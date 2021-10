Povestea de success al unui designer vestimentar Vietnamez în România

Nguyen Thanh Nga (Ana Nguyen), născută și crescută în Vietnam, a fost unul dintre cei mai buni studenți ai facultății de Design Industrial, cu specializare în design de modă, la Hanoi Open University. Stabilită în România cu soțul ei din 2005, cuplul a trecut prin multe dificultăți pentru a crea un brand bine cunoscut ca Pami. Alaturi de Elle.ro, Ana Nguyen – Director general PAMIKIO FASHION împărtășește călătoria sa, și felul în care a adus brandul PAMI către succes.

Trecută prin multe dificultăți, Ana Nguyen, fondator Pamikio Fashion Srl, povestește despre primele zile cand a pus picioare în România pentru prima dată. Am venit in Romania pentru a fi alături de soțul meu în anul 2005. Acest lucru a fost posibil datorită socrului meu care a lucrat la Ambasada Republicii Socialiste Vietnam în România. La început, România a fost o țară friguroasă și necunoscută pentru mine și nu știam ce mă aștepta în viitor. Împreuna cu soțul meu, ne trezeam în fiecare zi de la 4 dimineața pentru a ne duce la muncă. Bani au fost puțini, iar dificultățile întâmpinate multe.', spune Ana Nguyen.

Nguyen Thanh Nga, fondator – director Pamikio

Anul 2011 a fost un an remarcabil în cariera sa, când planul de a-și deschide propriul lanț de magazine de accesorii fashion a luat naștere și în același timp, a reușit să facă un pas mai aproape de visul său. În 2011 am început colaborarea cu hipermarketurile și supermarketurile Carrefour, iar la sfârșitul anului 2011, a avut loc deschiderea primului nostru magazin pe Bulevadul Magheru din București. Treptat, am deschis și al doilea magazin din West Mall Ploiești, și ultimul magazin a fost situat în incinta Centrului Comercial Collosseum București.' spune directorul general Pamikio Fashion.

Fondatorul brandului Pami explică semnificația brandului ca fiind unul personal. Tot în 2011 am creat propriul meu brand, Pami. Aceasta denumire provine de la numele copiilor mei, PA reprezentand numele/porecla fiicei mele PARIS, iar MI provine de la numele/porecla fiului meu MILAN.'

Butique Pami in Centru Comercial Colloseum – Sursa thecolosseum.ro

Anul 2013, a fost încă un pas mare pentru PAMI, cand produsele noastre au început sa fie livrate și în Cora', a spus Nguyen Thanh Nga. Pe lângă furnizarea de marfă în magazinele Carrefour și Cora, PAMI s-a implicat și într-un proiect mai mic cu Carrefour pentru a deschide un lanț de boutique-uri în incinta magazinului. În 2015 am avut un proiect cu Carrefour pentru deschiderea unui lanț de magazine de tip boutique, axate pe vanzarea bijuteriilor din argint; cristalelor și a pietrelor prețioase; și a ceasurilor de mână. Șase astfel de magazine boutique au fost deschise la hipermarketurile Carrefour din Băneasa, Colentina, Mega Mall, Orhidea, Vulcan, Colosseum.', a continuat ea.

Cu expertiza din domeniul designului vestimentar, Ana Nguyen înțelege nevoile consumatorilor, tendințele modei și ale pieței. Foarte repede Ana Nguyen și-a găsit propria direcție și a fost acceptată și aleasă de consumatori, care au avut încredere în produsele create de ea. Care este această direcție? Pentru fiecare produs, am creat designul potrivit în funcție de utilizare, stilul și culoarea preferată a anului respectiv, iar prețul este unul accesibil, fără a compromite din calitatea produsului. În plus, produsele noastre sunt diversificate, în fiecare an avem câte o colecție nouă pentru fiecare sezon, iar pentru ocaziile speciale avem și colecții separate: mărțișoare, halloween sau crăciun, etc… '

Standuri de flori Pamikio – Sursa Pamikio Fashion Srl

Specializată în domeniul modei, directorul Pamikio este, de asemenea, foarte pasionată și bună la arta și aranjamente florale, acestea fiind indispensabile în colecția de primăvară unde exista nenumărate modele de flori: flori de ramuri, buchete, flori artizanale. În 2022 o să lansez cea mai mare colecție de flori cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie. Suntem în proces de pregătire, asfel încât să ne extindem și să colaborăm cu noi potențiali clienți precum Kaufland, Lidl, Mega image, Penny'.

La finalul interviului, doamna Ana Nguyen împărtășește iubirea ei pentru țara în care și-a dedicat toată tinerețea: În 25 ani de viață și de muncă în România, soțul meu și cu mine, am avut 3 copii, care și ei la fel ca noi au atașate multe amintiri și experiențe frumoase în această țară. România pentru noi este a doua țară mamă. Cu ocazia aceasta, vreau sa le mulțumesc frumos, tuturor prietenilor noștri Români și va dorim multă sănătate!'

