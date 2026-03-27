Red Bull Rap Lab: colaborări care transformă piese rap consacrate

  Actualizat 27.03.2026, 12:09
Red Bull Rap Lab reimaginează rapul și aduce piese cunoscute într-un context complet nou, construit prin colaborări surprinzătoare.

Formatul aduce împreună artiști rap și instrumentiști din sfere muzicale variate. Din întâlnirea lor rezultă reinterpretări cu identitate proprie, fiecare piesă fiind reconstruită într-o manieră care îi oferă o perspectivă nouă.

Totul se desfășoară într-un cadru autentic, fără artificii de spectacol: filmările au loc într-o sală fără public, într-o atmosferă apropiată de cea a unei repetiții. Lipsa presiunii unui concert le oferă artiștilor libertatea de a experimenta și de a construi o conexiune reală.

Red Bull Rap Lab pune accent pe procesul creativ, pe transformarea unei piese atunci când este scoasă din zona de confort și lăsată să evolueze. Este un proiect despre explorare, chimie artistică și acele momente în care doi artiști creează împreună ceva complet nou.

Seria debutează cu Deliric și Răzvan Popescu, interpret la nai, un instrument reprezentativ pentru folclorul românesc. Cei doi oferă o reinterpretare piesei „Am visat că schimbăm lumea', în care linia clasică de hip-hop este completată de timbrul cald al naiului. Versurile capătă astfel o încărcătură emoțională diferită, iar interpretarea scoate în evidență nuanțe subtile ale mesajului.

„Am avut emoții, fiindcă sunt obișnuit ca pe piese să se întâmple multe lucruri. Sunt obișnuit să am tobele care tot timpul duduie, basul cât casa, dar cred că a ieșit bine. În plus, este ceva ce nu am mai făcut și sunt excited pentru rezultatul final', spune Deliric. El crede însă că greul a fost dus de Răzvan, fiindcă lui i-a revenit sarcina de a reorchestra pasaje din piesă: „Pe lângă reorchestrare și interpretarea propriu-zisă, care a fost destul de grea, fiindcă Răzvan a fost nevoit să folosească și un looper, a fost cu atât mai dificil pentru el, care nu este rapper, să se adapteze la ceea ce fac eu'.

„A fost un challenge pentru mine să combin partea de solistică cu acompaniament astfel încâ să dau un flow de rap întregii cântări', recunoaște Răzvan, care spune că este proiectul cel mai inedit la care a participat până acum. „Naiul este 99% folosit ca instrument folcloric. Faptul că am muncit să adaptez linia melodică să se potrivească cu ce cântă Deliric și-n același timp să-ți dea un sentiment de rap, din care nu lipsește nimic, a fost marea provocare, fiindcă nu am mai făcut asta niciodată', explică el.

Proiectul Red Bull Rap Lab continuă cu noi colaborări surprinzătoare, care vor fi lansate pe parcursul acestui an.

Recomandari
eMAG deschide Beauty Hub, un shop-in-shop dedicat frumuseții 
Hello to Hilo™! Noile dispozitive glo™ premium, pentru o experiență la un alt nivel
Advertorial
Hello to Hilo™! Noile dispozitive glo™ premium, pentru o experiență la un alt nivel
Când lupta cu kilogramele în plus devine o luptă pentru sănătate
Come as you are
Advertorial
Come as you are
De Ziua Pământului, energia și moda se întâlnesc
Advertorial
De Ziua Pământului, energia și moda se întâlnesc
Noul marsupiu pentru bebeluși LAYA
Advertorial
Noul marsupiu pentru bebeluși LAYA
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Imagini rare cu prezentatoarea TV
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Imagini rare cu prezentatoarea TV
Partajul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip după ce vor divorța. Ce bunuri au de împărțit cei doi artiști
Partajul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip după ce vor divorța. Ce bunuri au de împărțit cei doi artiști
Imaginea emoționantă cu fiul Ilonei Brezoianu și tatăl lui. Poza de colecție cu micuțul Matei
Imaginea emoționantă cu fiul Ilonei Brezoianu și tatăl lui. Poza de colecție cu micuțul Matei
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Gustul dulce al răzbunării! Codruța Filip îi dă șah mat lui Valentin Sanfira! A transmis un mesaj clar!
Gustul dulce al răzbunării! Codruța Filip îi dă șah mat lui Valentin Sanfira! A transmis un mesaj clar!
Răzbunarea lui Rareș Cojoc. Ce a făcut fostul soț al Andreei Popescu după divorț. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, mai ales că au și 3 copii împreună!
Răzbunarea lui Rareș Cojoc. Ce a făcut fostul soț al Andreei Popescu după divorț. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, mai ales că au și 3 copii împreună!
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Mai multe din advertorial
Despre păr, vârstă și noua idee de frumusețe
Advertorial

Roxana Voloșeniuc a fost prezentă în Paris la o nouă lansare Kérastase Chronologiste și vine cu vești bune, legate nu doar de noile produse, serumul de noapte OVERNIGHT YOUTH SERUM și YOUTH CAVIAR RITUAL (un protocol disponibil exclusiv în saloanele partenere KÉRASTASE), dar și cu noutăți care vor interesa toate femeile: 60 de ani înseamnă cei 25 de ieri!

Fashion Notes – Aprilie 2026
Advertorial

Accesorii hot, piese statement, colecții ingenioase și lansări anticipate: am strâns pentru tine știrile momentului.

ELLE – Extra Aprilie 2026
Advertorial

O multitudine de colecții cu piese perfecte pentru bagajul tău de vacanță: iată noutățile care ne-au atras atenția la închiderea ediției.

