Sa spunem ca locuiesti in Bucuresti si ca iti doresti sa trimiti un buchet de flori cuiva drag. Cum procedezi si de ce e avantajos sa apelezi la o florarie online pentru a beneficia de un serviciu de livrare flori Bucuresti, direct la tine acasa, ori in alta locatie aleasa de tine? In acest articol te vom invata tot ce trebuie sa stii pentru ca totul sa decurga ca la carte, pentru ca gestul tau sa fie apreciat si sa ai parte de recunostinta pe care o meriti, pentru ca esti un om atat de atent si atat de romantic.

Sa o luam cu inceputul. Esti un tip destul de ocupat, insa asta nu inseamna ca nu esti un om romantic, nu-i asa? Vrei sa trimiti un buchet de flori cuiva, insa nu prea ai timp ca sa te duci intr-o florarie de cartier si sa alegi personal buchetul? Se intampla sa nici nu te pricepi prea mult la alegerea florilor si ai avea nevoie de asistenta cuiva instruit in aceasta arta? Bine de stiut este ca acum, in epoca tehnologiei, poti face lucrul acesta din confortul casei tale, a scaunului de birou de unde nu ai timp sa te ridici decat pentru o pauza de masa sau de tigara, ori chiar de pe strada, caz in care jobul tau zilnic implica deplasari. Atat timp cat ai un smartphone conectat la internet, toata lumea este la dispozitia ta, la un touch sau un click distanta. Asa ca de ce nu te-ai adapta erai in care traiesti si de ce nu ai apela la facilitatile pe care aceasta ti le ofera?

Majoritatea florariilor care au implementat un serviciu de livrare flori Bucuresti iti pun la dispozitie cam tot ce iti doresti pentru ca timpul tau si asa limitat, sa nu fie cheltuit in van.

Cum comanzi o floare sau un buchet de flori?

Procedeul nu este unul complicat deloc, dupa cum vei vedea, de altfel. In primul rand, trebuie sa te asiguri ca ai bani in contul bancar, pentru ca asta e singura metoda de plata, dupa cum bine stii, fara ca tu sa fii nevoit sa te deplasezi personal la florarie. Fireste, ceea ce am zis acum se potriveste doar situatiei in care doresti sa trimiti acel buchet altcuiva, pentru ca daca acea comanda de flori este menita sa ajunga la tine acasa, ori la tine la birou, poti oricand sa platesti la livrare cu bani cash.

Odata ce te-ai asigurat ca ai disponibile finantele pentru a achita buchetul de flori, accesezi site-ul florariei online, iti faci un cont, unde completezi cateva informatii de baza, cum ar fi numele tau, adresa, un numar de telefon, dovedesti printr-un cod captcha ca nu esti robot si apesi pe inregistrare. Iar daca nu vrei sa faci toate acestea, poti apela la metoda si mai simpla, de a te loga cu contul tau de Facebook, ori cu cel de Google.

Urmatorul pas este sa dai o raita pe site-ul florariei alese de tine, sa te uiti cu atentie peste buchetele de flori din oferta si sa alegi ceea ce crezi ca i s-ar potrivi persoanei careia vrei sa ii faci acest cadou minunat.

In cazul in care ai nevoie de asistenta pentru ca nu stii cum sa te loghezi, ce sa completezi, pe ce sa apesi, ori, pur si simplu nu prea stii ce buchet ar trebui sa alegi pentru a fi trimis prin livrare flori Bucuresti catre persoana ori ocazia respectiva, poti cere sfaturi utile operatorului de serviciu de pe site-ul florariei. Acesta te va sfatui in legatura cu orice ai nevoie, pentru ca totul sa decurga asa cum iti doresti, rapid si eficient.

Odata hotarat asupra buchetului de flori pe care il vrei trimis intr-o anumita locatie, nu uita sa specifici adresa locatiei respective, eventualul mesajul pe care il vrei scris pe felicitarea ce va insoti buchetul, pentru ca iti doresti ca totul sa fie perfect, nu-i asa?

Ce trebuie sa stii este ca livrarea de flori in Bucuresti este gratuita, in schimb, trebuind sa platesti un comision de deplasare daca iti doresti ca acele flori sa fie trimise in afara Capitalei. Florile vor ajunge la o ora stabilita de tine, in cursul aceleiasi zile, bineinteles, doar daca nu te-ai gandit sa faci aceasta comanda la o ora tarzie a zilei respective, caz in care comanda se va raporta pentru a doua zi, asa cum este si normal, iar tu va trebui sa intelegi faptul ca exista anumite ore in care curierii lucreaza si anumite ore in care acestia merg si ei pe la casele lor.

Bucuria din ochii celui cadorisit

Apeland la un astfel de serviciu, nu numai ca iti scuteste, asa cum am mai zis, din timpul pretios pe care oricum nu prea il ai. Ci vei avea astfel ocazia sa fii considerat un om atent la cei din jurul sau, indiferent ca acel buchet de flori va fi trimis unui coleg de munca, unui sef, ori chiar sotiei sau prietenei tale.

