament astfel încâ să dau un flow de rap întregii cântări', recunoaște Răzvan, care spune că este proiectul cel mai inedit la care a participat până acum. „Naiul este 99% folosit ca instrument folcloric. Faptul că am muncit să adaptez linia melodică să se potrivească cu ce cântă Deliric și-n același timp să-ți dea un sentiment de rap, din care nu lipsește nimic, a fost marea provocare, fiindcă nu am mai făcut asta niciodată', explică el.

Proiectul Red Bull Rap Lab continuă cu noi colaborări surprinzătoare, care vor fi lansate pe parcursul acestui an.

