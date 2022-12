Prin ce etape vei trece pentru a-ți corecta dantura?

În funcție de gravitatea problemelor, vei avea anumite proceduri de urmat, astfel încât să obții dantura pe care ți-o dorești.

Iată pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a-ți corecta dantura?

Vizita la stomatolog

Primul pas pe care trebuie să-l faci, fie că vrei sau nu, este acela de fi consultat de un medic stomatolog. Deși ești conștient de problemele pe care le ai, ideal ar fi sa te lași pe mâna medicului. În plus, poți avea probleme de care n-aveai habar că există, iar prin acel consult vei fii înștiințat. Dacă problemele sunt destul de evidente și totodată simplu de rezolvat, este posibil să nu ai nevoie și de o radiografie. În schimb, dacă anumiți dinți sunt destul de afectați, ți se va cere o radiografie a cavității bucale. Cu ajutorul acesteia, stomatologul va putea privi dincolo de ceea ce se poate vedea, și va decide totodată ce este de făcut în continuare.

Detartrajul

Dacă nici nu-ți mai aduci aminte când ai fost ultima oară la stomatolog, cel mai probabil vei avea nevoie de un detartraj și un periaj profesional. Apariția tartrului are la bază mai multe cauze printre care periajul executat incorect, fumatul, o alimentație mai puțin sănătoasă și lista poate continua. Acesta nu numai că arată inestetic, însă în timp poate distruge smalțul și ulterior poate produce carii.

Cariile

În general, multe persoane merg la stomatolog doar atunci când este absolut necesar. Problemele depistate în timp util sunt, cu siguranța, mult mai ușor de rezolvat. Dacă am trata de la primele semne cariile, am putea preveni cu ușurința inclusiv durerile, întrucât acestea apar în general când dantura este foarte afectată. De asemenea, procedurile sunt mult mai complicate și mai costisitoare pe măsura ce problemele iau amploare.

Corectarea danturii

Pe lângă carii și tartru, există multe persoane complexate de faptul că nu au o dantură dreaptă. Acest lucru se poate corecta cu ușurință cu un aparat dentar ceramic, chiar la clinica Citransilvania.ro. Acest dispozitiv medical va reuși în timp să amelioreze și în cele din urmă să corecteze complet poziția dinților. Pe lângă o dantură mai puțin dreapta, există mai multe situații în care un pacient poate avea nevoie de un astfel de aparat și anume anomaliile de spațiere indiferent de tipul lor.

Igienă orală corespunzătoare

Pentru ca procesul de curățare să fie complet va trebui să parcurgi urmatorii pași: periajul, folosirea aței dentare și a apei de gură. În ceea ce privește periajul dentar îți poți îmbunătăți tehnica, astfel încât să previi cât se poate apariția tartrului. În acest sens te poate ajuta o periuță de dinți de dimensiuni mici pentru a ajunge cu ușurință în toate locurile, dar și o periuță de dinți electrică. Rezidurile acumulate între dinți ce nu pot fi înlăturate de periuță pot fi îndepărtate cu ajutorul aței dentare. Folosind-o, șansele ca tartrul să se formeze rapid sunt mai mai mici. De asemenea, apa de gura este un much have pentru cavitatea bucală, oferind un plus de prospețime respirației.

Prin urmare, după toate aceste proceduri tot ce mai ai de făcut este să-ți întreții dantura și să faci frecvent vizite la stomatolog pentru a depista la timp viitoarele probleme.

Sursă foto – unsplash.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro