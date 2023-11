Pentru a patra oară DJ-ul numărul 1 al lumii, pentru a treia oară tată. David Guetta și Jessica Ledon au anunțat, în cadrul galei Latin Grammy, că vor deveni părinți

La câteva ore după ce a fost votat numărul 1 mondial în cadrul Top 100 DJs, francezul David Guetta a fost invitat la gala Latin Grammy, unde a prezentat, în premieră, noul single „Vocation', o colaborare cu Ozuna.

În cadrul galei care a avut loc noaptea trecută în Sevillia, Guetta și iubita sa Jessica au făcut public faptul că vor fi părinți: Avem o veste extraordinară pentru voi! Ne pregătim pentru cel mai important eveniment din viața noastră!'

David Guetta, DJ-ul numărul 1 al lumii în 2023, headliner al festivalului UNTOLD, este personajul cu cea mai spectaculoasă carieră, dar și cu o poveste de viață extrem de intersantă. În ultimii trei ani nu numai ca nu s-a oprit, a reușit să se reinventeze și să fie mai relevant ca niciodată!

După o căsnicie de 22 de ani cu Cathy, cea care i-a fost și soție și manager, Guetta a trecut prin criza vărstei mijlocii, a pus capăt căsniciei și a mers mai departe.

În 2015 a început să se întâlnească cu actrița/modelul de origine cubaneză Jessica Ledon, și toată lumea a crezut că e vorba de o poveste care se va încheia repede.

În 2020, francezul a început seria de evenimente United At Home', cu un prim live în Miami, o locație spectaculoasă, Icon Brickell, a urmat New York. A fost deasupra lumii, la Top of the Rock Observation Deck @ Rockefeller Center. La finalul anului 2020 a trecut la un alt nivel cu un alt live din seria United At Home' difuzat în exclusivitate în Europa de Est, în cadrul „Day One', eveniment prezentat de UNTOLD. Momentul a fost epic, locația aleasă fiind legendară, Muzeul Luvru din Paris.

La fiecare dintre aceste evenimente i-a fost alături Jessica.

După 8 ani de relație, cei doi sunt încă împreună. Jessica a fost alături de David, iar fanii au început să jubileze în momentul în care au remarcat pe inelarul cubanezei un superb diamant.

Pentru o perioadă scurtă de timp, cei doi au fost despărțiți, dar în 2023 au redevenit un cuplu, iar acum se pregătesc pentru cel mai important moment: vor deveni părinți!

Acest an a fost cu adevărat extraordinar pentru francezul David Guetta: a fost headliner la cele mai mari festivaluri din lume, cu o apariție memorabilă pe mainstage-ul festivalului UNTOLD, a fost desemnat DJ-ul numărul 1 al lumii, a ocupat locul 1 în clasamentul celor mai buni 101 producători, are două nominalizari la ediția 2024 a premiilor Grammy, a fost votat la secțiunea „DJ Of The Year' în cadrul galei NRJ Music Awards, „Best Electronic' la MTV European Music Awards, iar finalul de an a venit cu cea mai frumoasă nominalizare: cea de tată'!

Cea de-a 9-a ediție a festivalului UNTOLD va avea loc în perioada 8-11 august, iar organizatorii vor anunța în curând primele nume confirmate pentru 2024.

