Piet Kommers, profesor UNESCO în tehnologii digitale, vine la București

Institutul Național pentru Îmbătrânire Activă organizează cel mai important eveniment din România dedicat îmbătrânirii active: Congresul Național pentru Îmbătrânire Activă.

Aflat la a III-a ediție, congresul reunește, în perioada 17-18 noiembrie, la Palatul Parlamentului, o audiență de peste 600 de participanți și 100 de vorbitori, formată din peste 100 de specialiști renumiți din țară și din străinătate.

Discuțiile din cadrul evenimentului vor fi organizate în șapte paneluri cu teme dedicate, precum: îmbătrânirea activă, prioritate națională: între strategie și acțiune, modelul de îngrijire pe termen lung, medicina, în pas cu vârsta, planificare financiară pentru un viitor sustenabil, etc. Una dintre cele mai așteptate dezbateri este cea privind tema digitalizării longevității, susținută de Dr. Piet Kommers, prestigiosul Profesor UNESCO în tehnologii digitale.

Echipe și subiecte

Acest eveniment de referință aduce la aceeași masă reprezentanți de vârf din următoarele domenii:

Sectorul guvernamental: Reprezentanți ai statului și miniștri.

Reprezentanți ai statului și miniștri. Mediul academic și de cercetare: Inclusiv organizații internaționale precum UNESCO .

Inclusiv organizații internaționale precum . Sectorul privat și societatea civilă.

Dezbaterea se va concentra pe provocările și soluțiile esențiale legate de îmbătrânirea activă.

Invitați de onoare

Printre cele 100 de personalități care vor susține discursuri se numără lideri politici și experți de prestigiu, cum ar fi:

Mircea Abrudean , Președintele Senatului

, Președintele Senatului Victor Negrescu , vicepreședintele Parlamentului European

, vicepreședintele Parlamentului European Miniștrii Petre Florin Manole (Muncă și Solidaritate Socială) și Alexandru Rogobete (Sănătate)

(Muncă și Solidaritate Socială) și (Sănătate) Luiza Spiru , președintele Fundației Ana Aslan Internațional

, președintele Fundației Ana Aslan Internațional Mihnea Costoiu , rectorul Universității Politehnica București

, rectorul Universității Politehnica București Alți reprezentanți cheie din mediul academic, societatea civilă și mediul privat.

„Îmbătrânirea activă reprezintă una dintre cele mai importante provocări și, în același timp, oportunități ale întregii societăți. În ceea ce privește politicile publice în domeniu, acestea trebuie să devină o prioritate și în România, ca în Germania. Prin Congresul Național pentru Îmbătrânire Activă, ne propunem să aducem la aceeași masă experți din diverse domenii pentru a găsi soluții concrete care să transforme vârsta a treia într-o etapă a vieții cu sens, demnitate și participare activă', a declarat Alexandra Dobre, fondatorul Institutului Național pentru Îmbătrânire Activă.

Context național: Îmbătrânirea accelerată și lipsa de sprijin

România se confruntă cu un proces de îmbătrânire demografică foarte accentuat, printre cele mai rapide din UE.

În prezent, aproape 20% (2 din 10) dintre români au peste 65 de ani.

(2 din 10) dintre români au peste 65 de ani. Proiecțiile pentru 2060 sunt alarmante: 60% (6 din 10) dintre români ar putea avea peste 65 de ani, dacă nu crește natalitatea.

În ciuda acestor tendințe, seniorii sunt categoria cea mai afectată de deprivare materială și socială (32,9% pentru cei de peste 65 de ani). Deși există o strategie națională pentru îmbătrânirea activă, țara nu dispune de un buget dedicat pentru a susține efectiv calitatea vieții persoanelor vârstnice.

Sursa foto: https://institutulpentruimbatranireactiva.ro/



