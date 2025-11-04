Primăvara a trecut – toamna este acum perioada preferată a europenilor pentru curățenie

Aproape jumătate dintre europeni sunt de acord că sunt mai predispuși să facă curățenie generală toamna decât primăvara, potrivit unui nou studiu realizat de Samsung

44% dintre europeni spun că sunt mai predispuși să facă curățenie generală toamna decât primăvara.

77% dintre europeni sunt de acord că o casă curată și confortabilă este butonul de resetare de care mintea lor are nevoie pe măsură ce se apropie lunile mai întunecate.

Dezordinea (58%), praful, murdăria și pânzele de păianjen (57%), lenjeria de pat și păturile murdare (41%) sunt lucrurile care deranjează cel mai mult și care distrug rapid atmosfera confortabilă, potrivit europenilor.

Un aspirator fără fir ușor, dar puternic, precum Samsung Bespoke AI Jet Ultra, se află în fruntea listei de dorințe a europenilor, 41% dintre aceștia afirmând că este instrumentul pe care ar dori cel mai mult să îl folosească pentru a-și pregăti casele pentru nopți confortabile.

București – 4 noiembrie 2025 – Samsung Electronics Co. Ltd dezvăluie că aproape jumătate dintre europeni renunță la curățenia tradițională de primăvară și adoptă un nou ritual sezonier: curățenia de toamnă.

Potrivit unui nou studiu paneuropean, peste patru din zece (44%) gospodării europene chestionate afirmă că acum sunt mai predispuse să facă curățenie generală toamna decât primăvara. Pentru mulți, această resetare sezonieră nu înseamnă doar ferestre strălucitoare sau dulapuri ordonate, ci și restabilirea calmului și pregătirea casei ca refugiu pentru lunile mai reci.

Pe măsură ce ceasurile se dau înapoi, temperaturile scad și lumina naturală se estompează, mulți europeni simt nevoia de confort în interior. 77% sunt de acord că o casă curată și confortabilă este butonul de resetare de care are nevoie mintea lor – însă doar 44% fac efectiv o curățenie generală de toamnă. Rezultatul? O diferență surprinzătoare între ceea ce oamenii își doresc mental și ceea ce sunt capabili să facă în practică – una care îi poate face pe mulți să se simtă mai copleșiți decât își dau seama.

De aceea, ritualurile mici și ușor de gestionat – susținute de instrumente care fac curățenia mai ușoară și mai puțin consumatoare de timp – devin din ce în ce mai esențiale. Fie că este vorba de o curățenie de zece minute sau de o aspirare rapidă înainte de a aprinde o lumânare și de a vă instala confortabil, produse precum Samsung Bespoke Jet AI Ultra sunt concepute pentru a face aceste resetări să pară fără efort. Ușor, fără fir și puternic, acesta ajută oamenii să țină sub control dezordinea de zi cu zi care poate perturba rapid atmosfera calmă și confortabilă – mai ales că locuințele devin principalul loc de odihnă și reîncărcare în lunile mai întunecate.

De ce curățenia este noul „Pumpkin Spice': ritualul de toamnă care îmbunătățește starea de spirit în Europa

Această tendință în creștere exploatează obsesia Europei pentru cultura confortului – de la vizionarea emisiunilor TV preferate de toamnă și hashtagurile #cozytok, până la serile la lumina lumânărilor sub pături moi. Curățenia de toamnă devine rapid la fel de înrădăcinată cultural ca și prima cafea cu aromă de dovleac. Aproape jumătate (47%) dintre europeni spun că o curățenie profundă a devenit un ritual de toamnă la fel de important ca și prima înghițitură sezonieră.

81% sunt de acord că confortul nu ține doar de aspectul unui spațiu, ci îi face să se simtă în siguranță, calmi și reîncărcați emoțional. Dar acest sentiment poate dispărea rapid: 58% spun că dezordinea, 57% menționează praful și pânzele de păianjen, iar 41% indică textilele nespălate ca fiind factori care distrug instantaneu confortul.

Pentru mulți, curățenia a devenit o formă de îngrijire personală, o modalitate de a crea un spațiu liniștit și intenționat într-o perioadă în care nivelul de stres crește adesea. Aproape trei sferturi (72%) dintre europeni declară că se simt mai bine chiar și după mici victorii în materie de curățenie, cum ar fi podelele proaspăt aspirate sau lenjeria de pat curată.

