Protejează-ți pielea de efectele oboselii!

De multe ori auzim cum ochii sunt oglinda inimii, și fie că ne place sau nu, aceștia pot afișa în același timp semne de oboseală și îmbătrânire. Brand-ul suedez de beauty tech FOREO, alături de produsul său miraculos IRIS, oferă un masaj iluminator pentru ochii cu cearcăne, linii sau cu semne de oboseală.

Zona ochilor dezvăluie simptomele unor factori precum stresul, oboseala, poluarea aerului sau malnutriția, totul din cauza structurii sensibile pe care o deține. Mai mult, factorii naturali precum pierderea elasticității și topirea țesutului adipos, apar pe măsură ce îmbătrânești și se manifestă mai întâi în jurul ochilor. În aceeași zonă, este identificată cea mai subțire structură a pielii din corpul tău, fiind necesar să îi oferi o protecție suplimentară cu produse special concepute pentru ea. Marca suedeză de beauty tech FOREO oferă îngrijire anti-îmbătrânire prin reducerea aspectului obosit din jurul ochilor cu produsul său miraculos IRIS, care realizează un masaj iluminator al ochilor, iar dispozitivul UFO 2 și masca Shimmer Freak sunt super-eficiente pentru o terapie facială de 2 minute.

Inspirat de masajele limfatice pentru zona ochilor

IRIS, care este conceput pentru a fi folosit în jurul ochilor, are o structură delicată cu aspect fin din silicon. Acesta este inspirat de masajele limfatice pentru ochi aplicate în Asia, ce masează ușor zona ochilor cu tehnologia T-Sonic. În acest fel, IRIS are două moduri diferite care ajută la reducerea aspectului cearcănelor, pungilor de sub ochi și liniilor fine. În modul Pure, repetă ușor senzația de masaj manual cu mișcări ușoare cu o presiune mică, pentru a preveni semnele de îmbătrânire înainte ca acestea să înceapă să se dezvolte. Modul Spa, pe de altă parte, combină atingerea cu vibrații delicate pentru a șterge semnele mai evidente de îmbătrânire. În plus, IRIS crește semnificativ eficacitatea cremei sau a serumului, permițând o mai bună penetrare în piele.

Reîmprospătează zona ochilor cu miracolul cofeinei

Masca Shimmer Freak poate fi integrată cu ușurință în procesul de terapie facială realizat de UFO 2 în doar 2 minute. Această mască împrospătează pielea sensibilă din jurul ochilor și elimină semnele de oboseală. UFO 2 permite componentelor active ale măștii să pătrundă adânc în piele cu modurile sale de crioterapie și termoterapie, ajutând în același timp la reducerea efectelor îmbătrânirii și a imperfecțiunilor pielii, dar și la echilibrarea nuanței culorii cu tehnologia sa de lumină LED cu spectru complet de 8 lumini. Bogat în antioxidanți și conținând cofeină, Shimmer Freak energizează pielea pentru un aspect mai fin și mai luminos. În timp ce hidratează pielea prin apa de trandafiri, adaugă și strălucire acesteia cu efectul reparator al niacinamidei. Shimmer Freak, nu conține parabeni, fenoxietanol, silicon, disodic și uleiuri minerale, fiind potrivit pentru toate tipurile de piele.

