Proiectul care schimbă standardele de îngrijire pentru animalele de companie în România

Industria îngrijirii pentru animale de companie trece printr-o transformare profundă. Dacă altădată baia și groomingul erau tratate ca o simplă etapă estetică, astăzi ele devin parte dintr-o conversație mult mai amplă — despre sănătate, responsabilitate, grijă autentică și respect pentru ființele care ne însoțesc zi de zi.

În centrul acestei schimbări se află două antreprenoare vizionare: Andreea Darbouli și Elena Negrilă, fondatoarele Lofty Pets. După ani petrecuți în saloane de grooming, lucrând direct cu sute de animale, au înțeles un adevăr simplu: nu poți construi o industrie sănătoasă dacă nu ai grijă de bază — produsele pe care le folosești.

„Un grooming corect nu începe cu o foarfecă sau cu o perie. Începe cu ceea ce pui pe pielea unui animal care nu poate să îți spună dacă îl doare sau nu. Acolo e adevărata responsabilitate.' — Andreea Darbouli

Inovație inspirată din Coreea de Sud

Într-o piață dominată de produse comerciale, pline de parfumuri sintetice, parabeni și sulfați, cele două antreprenoare au căutat alternative mai sigure. Răspunsul a venit din Coreea de Sud — una dintre cele mai exigente piețe din lume în ceea ce privește produsele dermatologice. Acolo au descoperit HYPONIC, o linie de produse hipoalergenice create special pentru animalele cu piele sensibilă.

Aceste produse nu sunt doar „blânde', ci și științific formulate pentru a proteja bariera naturală a pielii, evitând iritațiile, alergiile sau dezechilibrele frecvent întâlnite la animalele de companie.

„Am știut din prima clipă că aceste produse nu sunt doar ceva ‘drăguț de avut. Sunt o necesitate. Noi am fost primele care am simțit diferența pe proprii câini.' — Elena Negrilă

Prin Lofty Pets, HYPONIC a fost introdus în România nu ca un simplu produs pe raft, ci ca parte integrantă a unui nou standard profesional — un standard în care etica și grija reală cântăresc mai mult decât prețul sau aspectul estetic.

Etica îngrijirii curate

Andreea și Elena vorbesc adesea despre un concept care ar trebui să devină central în industrie: îngrijirea etică. Nu înseamnă doar să folosești produse curate, ci să îți asumi că fiecare decizie pe care o iei în grooming poate avea consecințe directe asupra sănătății unui animal.

„Un câine nu poate alege pentru el. Așa că noi, profesioniștii și stăpânii, trebuie să o facem în locul lui — conștient. Produsele curate nu sunt un moft, sunt o formă de respect.' — Andreea Darbouli

Pe lângă gama de produse, cele două antreprenoare au creat și un cadru educațional pentru grooming responsabil: workshop-uri pentru profesioniști, traininguri pentru saloane și sesiuni informative pentru proprietari. Scopul nu este doar să vândă un produs, ci să construiască o cultură în jurul îngrijirii conștiente. În acest spirit, Lofty Pets continuă să dezvolte proiecte dedicate educației și inovației în grooming, precum HYPONIC Grooming Artist Show – București 2025, care va avea loc pe 15–16 noiembrie la The N Space. Evenimentul va reuni unii dintre cei mai apreciați experți internaționali, printre care Victor Rosado, Pietro Vitale, Nathalie Doaré și Sandra Mularska, oferind participanților demonstrații live, seminarii intensive și lansări în premieră dedicate îngrijirii naturale și etice a animalelor de companie — o experiență completă pentru toți profesioniștii care vor să fie parte din comunitatea HyponicFamily

„Industria petgrooming-ului are nevoie de mai multă educație. Poți să ai cel mai frumos salon din lume, dar dacă folosești produse nepotrivite, e contraproductiv. Frumos nu înseamnă neapărat sănătos.' — Elena Negrilă

De la viziune la validare

Efectele acestei abordări nu au întârziat să apară. Tot mai mulți groomeri, veterinari și proprietari au început să adopte produsele HYPONIC în rutina lor, iar comunitatea s-a extins organic. Lofty Pets a devenit un nume asociat cu standarde înalte, seriozitate și etică profesională.

Această schimbare nu a fost doar observată, ci și recunoscută oficial: la Gala Leaders & Influencers, desfășurată pe 30 septembrie 2025 la Le Château, Lofty Pets a primit premiul pentru Leadership și Inovație în industria groomingului canin — o distincție care confirmă că această revoluție nu mai poate fi ignorată.

„Pentru noi, premiul nu a fost o surpriză, ci o confirmare că am ales bine atunci când am spus NU compromisului. A fost un drum lung, dar demn.' — Andreea Darbouli

Un nou standard în România

Andreea și Elena nu își propun să fie „doar cele care vând un produs bun'. Viziunea lor este mai amplă: să pună România pe harta țărilor în care groomingul canin este tratat cu seriozitate și responsabilitate.

„Vrem să demonstrăm că și la noi în țară se poate face grooming de calitate. Curat, corect, cu respect. Nu trebuie să reinventăm totul, ci doar să alegem mai bine.' — Elena Negrilă

Pentru ele, HYPONIC deschide drumul către o nouã era în industria petgrooming. . Un început al unei noi culturi de îngrijire — în care produsele, etica și educația merg împreună.

Iar dacă blândețea este forța acestei mișcări, atunci inovația este direcția clară. România nu mai este doar un consumator pasiv al tendințelor din grooming — ci un pion activ într-o transformare reală.

