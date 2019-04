Odata cu venirea primaverii au aparut si primele planuri pentru distractia ce va avea loc in acest an. Atunci cand mai exista si un copil in familie, iesirile in natura chiar sunt asigurate, iar cheful de viata devine tot mai prezent.

La fel de bine cum nevoile noi avem nevoie de diverse lucruri care sa ne faca fericiti si sa ne faca sa ne simtim mai bine, asa si cei mici se vor bucura daca vor primi diverse obiecte care sa le faca unele zile mai frumoase. Intrucat tehnologia si spiritul inovator specific timpurilor in care traim influenteaza si jucariile pentru copii, acestea devin tot mai realiste si capteaza destul de mult atentia lor.

Acest aspect se aplica foarte bine atunci cand vine vorba despre masinutele electrice, care reprezinta o forma de divertisment foarte atractiva, dar care garanteaza si siguranta celui mic. Alegerea unei masini electrice pentru copii, incepand de la model si pana la culoare, poate constitui o adevarata provocare, mai cu seama atunci cand trebuie sa imbini siguranta cu preferintele pe care acesta le are.

Jucariile de genul acesta nu au doar rol distractiv, ci si practic. O masinuta electrica pentru copii, il va ajuta pe cel mic sa isi dezvolte anumite aptitudini ce tin de simtul directiei, dexteritate si rapiditatea reflexelor. De asemenea, datorita faptului ca este o jucarie palpabila si captivanta, ii va stimula foarte bine imaginatia.

Nichiduta.ro, magazin online specializat in distribuirea jucariilor si produselor pentru copii, vine cu cele mai utile sfaturi pentru cei care doresc sa achizitioneze un astfel de produs pentru cei mici.

Varsta

Unul dintre cele mai importante criterii ce tin de alegerea unei masinute electrice este varsta copilului. In functie de aceasta, se pot alege dimensiunile potrivite si complexitatea produsului.

In cazul copiilor cu varsta intre 0 si 2 ani, cu toate ca poate parea nechibzuita, o alegere in aceasta perioada, se gasesc masinute special concepute atat din punct de vedere al designului, cat si a functionalitatii, care sa asigure celui mic stabilitate si siguranta. Odata ce vor creste, cei mici vor tinde sa devina mai siguri pe miscari si sa isi coordoneze mai bine membrele, astfel ca pot utiliza o masinuta electrica mai complexa.

Dupa varsta de 5 ani este indicat chiar sa fie lasat copilul sa aleaga din mai multe tipuri de masinute, printre care si cele care imita ATV-urile sau cele care vin un design din ce in ce mai realist. Pentru ei va fi o reala placere, iar energia lor care nu mai oboseste ii va face sa umble peste tot. Nu de putine ori auzim mame care spun: „ m-am dus cu copilul si masinuta in parc si nu il mai puteam lua de acolo'.

Modelul potrivit

Modelul se alege, in cea mai mare masura, in functie de preferintele copilului, dar si de nivelul de siguranta urmarit. In acest fel, vor exista mai multe tipuri de masinute electrice pentru cei mici, dintre cale cele mai populare raman: masinile conventionale – sunt si cele mai sigure intrucat sunt mai joase si mai stabile; camioanele – prezinta avantajul de a fi dotate cu mai multe locuri, ceea ce inseamna ca isi poate lua mici pasageri alaturi; ATV-urile – sunt atractive prin faptul ca imita un design preferat de cei mici; motocicletele – cele cu trei sau doua roti ajutatoare sunt cele mai recomandate, in ceea ce priveste siguranta.

Viteze

Viteza sau puterea masinutei este dictata de tipul de acumulator care poate fi de mai multe feluri: 6,12 sau 24 de volti. Se va observa ca vitezele pot varia destul de mult si astfel se va alege masinuta care sa atinga o viteza mai mare sau mai mica in functie de varsta copilului.

Cei mici pot avea o masina care sa le permita maximum 4 km pe ora, o viteza potrivita pentru a fi insotit la pas, in timp ce copiii mai mari pot utiliza o masinuta care sa ajunga si pana la 25 km/h.

Dotari suplimentare

Dotarile suplimentare sunt utile atat din punct de vedere al sigurantei, cat si pentru distractia copilului, de aceea se recomanda achizitionarea unei masinute cat mai bine echipate. Printre cele mai importante elemente se numara: telecomanda, centura de siguranta, cutia de viteze, pedale, limitator integrat de viteza, claxon, faruri LED, radio sau mp3.

Magazinul Nichiduta.ro dispune de o gama foarte variata de masinute electrice pentru copii destinate mai multor varste. Se evidentiaza prin faptul ca sunt de inalta calitate si prezinta dotarile de baza ale unei masinute specifice. De asemenea, se gasesc la costuri rentabile, accesibile pentru oricine isi doreste sa ii ofere o mica bucurie celui mic.