Sfaturile lui Tobyshome pentru o reîmprospătare de toamnă

Toby și Mikey, cunoscuți și sub numele de Tobyshome, unii dintre cei mai îndrăgiți experți și creatori europeni în domeniul casei și stilului de viață, știu acest lucru foarte bine. Cu sute de mii de urmăritori pe rețelele de socializare, ei au contribuit la inspirarea unei noi generații de iubitori de curățenie, care consideră ordinea un ritual conștient, nu o corvoadă.

„Toamna este perioada noastră preferată pentru a reînnoi energia casei noastre', spun Toby și Mikey. „Nu este vorba atât de curățenie profundă, cât mai degrabă de crearea unui mediu calm și confortabil, care să ofere un sentiment de intenționalitate și alinare pe măsură ce se apropie lunile mai întunecate.' Iată sfaturile lor pentru o reînnoire sezonieră:

Reînnoiți atmosfera cu texturi și parfumuri. Înlocuiți articolele de uz casnic mai ușoare cu pături tactile, perne din lână și țesături în tonuri mai calde. Adăugați parfumuri de toamnă, precum chihlimbar, lemn de cedru sau vanilie, prin lumânări sau spray-uri de cameră.

Ocupați-vă de zonele uitate. Reîmprospătați zonele adesea neglijate vara – sub canapele, de-a lungul plintelor – pentru a înviora instantaneu întreaga cameră.

Aspirați de sus în jos. Începeți cu colțurile și tavanele (magneți de praf!), apoi treceți la perdele, rafturi, plinte și, în final, podele.

Curățenie rapidă = diferență mare. O curățare ușoară a covoarelor și a podelelor dure la fiecare câteva zile menține atmosfera proaspătă, fără a fi copleșitoare.

Țineți sub control părul animalelor de companie. Folosiți săptămânal un accesoriu pentru aspirator pentru a curăța canapelele și păturile – acest lucru este deosebit de util, deoarece animalele de companie năpârlesc mai mult iarna.

Nu uitați de sub pat. Ridicarea saltelelor și aspirarea de sub ele ajută la reducerea prafului și poate chiar îmbunătăți somnul.

Adoptați resetările de zece minute. Împărțiți curățenia în momente scurte și conștiente pe parcursul săptămânii – ideal cu o listă de redare plăcută. Cheia? Faceți ritualul parte din plăcerea toamnei.

Instrumentul care face totul

În centrul acestei schimbări sezoniere se află un instrument conceput pentru a face totul un pic mai ușor: Samsung Bespoke AI Jet Ultra. Este cel mai puternic aspirator vertical, ușor și fără fir – perfect pentru curățări rapide și silențioase, fie că vrei să îndepărtezi părul animalelor de companie înainte de sosirea oaspeților, fie că vrei să dai o mână de ajutor în sufragerie înainte de începerea serialului tău preferat.

Conform studiului, este exact ceea ce își doresc oamenii. 41% dintre europeni spun că un aspirator fără fir, puternic, dar ușor de manevrat, se află în fruntea listei lor de dorințe pentru a-și pregăti casele pentru toamnă, devansând purificatoarele de aer (36%) și spray-urile de curățare parfumate (34%).

„Toamna este momentul în care casele își arată adevărata valoare', spune Neil Rochell, Smart Appliances Manager la Samsung Europe. „Este momentul să stați în casă, să încetiniți ritmul și să vă simțiți bine în spațiul vostru – iar Jet Ultra vă ajută să creați un spațiu confortabil și să îl mențineți așa pe măsură ce zilele se scurtează și nopțile devin mai întunecate.'

Pe măsură ce frunzele cad și rutinele se resetează, un lucru este clar: o casă confortabilă nu apare din senin. Ea se creează – cu atenție și putere, curățând fiecare colț în parte.

Despre Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiră lumea și modelează viitorul cu idei și tehnologii transformatoare. Compania redefinește lumea televizoarelor, a semnalizării digitale, a smartphone-urilor, a dispozitivelor purtabile, a tabletelor, a aparatelor electrocasnice și a sistemelor de rețea, precum și a soluțiilor de memorie, a sistemelor LSI și a producției de semiconductori. Samsung avansează, de asemenea, în domeniul tehnologiilor de imagistică medicală, al soluțiilor HVAC și al roboticii, creând în același timp produse auto și audio inovatoare prin intermediul Harman. Cu ecosistemul său SmartThings, colaborarea deschisă cu partenerii și integrarea AI în întregul său portofoliu, Samsung oferă o experiență conectată inteligentă și fără întreruperi. Pentru cele mai recente știri, vizitați Samsung Newsroom la news.samsung.com/ro.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro