Red Bull BC One revine în România după 10 ani – startul luptei pentru un loc în finala mondială de breaking

După un deceniu de pauză, cea mai prestigioasă competiție de breaking din lume, Red Bull BC One, revine în România. În 2026, Bucureștiul va găzdui finala națională Red Bull BC One, redeschizând scena pentru o nouă generație de b-boys și b-girls care se vor înfrunta într-un spectacol de power moves, toprock, footwork și freezes de cel mai înalt nivel.

Toate acestea pentru șansa de a reprezenta România la finala mondială, care va avea loc anul viitor în Toronto, Canada.

B-girl Nicka of Lithuania during the Red Bull BC One World Final at Ryogoku Kokugikan Sumo Arena, Tokyo, Japan on November 9, 2025. // Jason Halayko / Red Bull Content Pool // SI202511090336 // Usage for editorial use only //

Despre Red Bull BC One

Red Bull BC One este cea mai importantă competiție globală de breaking 1 vs 1, dedicată b-boys și b-girls din întreaga lume. Lansată în 2004, la Biel, Elveția, competiția s-a extins treptat pe toate continentele, devenind un reper în cultura hip-hop. Finala globală aduce pe aceeași scenă cei mai buni breakeri din lume, într-un spectacol de forță, precizie și creativitate. În fiecare an, competiția reunește 16 b-boys și 16 b-girls de elită. 24 dintre aceștia sunt dansatori de top invitați, iar ceilalți opt își câștigă locul pe scenă în cadrul Red Bull BC One Last Chance Cypher, acolo unde campionii naționali se luptă pentru un loc în marea finală.

În 2026, Red Bull BC One va ajunge la cea de-a 23-a ediție globală și la a șasea ediție în România, parte dintr-un circuit internațional care cuprinde peste 70 de evenimente în 27 de țări. Anul acesta, B-Girl Riko și B-Boy Issin au scris istorie, aducând Japoniei prima dublă victorie în Finala Globală Red Bull BC One.

Fiecare ediție reunește an de an cei mai buni breakeri ai momentului, care se duelează pentru titlul mondial.

România, din nou pe harta globală a breaking-ului

Ultima ediție Red Bull BC One desfășurată în România a avut loc în 2016, la București. Revenirea competiției marchează un moment de referință pentru scena locală de breaking, aflată într-o creștere constantă în ultimul deceniu.

De asemenea, 2025 a adus o premieră pentru România: B-Girl Carla a fost invitată să participe la finala globală din Tokyo, Japonia, devenind prima reprezentantă a României din istoria competiției.

Această reușită confirmă potențialul scenei locale de breaking și atenția care se îndreaptă către țara noastră în această disciplină.

Semnificația revenirii

Revenirea competiției în România oferă comunității locale oportunitatea de a concura la standarde internaționale și de a-și exprima stilul și originalitatea în fața unui juriu format din figuri de referință ale breaking-ului mondial.

Evenimentul contribuie la consolidarea scenei naționale și la conectarea acesteia cu mișcarea globală de breaking, într-un moment în care fenomenul este în plină expansiune la nivel mondial.

Sursa foto: Red Bull Romania

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro