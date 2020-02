Ca un pas natural spre o lume mai prietenoasă, Maria Nila vrea să facă mai ușor pentru toată lumea să participe și să contribuie și a lansat prima campanie anuală cu aceste sacoșe din hârtie naturală. În primul an al acestei campanii, Maria Nila va susține munca The Perfect World Foundation în salvarea rinocerilor și mai precis pentru a sprijini munca pe care o fac împreună cu Care for Wild Rhino Sanctuary în Africa de Sud.

Pentru fiecare sacoșă din hârtie naturală care va ajunge la un consumator, Maria Nila va dona costul sacoșei către The Perfect World Foundation și proiectului Care for Wild Rhino Sanctuary. Scopul este de a dona cât mai mult posibil și de a se lucra activ pe tot parcursul anului pentru a evidenția acest proiect. Sacoșile din hârtie naturală sunt disponibile în magazinele profihairshop în toată țara, atunci când cumpărați produse Maria Nila.

The Perfect World Foundation este o organizație independentă nonprofit din Scandinavia, înființată în 2010 cu obiectivul de a crește gradul de conștientizare și finanțare a proiectelor privind conservarea animalelor și naturii din întreaga lume. Fundația urmărește să crească gradul conștientizării asupra naturii și animalelor în pericol, cum ar fi speciile pe cale de dispariție.

Maria Nila a văzut această amenințare cu care rinocerii se confruntă astăzi și consideră că toți avem responsabilitatea de a sprijini cauza conservării și conștientizării problemei. În Africa rinocerul negru de vest, împreună cu rinocerii albi nordici, au dispărut recent din sălbăticie. Ultimii trei rinoceri nordici albi rămași sunt păstrați sub pază strictă într-o rezervație din Kenya.

Pentru mai multe informații accesați: https://www.theperfectworld.com/en/savetherhino

